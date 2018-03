Kezdjük a váltóval, ami talán az egész jószág legsebezhetőbb pontja. Ugyanis ha gyorsan akarunk tőle valamit, akkor ijedtében elképzelés sincs arról, mit is kéne tennie. A kilenc fokozat közül random odalök valamit, ami nagy valószínűséggel nem lesz jó a feladathoz és kezdődik elölről a találgatás. Ez egészen addig nem zavaró, míg nem kell valami közlekedési helyzetet azonnal megoldani. Kulturált, békés autózás mellett ez valószínűleg senkinek nem tűnik majd fel, hiszen kilenc fokozat az rengeteg, kényelmesen bármit lehet főzni belőle.

Kormányzása viszont varázslatos, közvetlen, pontos, ad információt arról, mi is történik a kerekekkel és tekerni sem kell rajta sokat. Az E-Pace 11,4 méteres fordulóköre sem rossz. Menet közben a motor hangja, illetve szinte semmiféle hang nem jön be az utastérbe, hiszen még a szélvédő is hangszigetelt. Így viszont a lúdbőröztető motorhangról is le kell mondani, bár sport módban van bent némi színház, pillanatokra elhinni, hogy ez kint is jól szól, de sajnos ez nincs így. Itt nem érdemes odarúgni egy gázfröccsöt a buszmegállóban nyálat csorgató tizenéveseknek, mert semmi jó nem sül majd ki a dologból. Ez sosem fog úgy zenélni, mint egy F-Type:

A 250, illetve csak 249 lóerő – valószínűleg a P249-es megnevezés hülyén nézett volna ki, így kerekítettek – papíron 7 másodperc alatt képes 0-ról 100 km/órás sebességre gyorsítani ezt a nehéz dögöt. Ez pedig elég meggyőző. Nem úgy, mint a fékezés, amiben több a kockázat ennél a súlycsoportnál. A 249 lóerő tökéletesen elég bármire, akár shoppingolni, akár síelni indul az ember. Csak közben érdemes arra is felkészülni, hogy bő 15 liter benzint úgy becsap az autó 100 kilométeren, mint a huzat.

Többféle, előre beállított vezetési módból lehet választani az E-Pace-ben, ezek belenyúlnak a gázreakcióba, az automatikus váltó stílusába, illetve a kormányzásba, és a futómű keménységébe is. Autózás közben még a tengernyi vezetőtámogató rendszer kergetheti őrületbe a vezetőt, – sávtartó rendszer, gyalogosfelismerésre is alkalmas vészfékasszisztens, a parkolóasszisztens és a holttérfigyelő mellett Forward Traffic Detection nevű rendszer is került bele – ha nem akar folyton hisztérikus figyelmeztetések zajában utazni, akkor vagy úgy vezet, mint egy félvak nagymama, minden mozgó dologtól bő kőhajításnyira, vagy egyszerűen kikapcsolja az összes sípoló izét. A rendszer érzékenységen, stressztűrő képességen még lehetne finomítani egy kicsit.