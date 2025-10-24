Családi autóból sokféle akad a piacon, de a crossoverek, ötajtósok és kombik, illetve a különféle méretű SUV-k, kisbuszok és emelt tetős modulegyterűk közötti választás nem mindig könnyű. Ebben igyekszik segíteni a CarNet összeállítása.

Mekkora autóval szebb az élet?

Vannak emberek, akiknek a komfortérzetét az teszi teljessé, ha az évente csak egyszer-kétszer adódó feladatok kényelmes megoldására méretezik a család egyetlen vagy fő autóját. Például nyaralás közben egy-két hétig, esetleg disznóvágás idején használják csak ki az autó teljes szállítókapacitását, de olyan autóra vágynak, ami ekkor sem szorítja kellemetlen korlátok közé őket.

Érthető álláspont, ahogy az is, ha mások inkább a hétköznapok, a leggyakoribb élethelyzetek kiszolgálásához igazítják az autóválasztást. Itt nagyon egyedi döntésre van szükség, amiben kívülről nehéz tanácsot adni.

Érdemes a szükséges autó méretét annak tükrében mérlegelni, milyen gyakran és mekkora előnyökkel-hátrányokkal jár egy kisebb vagy nagyobb autó tartása. Aki nap mint nap szenved attól, hogy nincs hol megállni az iskola-óvoda, a munkahelye vagy az otthona előtt, és éves átlagban csak ritkán utazik hosszabb távot, jobban járhat egy kompakt méretű autóval, mint mondjuk egy hibrid Ford Mondeo kombival.

Nagyobb autó helyett rugalmasabb belső tér

Egy autó hosszhátrányát részben kiegyenlíthetjük jól variálható utastérrel. Az átrendezhetőségben jeleskedő kis egyterűek majdnem mindegyike kiveszett időközben az újautó-kínálatból, lásd a Ford B-Maxot, a Nissan Note-ot, az Opel Merivát vagy a Toyota Yaris Versót, de belső téri erényeiket részben megörökölték az utódlásukra kifejlesztett kis SUV-k. A Citroën C3 Picasso hagyta űr betöltésére is hivatott C3 Aircross vagy a Grand Modus szerepét is betölteni képes Renault Captur jó példa erre.

4227 milliméteres hosszúságával a Captur nagyjából 12-25 centiméterrel rövidebb a kompakt autóknál, ám csomagtere alapesetben is 422 literes, ami az alsó-középkategóriában is jónak számít. A Captur átvette a Modus Triptic hátsó ülésrendszerének egyik legvonzóbb sajátosságát, a hosszirányú állítást. A hátsó üléspad előretolása csak pár mozdulat, amivel 536 literesre növelhető a csomagtartó. Az autó így igen nagy csomagteret nyújthat, ha épp arra van szükség, de megőrzi kompakt, helytakarékos felépítését.

A Citroën C3 Aircross is rendelhető hosszirányban, 15 centiméteres távolságon állítható hátsó üléspaddal, ami hátsó kartámasszal vagy több más felszereléssel együtt, többféle csomagban és belső kivitellel elérhető az autóhoz. A csomagtér 410 és 520 liter között változtatható. A vagány SUV különlegessége, hogy előrehajtható utasoldali üléstámlával is megvásárolható. A jobb első és az egyik hátsó ülés támlájának ledöntésével 2,4 méteres tárgyakat is elnyel a 4160 mm-rel cseppet sem hosszú autó.

Kombik, a klasszikus családi autók

Nincs már Honda Accord, Nissan Primera, Toyota Avensis, kifutott a Ford Mondeo és a lépcsős hátú VW Passat: nagyon megfogyatkoztak a volumenmárkáknál a középkategóriás autók. A Citroën C5-X-nek és a Peugeot 508-nak alig maradt vetélytársa a méretkategórián belül. Ezen a két modellen kívül a kombiban gondolkodóknak a kompakt kategória autóit lehet ajánlani.

Nem véletlenül népszerűek évtizedek óta a kombik családi autóként. Az aszfaltterepjáróknál alacsonyabb felépítésük mérsékli légellenállásukat, ezzel fogyasztásukat, és hosszúságukhoz képest kiemelkedő a csomagterük. A térfogat a legtöbb esetben meghaladja az 500-550 litert: a Ford Focus kombié 608-1653 literes, a Hyundai i30 kombié 602-1650 liter. A benzines és a dízel Peugeot 308 SW farában 609-1634 liternyi csomagot halmozhatunk fel.

A Toyota Corolla Touring Sports alaphelyzetben 581/596, lehajtott hátsó üléstámlákkal 1591/1606 liternyi poggyászt képes elnyelni. (A 15 literrel kisebb érték a 2,0 literes hibridre vonatkozik.) Még hatalmasabb térbe pakolhatunk a Dacia Joggerben, ahol ülésszámtól függően 506/607 litertől akár 1819 literig bővíthető a csomagtartó.

Egy kombi előnye, hogy a náluk kisebb vagy velük egy kategóriába sorolható SUV-modellek gumiméreténél kisebb átmérőjű keréktárcsákkal és gumiabroncsokkal is jól mutatnak. Például a Hyundai i30 kombi alapáron 15-16-17 colos kerekeket kap kiviteltől függően, extraként 18-ast.

Az immár fejlett, öntöltő teljes hibrid hajtással is elérhető Nissan Juke kerékmérete szériában 17-18-19 hüvelyk közötti, a szériafelszereltségű Qashqai kerekei 17 és 20” közöttiek. A nagyobb keréktárcsák elkerülésével az autók rugózása, gördülési komfortja jobb lehet, aminek az egyik oka a rugózatlan és a rugózott tömeg arányának kedvező változása, márpedig a fizikát nehéz becsapni.

Magyarország úthálózatán szempont a keréktárcsák és a gumik kisebb sérülésveszélye is a kisebb méreteknél maradva. A nagy felnik, valamint a széles és peres (azaz a futófelület szélességéhez képest viszonylag csekély oldalfalmagasságú) gumiabroncsok viszont rövidebb fékutat eredményezhetnek és esztétikai értékükkel minden nap örömöt okozhatnak, amikor az autóhoz odasétálunk.

Furgonból családi autó

Mindenre és bármire felkészített családi autóként adják magukat a modulegyterűnek, car derived van-nek vagy nagy belső terű kombinak is nevezett kategória autói. Ezeknek az autóknak minden esetben van egy testvérmodelljük a furgonok között. Robusztus technikájuk közös a jelentős terhelésre méretezett lemezelt kis áruszállítókkal.

Ennek a kategóriának a klasszikusa a Citroën Berlingo, a Ford Tourneo Connect, a Peugeot Partnert leváltó Rifter, de igen népszerű a magyar piacon a Toyota Proace City Verso is. Hátrányuk korábban a rosszabb zajcsillapítás és a kevésbé igényes belső téri anyaghasználat volt, de ezek a különbségek a modulegyterűk továbbfejlesztésével egyre kevésbé érvényesülnek.

Ezekben az autókban közös a rugalmasan átrendezhető, sokoldalú belső tér, a rendkívül tágas csomagtartó, a számos praktikus részletmegoldás, ideértve a tárolóhelyeket. Csomagterük szinte bármilyen foglalkozás vagy hobbi térigényét jól kiszolgálja, legyen az akár kerékpározás vagy siklóernyőzés.

A 4425 milliméteres, normál hosszúságú Ford Tourneo Connect alaphelyzetben is több mint egy köbméteres csomagteret nyújt a gyári adatok szerint, az 1029 literes térfogat 1838 literesre bővíthető. Az autók használati értékét növelheti a külön nyitható hátsó szélvédő, így szűk helyen vagy pár csomagért nem kell a hatalmas hátsó ajtót felnyitni.

Ha ötnél több ülésre van szükség, adják magukat a lehajtható harmadik sori ülések. Feláruk változó, 300 ezer forint körüli összegért rendelhető a két plusz ülés. Autója válogatja, hogy ezek a helyek gyermekeknek kényelmesek-e vagy felnőttek is jól elülnek a harmadik sorban. Többnyire kamaszkor előtti gyermekek és alacsony felnőttek rövid távú utaztatására szolgálnak ezek a helyek, de például a Dokkert is leváltó Dacia Joggerben a harmadik üléssor is vállalható teret és kényelmet nyújt felnőtteknek.

Számos modulegyterűből létezik hosszított verzió is. Előnyük különösen a három üléssoros modellekben érvényesül, mert normál hosszúsággal a leghátsó ülések mögé alig fér csomag. Helykihasználásuk jellemzően parádés, csarnoknyi utas- és csomagteret kínálnak. Például a 4825 milliméteres Ford Grand Tourneo Connect csomagtartója a harmadik üléssor mögött 322 literes, ami öt üléssel 1287 literre, két üléssel pedig 2620 literre bővíthető. Az ötszemélyes verzió adata 1529-2761 liter, a nyújtott Toyota Proace City Versóé egyenesen 2950 liter.

Még feljebb: kisbuszok 6-9 embernek

Nagycsaládoknak vagy munkaautóként brillíroznak a kisbuszok. A kisbuszok kiviteltől függően 6-7-8-9 üléses konfigurációban léteznek. Áruk fordítottan arányos az ülésszámmal, a luxusbusznak berendezett hatszemélyesek – akár megfordítható középső fotelekkel – többe kerülnek, mint az elöl 2+1, középen és hátul 3-3 üléses modellek.

Elöl a plusz egy férőhely jól jöhet időnként, de ennek ára nemegyszer a kényelmetlenebb, korlátozottan állítható első utasülés. Sok család a szeparált első ülésekkel jobban jár, mint az üléspaddal. Bár középen még valaki meghúzhatja magát, kézi váltóval ő útban lehet a vezetőnek váltáskor, ezért ez szükségmegoldás. Az önálló ülések nemcsak kényelmesebbek, nagy előnyük, hogy az autón belül hátra lehet lépni, ha szükséges, nem kell a kocsiból kiszállni ehhez.

Családi használatra a két hátsó tolóajtós verziók megvásárlást tartjuk jobbnak, mert ha csak a jobb oldalon van tolóajtó, az tűzesetben megnehezíti az utasok kimentését, nem beszélve arról, ha az autónak épp a jobb oldala sérülne egy ütközésben.

Bár a többféle tengelytávval megrendelhető kisbuszok kolosszális belső tere, kényelmes lábtartást és jó kilátást biztosító magas üléspadja közös, az egyes verziók felszereltsége nagyon különböző. A burkolatlan lemezes, pozdorjabetétes munkaautók nagy hátránya, hogy fűtésük és szellőzésük is minimális, hiányozhat a fűtőlevegő hátravezetése, így télen vacognak a lábtól fázó utasok. A kisbusz kiválasztásakor érdemes arra is figyelni, van-e nyitható ablak a tolóajtóban, illetve kibillenthető pillangóablak hátul. A vezetőfülkétől hátrafelé nyithatatlan oldalablakok jelentősen rontják az utasok kényelemérzetét, és civódásra adnak okot a helyek elosztásakor.

