Meglehetősen furcsán áll a legtöbb ember a kukásautóhoz, illetve a köztisztasághoz. Kisgyerekként fehérre vált ujjakkal kapaszkodik a játszótéren a mászókába, miközben meredten bámulja a narancssárga kukásautót, ahogy varázsütésre elnyeli a szemetesek tartalmát.

Közben a kukások gyakorlott mozdulatokkal penderítik többé-kevésbé a helyükre a kiürített kukákat. Aztán jön a legjobb rész, amikor felpattannak az autó hátulján lévő trepnire, és ott utaznak a következő kukakupacig. Varázslat. Nincs az a gyerek, aki ezt látva ne akarna kukás lenni, ha felnő, és ekkor még a nagyok sem próbálják erről lebeszélni.

Általános iskola vége felé, egy kevésbé fényesre sikeredett bizonyítvánnyal a kézben már közel nem olyan kecsegtető dolog a kukáslét. Legalábbis a szülők igyekeznek elégedetlenségüket úgy jelezni, hogy közlik, ilyen gyászos eredménnyel legfeljebb kukásnak, utcaseprőnek állhat majd a gyerek. Szóval az óvoda és iskola között vágyott álommelóból lesajnált hivatássá fonnyad a kukásélet.

Pedig nem biztos, hogy annyira rossz meló ez. Pláne, ha modern, biztonságos, tiszta járművön dolgozhat valaki. Mint amilyeneket most adtak át Győrben. Ezeket próbáltuk volna ki mi is, egy telefonos ígéret után. Amiből végül nem lett semmi.

Miért hívják kukásautónak?

A kuka szó az 50-es évek vége felé jelent meg, amikor az addig csak lazán a platóra szórt szemetet elkezdték zárt rendszerben szállítani. A ma is használatos szemétszállítási technikát a Keller und Knappich Augsburg – KUKA – nevű német cég fejlesztette ki, és a szabványosított edényeken, illetve az ezeket ürítő berendezéseken is olvasható cégnevük köznevesült.

A cég még 1927-ben szabadalmaztatta azt a szemétszállítót, amely nemcsak tárolta, hanem fel is aprította és tömörítette is a szemetet, így több fért a tárolóba, kevesebbet kellett fordulni. Ezeknek a teherautóknak az oldalán volt először olvasható a Kuka felirat. Mára már ipari robotok, többek között autó-összeszerelő robotok oldalán is olvasható a Kuka márkanév.