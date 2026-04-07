Az ittas vezetés jelentősen rontja a járművezetéshez szükséges képességeket. Mégis továbbra is vannak járművezetők, akik alkohol fogyasztása után ülnek a volán mögé.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei összesen 75 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból április 2-án estétől 7-én reggelig a főváros útjain.

Mint a rendőrség beszámolójából kiderül, az alkoholos befolyásoltság mértékének függvényében 33 ember ellen indult büntetőeljárás (tőlük a jogosítványt is elvették, illetve felfüggesztették vezetői jogosultságukat), 41 esetben közigazgatási eljárás indult, míg egy személyt vérvételre állítottak elő. A járművezetők emellett büntetőpontokat is szereztek.

A rendőrség felhívta a figyelmet rá, hogy az ittas járművezetés az egyik legveszélyesebb közúti magatartásforma.

Az alkohol hatására csökken a reakcióidő, romlik a koncentráció, és a figyelem megosztása is nehezebbé válik. A vezető lassabban és pontatlanabbul reagál a forgalmi helyzetekre, például egy hirtelen fékezésre vagy egy váratlan akadály megjelenésére.

Emellett az alkohol torzítja a távolság- és sebességérzékelést, ami könnyen vezethet hibás döntésekhez, például túl gyors haladáshoz vagy rosszul időzített előzéshez. Az ittas ember gyakran túlbecsüli saját képességeit, miközben valójában sokkal kevésbé képes biztonságosan vezetni.

Ez a kombináció rendkívül veszélyes nemcsak a vezetőre, hanem az utasokra és a többi közlekedőre is. Az ittas vezetés világszerte számos súlyos baleset és haláleset egyik fő oka.

Éppen ezért a felelős döntés mindig az, hogy alkohol fogyasztása után nem ülünk volán mögé, hanem alternatív megoldást választunk.