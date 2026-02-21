Az állami vezetés alatt álló China Changan Automobile Group Co. azonos nevű márkája, a Changan Auto egyik szabadidőjárműve lényegül át az egykori GAZ Volga következő fejezetévé, írja a Carscoops.

A GAZ Volga 1956-ban jelent meg, mint a szovjet autógyártás egyik csúcsmodellje. Gyártása 2010-ig tartott, az 54 év alatt mindössze kettő generációját (’56, ’70) dobták piacra – pontosabban nem is piacra, hiszen ilyen nem létezett a Szovjetunióban, a nagy autót csak megfelelő összeköttetéssel lehetett megszerezni.

Az orosz autóvásárlók helyzete ma sem sokkal fényesebb, hiszen Ukrajna megszállása után a kínaiak kivételével gyakorlatilag az összes autógyártó faképnél hagyta a hatalmas országot.

A folyamatosan szűkülő piacot erősíteni nem, de színesíteni fogja az az új projekt, amelynek keretében a Changan Auto Kínában gyártott szabadidőjárművet forgalmazna Oroszországan Volga néven.

A közelmúltban egyszer már felmerült, hogy kínai támogatással visszatérhet a Volga, akkor három prototípust is bemutattak, és azt ígérték, hogy 2024-re megkezdik azok sorozatgyártását. Abban a projektben is a Changan lett volna a GAZ partnere, de persze végül semmi nem lett az egészből.