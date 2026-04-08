Delegáció közlekedése miatt várhatóan április 8-án és 9-én is lezárások várhatók a fővárosban – közölte a BKK szerdán. A társaság a belvárosban közlekedőknek az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.

A BKK és a rendőrség korábbi közlése szerint a delegáció már ma délben elhagyta volna Magyarországot, ám a mostani frissítés szerint ez tolódik. Így a jelenlegi információk szerint a repülőtér környékén a mai napon korlátozások nem várhatóak.

Szerdán napközben elsősorban a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út útvonalat érinti, de további kisebb korlátozásokra a belvárosban egész nap számítani kell.

Most úgy tudni, hogy április 9-én, csütörtökön kell a repülőtér környékén lezárásokra számítani. A korlátozások a BKK járatait is érintik, a 100E és a 200E autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják a repülőtér környékén, ez alatt idő alatt nem lehet megközelíteni a repteret, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. Tegnap sokan hasonló okok miatt gyalog közelítették meg a repteret Vecsésről.

A rendőrség korábban ezt a térképet adta közre a lezárásokkal kapcsolatosan: