A Clubman nem is olyan nagyon drága, de ha fel akarjuk hozni a tesztautó szintjére, eléggé bedurvul a végére a konfigurátor. 400 ezer a motoros-memóriás ülés, 680 ezer az automata váltó, 260 a Harman-Kardon hifi, 200 a HUD, és így tovább, és hopp: már meg is érkeztünk RCE-983-hoz a 8,2 millás induló ártól 14,3-ra. De persze nincs ez másképp a konkurenciánál is.

De mi is az a konkurencia? Szerintem az olyan prémiumkombi-szerű izék, mint amiket az alábbi táblázatba kigyűjtöttem: