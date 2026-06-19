A vakáció a gyerekeknek a szabadságról, a kalandokról és a játékról szól, a felnőtteknek viszont fokozott figyelmet igénylő időszak. Ilyenkor ugyanis a megszokottnál több a kiszámíthatatlan helyzet, a gyerekek pedig a játék hevében könnyebben megfeledkezhetnek a veszélyekről.

1. Lassabban a játszóterek, parkok és strandok környékén

Nyáron különösen fontos, hogy az autósok ne rutinból vezessenek a lakóövezetekben. Egy labda után kiszaladó gyerek, egy hirtelen irányt váltó rolleres vagy egy figyelmetlenül átkelő biciklis pillanatok alatt az autó elé kerülhet.

A játszóterek, parkok, sportpályák, strandok és táborhelyszínek környékén érdemes még a megengedett sebességnél is óvatosabban haladni. A gyerekek mozgása sokszor kiszámíthatatlan, és nem mindig képesek pontosan felmérni egy közeledő autó sebességét vagy távolságát.

2. A gyerekeknek újra és újra el kell mondani az alapokat

Ilyenkor nem elég egyszer elmondani, hogy az úttestre lépés előtt mindig körül kell nézni: ezt rendszeresen ismételni kell. Fontos, hogy a gyerek tudja, soha nem szabad gondolkodás nélkül kiszaladni az útra, még akkor sem, ha labda, játék vagy barát miatt tenné.

Ugyanez igaz a zebrára is: ott sem lehet automatikusan elindulni, előbb meg kell győződni arról, hogy az autós valóban megállt.

3. Bicikli, roller, görkori

A nyár egyik legnagyobb veszélyforrása, hogy a gyerekek sokkal több időt töltenek biciklin, rolleren, görkorcsolyán vagy gördeszkán. Ezek önmagukban remek szabadidős eszközök, de egy esés vagy ütközés komoly sérüléssel járhat.

A sisak, a térdvédő és a könyökvédő használata ne legyen vita tárgya. Különösen fontos ez akkor, ha a gyerek forgalom közelében, járdán, kerékpárúton vagy parkoló környékén közlekedik. A láthatóságra nyáron is figyelni kell: szürkületben vagy sötétedés után a kerékpáron legyen működő lámpa, a gyereken pedig fényvisszaverő ruházat, mellény, stb.

4. A nyári tábor és az otthon töltött napok is felkészülést igényelnek

A közlekedési kockázatok mellett a nyári szünet a szülőknek komoly szervezési feladatot jelent. Tábor választásánál érdemes meggyőződni arról, hogy szakképzett felügyelők vigyáznak a gyerekekre, és szükség esetén biztosított az elsősegélynyújtás.

Ha a gyerek napközben egyedül marad otthon, legyen előre megbeszélt napirendje, és legyenek elmentve a telefonjába a legfontosabb vészhívó számok. Táborozáskor a hátizsákba kerüljön TAJ-kártya másolata, naptej, kullancsriasztó, valamint ha szükséges, a rendszeresen szedett gyógyszerek listája is.

A nyári szünet akkor igazán jó, ha önfeledt, de biztonságos. Ehhez az autósoknak, a szülőknek és a gyerekeknek is figyelniük kell egymásra. Pár perc beszélgetés, néhány alapvető szabály átismétlése és egy kicsivel óvatosabb vezetés akár súlyos baleseteket is megelőzhet.