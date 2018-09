Idén 50 éves a Peugeot 504, a francia márka elpusztíthatatlan világhódító szedánja – de most nem is ez a lényeg, hanem az 504 Coupé, amelyet egy évre rá mutattak be, és amely mindmáig a márka egyik legkarakteresebb modelljének számít.

A Pininfarina vezető dizájnere, Aldo Brovarone (ld. Ferrari Dino) vetette papírra az 508-as kupét és kabriót

Ez a szögletes orrú, mégsem kocka alakú túrakupé látszik visszaköszönni abban a tanulmányautóban, amelyet a Peugeot a jelek szerint október elején, a Párizsi Autószalonon fog leleplezni.