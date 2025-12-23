Waymo robot-taxit rendelt egy anyuka és gyermeke Los Angelesben, és a nő videóra vette, ahogy egy férfi bukkan fel az SUV taxi csomagteréből. A potyautas azt állította, nem tud kiszállni, mert „nem engedi ki” az autó.

A helyi híroldalak beszámolója szerint a férfi szorult helyzetben volt. A feltételezések szerint egy korábbi utas nyitva hagyta a csomagtartót, a férfi pedig bemászott, majd ott rekedt.

A Waymo ügyféltámogatása gyorsan kapcsolatba lépett az utassal, hogy megbizonyosodjon arról, ő és gyermeke nem sérültek-e meg. A taxitársaság jóváírást ajánlott fel a kellemetlenségért, miközben a csomagtérbe rekedt férfit a rendőrök előállították.

A vállalat közleményben reagált az esetre:

“Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy utasaink biztonságát garantáljuk, és elnyerjük azoknak a közösségeknek a bizalmát, ahol működünk. Ez az eset elfogadhatatlan volt, és aktívan dolgozunk azon, hogy változtatásokat vezessünk be a hasonló helyzetek megelőzése érdekében.”

Nem ez az első furcsa Waymo-incidens

Az eset azért is különösen megdöbbentő, mert a Waymo taxijai kamerák és szenzorok egész sorával figyelik környezetüket. Ennek ellenére korábban is akadtak furcsa helyzetek:

San Franciscóban például „szokatlan aktivitást” észlelt a rendszer, ami miatt a távoli ügyfélszolgálat felhívta az utast – ekkor derült ki, hogy egy nő éppen szül az autóban.

De gázolt már el Waymo-jármű kutyát és „közismert” macskát is, KitKatet, akit a környéken a „16. utca polgármestereként” emlegettek.

A cég emellett több mint 3000 robotaxit volt kénytelen visszahívni, miután Austinban többször is figyelmen kívül hagyták az iskolabuszok kinyitott stop tábláját. A javítás sem hozott azonnali megoldást: a helyi iskolakerület szerint a 2025-ös tanévben eddig 20 ilyen esetet regisztráltak.

Előfordult az is, hogy egy Waymo egy rendőrségi intézkedés közepén hajtott keresztül.

Bár a Waymo elismeri, hogy még vannak „gyerekbetegségek” a rendszerben, a cég adatai szerint az önvezető robot-taxik utasai összességében biztonságosabban közlekednek, mint a hagyományos, ember által vezetett járművekben ülők.

A mostani los angelesi eset azonban jól mutatja, hogy a technológiai fejlődés ellenére az önvezető közlekedés még mindig tartogat váratlan – és néha egészen hátborzongató – meglepetéseket.