Közel 3200 kisebb-nagyobb település található Magyarországon és ezek közül bőven akad olyan elnevezés, amellyel lakói valószínűleg nem büszkélkednének. Hiszen nem annyira mókás dolog fancsalinak születni, vagy Bugyiban lakni, esetleg áfás számla igénylésénél bediktálni, hogy Chernelházadamonya, Vasút utca 134/Zs. Hogy ne csak szimplán a fura településnevek szerepeljenek itt egy kupacban, megnéztük, hol találhatók ezek az autós térképek végén felsorolt falvak, városok, illetve hogy mit ír a Wikipedia a tízes listába kerültekről.

Nagytőke

A szimplán hülyén hangzó településneveken kívül olyanok is vannak, amelyek jelentésük miatt is érdekesek lehetnek. Legalább egy darabig. Marx például biztos rossz szemmel nézte volna a nagytőkei településtáblát, de itt is illúzióromboló, hogy a település neve a tőke szóból ered, ami feltehetően a lakosok favágó foglalkozására utalt. Nagytőke amúgy Szentes és Kunszentmárton között található a Tőke-ér és a Veker-ér szögletében, a Tisza és Körös is közel folyik a faluhoz.