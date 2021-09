A Toyota új generációs TNGA platformjának hátsókerék-hajtású nagyautókhoz optimalizált verziójára épülő Mirai FCEV szedán töréstesztje akár formaság is lehetett volna, ám az Euro NCAP most először tesztelt olyan modellt, amely ezt a (Lexus LC és LS alapját is adó) padlót alkalmazza, így csak sejteni lehetett, hogy az autó jól fog teljesíteni.

Jól is teljesített, még ha nem is hibátlanul. Az utascella stabil maradt a félátfedéses frontális ütközés során. A vezető és az első utas sérüléseinek pontos felmérését lehetővé tevő töréstesztbábuk mérései szerint a combcsont és a térdek védelme kiváló volt, függetlenül az utasok testalkatától és elhelyezkedésétől.

A vezető mellkasánál mért terhelés éppen csak belül volt a határértékeken, amint azt a narancssárga szín is jelzi, az utas már hatékonyabb védelemben részesül. A teljes átfedéses ütköztetés során mindkét felnőtt utas magas szintű védelmet élvezett, ugyanúgy, mint a különösen veszélyes oldalirányú ütközések során: az utóbbi tesztelemben maximális pontszámot ért el az autó.

Az ülések hatékonyan akadályozzák meg, hogy ilyen helyzetben oldalra elmozduljanak az utasok, és egymásnak ütközve okozzanak, illetve szenvedjenek el sérülést. A fejtámaszok maximális védelmet nyújtanak a ráfutásos ütközések során előforduló, úgynevezett ostorcsapás nyaksérülés ellen – ez a félelmetes jelenség már viszonylag csekély sebességnél súlyos gerincsérülést eredményezhet.

A Toyota Mirai energiaelnyelő orrkialakítása révén a vele ütköző autó deformálódását is mérsékli, azaz a kisebb vagy öregebb autóban utazóknak jobbak a túlélési esélyei, ha Toyota Miraival ütköznek.

Ami az elektronikus és vezetőtámogató rendszereket illeti, a Mirai baleset után automatikusan fékez, megakadályozva a további ütközéseket, fedélzeti vészhívó rendszere pedig riasztja a mentőszolgálatot, ha szükséges. Az autó észleli, ha bármely utas elfelejtette becsatolni a biztonsági övét, felismeri, ha vezetője fáradtan ül a volán mögött, segít a sáv középvonalában tartani az autót, és lefékez, ha a jármű elhagyni készül az úttestet. A Mirai kamerája segítségével észleli és azonosítja a sebességkorlátozásokat, és felajánlja a vezetőnek, hogy azokhoz igazítsa a sebességtartó automata beállításait. A ráfutásos baleseteket, illetve gázolásokat megelőző AEB rendszer kis és nagy sebességnél egyaránt megfelelően működött.

A gyalogosok, kerékpárosok védelmében aktív motorházfedél működik közre, amely automatikusan megemelkedve távol tartja az elgázolt személy fejét a motortér kemény, sérülésveszélyes elemeitől. Ennek köszönhetően a gyalogosok feje minden teszthelyzetben védve volt a sérüléstől, ahogy a lábszárukat is hatásosan védte a súlyos sérüléstől a különlegesen kialakított lökhárító.

A lényeget a végére hagytuk: a Toyota Mirai ideális családi autónak bizonyult. A hat- és tízéves gyermeket szimuláló, megfelelő gyermekülésben elhelyezett tesztbábuk mérései azt mutatták, hogy az autó az ütközés irányától függetlenül maximális mértékben óvja legkisebb utasait.