Egy BMW a 89-es számú főúton Szombathely felől Bucsu irányába tartott. Az útszakaszon előzési tilalom volt érvényben, és amint ezt a tilalmat feloldották, a BMW-s azonnal megkezdte az előtte haladó két autó előzését.

Az ellenirányú sávban azonban pont ekkor ért oda egy Škoda, amelynek vezetője elkormányzással sem tudta elkerülni a frontális ütközést.

Az ütközés erejétől mindkét autó bal első futóműve kiszakadt. Mindkét autóvezető súlyos, a vétlen autó utasa könnyebb sérülést szenvedett.

A 2024 novemberében történt ütközés nyomozása mostanáig tartott, az ügyészség 2026 februárjában emelt vádat a BMW vezetője ellen.

