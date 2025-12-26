Igazán különleges „Simsont” hirdettek meg a Facebookon, egy Duót. Bár a márkát sokan ismerik, ezt a változatát leginkább csak a márka rajongói.

A Simson a keletnémet motorgyártás egyik legismertebb és legikonikusabb képviselője, amely eredetileg az 1900‑as évek elején indult, és a második világháború után az NDK (Német Demokratikus Köztársaság) egyik fő moped‑ és kisrobogó‑gyártójává vált. A márka termékpalettáján olyan klasszikus modellek szerepeltek, mint a Schwalbe, az SR50, vagy az S51, amelyek több százezer példányban keltek el, és generációk közlekedési eszközei voltak a mindennapi városi használatban.

A cég termékei egyszerű szerkezetükről és könnyű karbantarthatóságukról voltak ismertek; mindezek miatt a Simson‑modellek még ma is népszerűek, és az eredeti alkatrészből felújítottak komoly értéket képviselnek.

A Duo egy fura, és épp emiatt érdekes, különleges modell a Simsonok között, igazából nem is teljesen Simson. A Krauze vállalat építette Simson-alkatrészeket felhasználva. Az 1973–1989 között gyártott háromkerekű segédmotor tulajdonképpen egy kabinos moped.

A három kerék mellett érdekessége, hogy az utasok egymás mellett ülhetnek benne. Jobbról kell beszállni, mert a bal oldalon karok akadályozzák ezt, de nem kerek volánja, hanem hagyományos motorkormány van. Rossz idő esetén a vászontető és az első szélvédő ad védelmet.

Motorja 50 cm³‑es, egyhengeres, kétütemű konstrukció, 3 kW (körülbelül 4 lóerő) teljesítményt ad le 5500‑as percenkénti fordulaton. Háromfokozatú váltójával talán 55 km/órás sebességre képes. Kuplungja automata, fékrendszer mindhárom kerékre hat.

Egy Duo körülbelül 2900 NDK márkába került az 1980-as években, ami akkoriban jelentős összegnek számított. Ahogy az a több mint 1,1 millió forint is, amit ezért a konkrét példányért kér a tulajdonosa.