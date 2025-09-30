Az új luxusautók látványosan emelkedő hazai értékesítési számai (itt írtunk bővebben a témáról) is elmaradnak a százmillió forint felett kínált használt sportkocsik, luxuszedánok és kivagyi batárok magyarországi piacától. Vajon, akinek ennyi pénze van, az makacsul ragaszkodik a 130 millióért én ülök bele elsőnek-elvhez, vagy inkább megveszi ugyanazt 5000 kilométerrel, de már „csak” 110 millióért? – kérdeztük indításként az új és használt Aston Martinokat idehaza egyaránt kínáló brit luxusbrand hazai sales managerétől.

„Üzletember fejjel nézve nem egy rossz deal egyéves autót ennyivel olcsóbban megvásárolni. Racionális döntésnek tűnik, márpedig nekünk vannak üzletember ügyfeleink” – válaszolja Alexa Attila a Vezessnek.

Maroknyi elit márka felségterülete a százmillió forint feletti régió, az Aston Martin budapesti szalonja azok kevesek egyike, akik a vadonatújak mellett egy-két-három éves, de kifogástalan állapotú használt személyautókat is árulnak. De vajon melyik márka kínálata uralja ezt a szintet a használtak között?

Melyik márkából kínálják és hirdetik a legtöbbet nálunk használtan, százmillió forint felett? Tippeld meg, mielőtt tovább megyünk! A márkákat abc-sorrendbe írtunk, és ne feledd, csak a használtan 100+ milliós autókról beszélünk. Aston Martin 9% (1) Bentley 9% (1) Ferrari 37% (4) Lamborghini 0% () McLaren 0% () Mercedes-Benz 27% (3) Porsche 9% (1) Rolls Royce 9% (1)

Ízelítőnek néhány modell az egy-két év közötti használt Aston Martinok közül, amelyek most elérhetőek a XV. kerületi hivatalos bázison. 2024 első felében álltak forgalomba, a futásteljesítményük 2000 és 8000 kilométer közötti, és a legolcsóbb még 100 millióba sem kerül.

Mi a modellek és a márkák sorrendje?

Megkértük a hazai autóhirdetéses piacot gyakorlatilag teljesen lefedő Használtautó.hu-t, hogy állítsa fel a náluk 2025-ben eddig eladásra kínált összes, 100 millió forint felett hirdetett személyautó sorrendjét de úgy, hogy 2025-ös évjáratú nem lehet benne. Ezzel megpróbáltuk kizárni az új szalonautókat, csak tavalyi évjáratú, és annál idősebb járművek kerültek be a szórásba. Íme, a modellek sorrendje a hirdetésszám alapján idén.

Modell Hirdetésszám, 2025 1. Lamborghini Urus 21 2. Mercedes-AMG G-osztály 16 3. Lamborghini Huracán 9 4-5-6. Ferrari 296 GTB 8 4-5-6. Bentley Continental 8 4-5-6. Porsche 911 8 7. Lamborghini Aventador 6 8. Ferrari F8 Tributo 5 9. Ferrari 296 GTS 4 10. Ferrari SF90 Stradale 3

Volt 1-2 darab Rolls Royce és McLaren is, valamint elkelt pár Aston, ennek a nyolc márkának a különféle modelljeit kínálták a határként meghúzott összeg felett. Feltűnt már idehaza egy-egy Pagani és Bugatti is idehaza, ezekről lejjebb írunk árakat.

A márkák közük kiemelkedik az örök rivális két olasz sportkocsibrand. Százmillió forint felett használt Lamborghiniból közel 40 darabot hirdettek idén eladóik a Használtautó.hu-n, míg Ferrariból feleannyit. Vagyis a fenti tippelős kérdésre egyértelműen a válasz: Lamborghini.

Talán sokakat meglephet a Mercedes-Benz ikonikus terepjárójának a határozott jelenléte ebben az ársávban, de csak azokat, akik nem követik az AMG G-osztály ilyen-olyan extrákkal telepakolt vagy limitált változatainak az árszintjét.

A legdrágább használt autók

A százmillió forint felett idén eddig meghirdetett mintegy száz darab használt személyautónak 141 770 000 forint az alapára – közölte a Vezessel a Használtautó.hu. Ahogy említettük, ebben 2025-ös évjárat nincs benne.

Nehéz ügy pontosan megmondani, hogy mit és mennyiért kínáltak idehaza a legmagasabb összegért a használt autók közül, habár a hirdetésekben szereplő összegek egyértelműek, azonban mindig akad egy-két külföldi kereskedésben álló autó. Ezeket mi itt és most nem tekintjük a magyar piac szereplőinek. Ilyen a Használtautó.hu történetének legdrágább használt autója is, az alábbi képen látható, 2016-os évjáratú McLaren P1 GTR is.

Ezt kivéve a sor elejéről, megkértük a legnagyobb járműhirdetős oldalt, hogy állítsa össze nekünk a legmagasabb összegért hirdetett használt autók toplistáját. Egy Pagani, és egy Bugatti emelkedik ki a legdrágábbak közül is.

Modell Ára a Használtautó.hu-n (forint) 1. Pagani Huayra 990 millió 2. Bugatti Chiron 923 millió 3. Mercedes-AMG G 323 millió 4. Lamborghini Aventador 304 millió

Kik az eladók: cégek vagy magánszemélyek kínálnak ennyiért autókat Magyarországon? „A luxusmárkák autóit nagyobb mennyiségben kereskedések bizományos formában értékesítik a magánszemély tulajdonosok részére, viszont a fent említett márkáknál előfordul a direkt eladás is. Mivel nagy a szórás, pontos százalékos arányt az oldalon való böngészés során tudunk adni, ez körülbelül 20-40 százalék a magánszemélyek javára” – válaszolta kérdésünkre Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu senior brand managere.

Alkupozíció 100 millió felett?

Ez az a kérdés, amire senki nem ad teljes, forintra meghatározott választ, mert nem is lehet: annyira egyediek a járművek és egyszeriek az üzletek. Arról a hétköznapi helyzetről nem is beszélve, hogy például a vagyonos ember és az egykor jól futott kereskedés is megszorulhat. Itt aztán lehet baltával hasítani a tízmilliókat az árból, de előfordulnak olyan autók is, amelyeknél nem. És olyan színek is, derül ki Alexa Attila válaszából.

„Nem fogok márkákat mondani, de egyesek modelljeiből ma sokkal könnyebb alkudni, mint három évvel ezelőtt. Éppen az imént beszéltem az egyik ügyfelünkkel, aki egy 110 milliós autónk után érdeklődik. Ő említette, hogy most vásárolt egy másik márka modelljéből, amelynél az ár 115 millió forintból 80 millió lett. Nálunk nincs ilyen” – mondja az Aston Martin sales managere.

Az általuk kínált használt (maximum egy-két-három éves) sportkocsik és SUV-ok jellemzően kétféle múlttal és háttérrel rendelkeznek. Egyrészt ügyfeleik adják be bizományba, akár olyan járművet is, amit újonnan ugyanitt vettek, „de most például egy másikat vennének, 12 hengeres motorral”. A másik kategória az általuk új korától kínált, de eddig vevőre nem talált jármű, amely akár ügyfélautóvá vált közben. Nem csak megrendelt kocsik érkeznek hozzájuk Nagy-Britanniából, hanem a gyár által küldöttek is: tessék ezt és ezt, ilyen és olyan motorral eladni, pont. A vevő felől nézve nem ugyanaz az alkupozíció ezekben az esetekben.

„A bizományos autónál egyértelmű a helyzet, a tulajdonos dönt, hogy mennyit enged az árból. A mi autóinknál is elvileg egyértelmű a helyzet, nincs kedvezmény, de azért a valóságban mégis van, amit például a szín nagyon befolyásolhat. Alapvetően elegáns színekben jönnek az autóink, nálunk nem jellemzők a hivalkodó színek, azonban egy-egy szürke, ezüst, fekete versus zöld színű autó másként és más idő alatt értékesíthető. Magyarország mellett a régióra is igaz, hogy a szürke árnyalatait és az egészen sötét színeket veszik szívesebben az ügyfelek, és például a márka meghatározó színének számító zöldet kevésbé” – mondja az Aston Martin sales managere.

Ezzel egyértelművé teszi, mire kell gyorsan lecsapni a meghirdetett használt luxusautóik közül, és melyek azok, amelyeknél bátrabban lehet bedobni a meghirdetett árnál akár tizenmillióval szerényebb ajánlatokat.