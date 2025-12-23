Sylvia, Thunderbird, Tucson, Xedos, illetve BZ4X, 19, 2107 és 530i: egy autó nagyon sokféleképpen nevezhető el. Kaphat kitalált, mesterséges szót típusnévként, viselhet kódot vagy számjelzést, és átvehet egészen más jelentéssel létező szót, vagy akár emberi nevet is.

Bármilyen megoldást választ egy autógyártó, a jó névnek illenie kell a termék jellegéhez, karakteréhez. Egy városi autóhoz nem passzol egy sokszótagos, hosszan lejtő elnevezés, amire jó példa a Renault Zoé, nagyobb autókkal viszont harmonizálhat egy 3-4 szótagos név is, amilyen az Avensis, a Talisman, de a Primera és a Mondeo is ugyanennyi szótagból áll. Még nagyobb autók ennél hosszabb nevekkel is sikeresek lehetnek, erre példa a Porsche Panamera vagy a Bentley Continental, de a négy szótagos autónevek meglehetősen ritkák.

Segíthet a komputer

Évtizedek óta gyakorlat az is, hogy az elnevezésen tanakodók számítógéppel alkottatnak semmit nem jelentő szavakat a megadott szótagokkal, kezdőbetűvel és végződéssel. Időnként addig nem is létező szavak futnak be típusnévként, erre jó példa a Vectra.

A kreált elnevezés előnye, hogy a szónak nincs, nem is lehet negatív konnotációja, nem kötődhet hozzá rossz érzés a vásárlók részéről. Továbbá más termékhez sem kapcsolódhat, mint a Ford Tempo, amiről német nyelvterületen a papír zsebkendő (Tempo Taschentücher) juthat az emberek eszébe.

Néha több száz valódi szó, földrajzi név és műszó közül kristályosodik ki az az egy, amelyet aztán a csomagtérfedélre ragasztanak. A név meghatározásában a lélektannak is szerepe van. A Renault Austral esetében az a-á hangpáros harmonikussá teszi a szót, és középen az str mássalhangzó-torlódás erőt sugároz, ami jól áll egy SUV-nek.

Adódnak malőrök

Fontos, hogy a név a világ minél több pontján könnyen kiejthető legyen, és ne keltsen negatív asszociációkat. Magyarországon a Hyundai Getz épp emiatt TB Get néven volt kapható. A Honda kompletten lecserélte a tervezett Fit nevet Jazzre, amikor megtudta, hogy a skandináv nyelvekben a fitta egy durva kifejezés a női nemi szervre.

Hasonló malőrök elkerülése érdekében a nevek jelentését legalább a fő világnyelveken ellenőrizni kell, tisztázandó továbbá, hogy védjegyoltalom alatt állnak-e, viseli-e akár egészen más termék, használja-e a más cég. Nyelvészek és jogászok hada dolgozik a jól működő és még nem foglalt elnevezések megtalálásán, ha egy márkának nincs olyan bevált nevezéktana, mint az Audinak vagy a Citroënnek. Náluk a betű utáni szám jelzi az autó márkahierarchiában elfoglalt helyét A1-től A8-ig, vagy C1-től C8-ig, a városi kisautótól a korábbi nagy egyterűig.

Nem feltétlenül baj, ha egy névben van valami szokatlan, akár valami megosztó. A Qashqai pont ilyen, se leírni, se jól kiejteni (káskáj) nem volt könnyű az iráni nomád törzs nevét, de az új szegmenst alapító kompakt crossoverhez nagyon is illet egy ennyire eredeti név. Az autógyártók szeretnek erős, emlékezetes modellneveket reciklálni, de időnként egészen más jellegű autók kaphatják meg ugyanazt a nevet, sőt néha más gyártó nyúl vissza egy patinás névhez.

A BMW például azért használhatja az XM nevet konnektorról tölthető akkus terepjárójához, mert a Citroën lemondott egykori csúcsmodellje, az 1990-es Év Autójának megválasztott Citroën XM nevéről.

Dacia Duster: poros előzmények

Sokak számára a Duster szó a Dacia 2010-ben bemutatott sikerautójával vált ismertté, de a név jóval régebb óta kötődik az autókhoz. Eredetileg a Duster az ARO nevű román terepjárógyártó egyik típusának volt az exportpiacos neve, az ARO 10 Nagy-Britanniában futott Dacia Dusterként.

Maga a szó az angol dust (por) tőből ered, a duster szó szerint porrongyot vagy tollseprűt jelent, és a portól védő köpenyre is használható. De az autó elterjedtsége miatt ma már sokkal többeknek juthat eszébe róla a kiváló ár/érték arányú SUV, mint a törlőrongy.

Mustang: szárnya van és nem négylábú

Kevés autó vált ikonná, de az 1964 óta értékesített Ford Mustangnak kétségtelenül megadott ez a dicsőség. A nevet meghallva a legtöbben az észak-amerikai prérilovakra gondolnak. A musztángok szilajsága, szabadsága, zabolátlansága természetes asszociáció, pláne akkor, ha elöl egy V8-as dohog, vagy épp bömböl.

Ennek ellenére a névadó inkább egy második világháborús vadászrepülőgép lehetett. A North American Aviation P51 Mustang egy nagy hatótávú vadászgép és vadászbombázó volt, amely 1942-től szolgált a brit, majd az amerikai légierő kötelékében.

Németországban kezdetben a Ford nem használhatta ezt a nevet, mert a Mustang névjogait a Krupp művek levédte egy 1950-es évekbeli haszonjárműhöz. A Ford nem volt hajlandó kisebb vagyont fizetni a névhasználatért, inkább átnevezte a sportos autót T5-re. Ez volt eredetileg a Mustang-projekt kódneve, de jó ideje Németországban is eredeti nevén kapható a legendás sportkupé és a kabrió.

Wrangler: maga a szabadság

Eredetileg az angol wrangler szó négylábú haszonállatok gondozását végző emberekre vonatkozott, az állománytól függően csikósnak vagy csordásnak is fordíthatjuk. A legeltető állattartás kemény munka volt Észak-Amerikában is, és ahogy a vadnyugat a ménessekkel, csordákkal a szabadság mitikus földjévé nemesült, a wrangler még jobban passzolt egy terepjáróhoz, amely kalandot, romantikát, hódítást ígér. Ez összevág a modell adottságaival, mert a Jeep ősei a győztes oldalán a világháborúban bizonyították megbízhatóságukat és közmondásosan jó terepjáró-képességüket.

Egészen rövid idő alatt vált kultikussá a Wrangler neve, mert a Jeep csak az 1980-as évek második felétől nevezte Wranglernek rövid és középméretű terepjáróját. Az addigi CJ típusnév mögött a civil felhasználásra utaló Civilian Jeep rejlik.

Renault Twingo: tüzes táncok

Örököst találni egy annyira eltalált autónak, amilyen a Renault 4, nehéz feladat lehetett. A Renault igazán eredeti koncepcióval, a mikroegyterűvel oldotta meg ezt a feladatot, a meglepően tágas utasteret mosolygós, derűs karosszéria veszi körül, ami Jean-Pierre Ploué külső formatervezőt dicséri.

Ám a W–60 kódnéven fejlesztett vidám kiskocsinak még nevet is kellett találni. Ebben segített Manfred Gotta, a névadás mestere az autóiparban. Az idén 76 éves német szakember alkotta meg a Twingo nevét, amely 1992 óta az autóipar legismertebb márkaneveinek egyikévé vált.

A név eredetére az egyik feltételezés a twin és a go összekapcsolása. Az „iker” az autó sokoldalú használhatóságára utalna, a „menni” pedig illik egy járműhöz. A másik megközelítés szerint Gottát a twist és a tango inspirálta, esetleg a twist, a swing és a tango is benne lehet az összetételben. A valóság vélhetően Manfred Gotta titka marad, mi pedig örülhetünk annak, hogy a belevaló kisautó végül nem Ypso néven lépet piacra, mert ez is utolsó körös volt a névválasztásban.

Kellem és báj a Yaris mögött

Az 1990-es évek második felére a Toyota számára világossá vált, hogy a fakó Starlet után valami nagy dobás kell az áttöréshez a kisautók között. A Yaris változó szelepvezérléses benzines motorpalettája, nívós biztonsága, tologatható hátsó üléspadja és remek helykihasználása meghozta az Év Autója címet Európában és Japánban egyaránt.

Ám az autó fejlett technikája és praktikuma is nehezebben érvényesül jó név nélkül. A Yaris szó gyökerei a görög mitológiában rejlenek, a kháriszok többek között a kellem, a báj, a szépség és a jóság istennői. A szó eleji kemény k-t azonban a német ja, azaz igen szóval helyettesítette a Toyota.

Érdekes, hogy a Toyota a hazai piacán két évtizeden át más nevet használt, Japánban csak a negyedik generáció vette át a globálisan bevált Yaris nevet az addigi Vitz helyett. A Toyota szereti a belpiacon németesen csengő névvel forgalmazni személyautóit. Erre példa a Platz.

Ki a fene akarna egy Kísérőnaszád Közönséges Mérges Ráját? De kinek ne kéne egy Corvette Stingray?