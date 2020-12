Újabb tesztek eredményét hozta nyilvánosságra az Euro NCAP. A minden eddiginél szigorúbb követelmények ellenére sikeresen teljesített, és maximális ötcsillagos minősítést szerzett az Isuzu vadonatúj pickupja, a D-Max is. Ha nem is tökéletesen, de a kategóriában meggyőzően óvja az utasokat minden baleseti helyzetben; első középső légzsákja révén attól sem kell félni, hogy az utasok összefejelnek oldalirányú ütközés során. A gyerekeknek biztosított védelem kiemelkedő, és még a gyalogosokra is tud vigyázni az autó, amit ráadásul fejlett vezetőtámogató technológiákkal (táblafelismerés, sávban tartás, holttér-felügyelet) fejel meg az autó.

A világoskék massza a deformálódó akadály

Összességében tehát meggyőző a kép, a D-Max sokkal jobban teljesít, mint azt egy pickuptól elvárnánk. Van azonban valami, ami aggodalommal töltötte el a tesztelőket.

Amikor ugyanis az autót deformálódó akadállyal ütköztették, az utóbbin olyan alakváltozásokat észleltek, ami arra enged következtetni, hogy a D-Max komoly károkat okozott volna egy szemből érkező autóban – magyarul a másik jármű rovására óvta meg saját utasait.

Hasonló jelenségre figyeltek fel a tesztelők a Land Rover Defender esetében is, a brit terepjárótól sok pontot kellett levonni a rossz ütközési kompatibilitás miatt. És mielőtt azt gondolnánk, csak a böszme nagy járművekre jellemző ez a viselkedés, eláruljuk, hogy az új Audi A3 és a Hyundai i10 sem bánik nagyon barátságosan a vele ütköző autóval, ellenben a Kia Sorento és pláne a Honda e egészen tisztességesen teljesített ezen a téren.