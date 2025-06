Több mint 4300 darab hamis autóalkatrészt, autódiagnosztikai eszközt és szoftvert szűrt ki a piacról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt két évben. Ebből mintegy 1800 darab autódiagnosztikai szoftver volt, ezer körül foglaltak le autódiagnosztikai eszközt, amelyeken leginkább a műhelyek és a szerelők próbáltak pénzt spórolni.

Sajnos bőven ezer darab felett találtak hamis autóalkatrészeket is a NAV munkatársai 2024-ben és 2023-ban, a rossz minőségű termékek elég széles skálán mozognak a felhasználási területtől függően.

„A termékek veszélyességének megítélése nem a NAV hatásköre, ugyanakkor elmondható, hogy a legnagyobb mennyiségben előforduló matricák, emblémák és felnikupakok vélhetően kevésbé, míg a fejtámasz párna, a biztonsági öv vagy a turbófeltöltő nagyobb mértékben jelenthet veszélyforrást” – válaszolták a Vezess kérdésére, hogy a lefoglalt hamisítványok közül személyautókba szerelve melyek lehettek volna veszélyesek a jármű használóira, vagy akár a közlekedésbiztonságra.

Korábban szétporladó fékpofák is bekerültek az országba Körülbelül 600-650 milliárd forintnyi autóalkatrész épül be úgy a 4,2 millió darabos hazai járműparkba, hogy papíron nincs nyoma – állította éppen egy évtizede a Magyar Autós Szakmai Szövetség (MASZSZ). Akkor az elnökük, Kovács Ferenc azt mondta, A hiány nagyrészt két illegális forrásból táplálkozik: lopott autók szétbontásából és hamis alkatrészekből. A lopások száma éppen azokban az években kezdett drámaian esni, 2025-ben sokkal kisebb probléma az ellopott, aztán szétbontott, majd más autókba beszerelt alkatrészek ügye. Szerencsére a hamis alkatrészek piaca is kisebbnek tűnik, legalábbis a Vezess által most kapott adatok szerint már 2023-ról 2024-re is csökkent a NAV látókörébe került hamisítványok száma. Nem is beszélve arról, hogy egykor milyen – szó szerint – szemét került be autóalkatrészként Magyarországra. „Egy hamis fékbetét vagy egy hamis légzsák, amely már alacsony sebességnél kinyílik, vagy épp túl későn nyílik ki, halálos kimenetelű balesetet okozhat. A fékbetétek a leggyakrabban hamisított autóalkatrészek közé tartoznak, találtunk már faforgácsból, sőt, fűből készült fékbetétet is” – nyilatkozta akkor az MASZSZ elnöke.

Mekkora a kár és hogyan vadásznak rájuk?

„Az illegális termékekkel elkövetett jogsértésekkel több mint 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a jogosultaknak” – állítja a NAV csak a 23-as évre. Tavaly darabra kevesebb hamisítványt fogtak, de például „a szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése kapcsán 328 millió forint volt az elkövetési érték 2024-ben” – közölte szerkesztőségünkkel az adóhatóság. Az iparvédelmi jogok miatt pedig 21 millió forint volt tavaly.

Mivel jelentős anyagi kárt okoznak a hamisítványok, és egyes alkatrészek akár veszélyesek is lehetnek beépítve, a NAV meglehetősen széles körben vadászik rájuk. Annak ellenére, hogy a nagy részük küldeményként érkezik az országba, „a hivatal rendészeti és igazgatási jogkörében ellenőrzést végzők a gazdaság minden meghatározó helyszínén (például közúton, vasúton, piacokon, vásárokon, közterületeken, gazdálkodók székhelyein, telephelyein, kereskedelmi egységekben), továbbá a repülőtéri postaforgalomban, illetve nem utolsó sorban a közösségi oldalakon hirdető felületein is jelen vannak és hajtanak végre különböző vizsgálatokat.”

Megkérdeztük, hogy milyen arányokban rendelik ezeket az olcsóbb, de hamis árukat autószervizek (akár illegális garázsszervizek), alkatrészkereskedők, magánszemélyek. Azt mondta a NAV, hogy ezzel kapcsolatban nincs információjuk.

Ugyanakkor – például a 2023-as évre vonatkozóan – közölte az adóhatóság, hogy a munkatársai leggyakrabban harmadik országokból érkező csomagokban, autószerelő műhelyekben, illetve illegális kereskedőknél találnak hamis termékeket, az akcióikat nem ritkán próbavásárlással készítik elő.

Kockázatelemzéseket is végeznek, vannak nemzetközi akciók is, de olyan is van, hogy fülest kapnak. Ezt hivatalosan „közérdekű bejelentésnek” nevezik.

Milyen büntetés jár ezért?

Kíváncsiak voltunk a hamis alkatrészek értékesítéséért és személyautókba szereléséért kiszabható büntetések nagyságára is. Alapból a pénzbírság 6500 forinttól 200 ezer forintig terjedhet, viszont, ha – jogásznyelven fogalmazva – halmazatban követik el, akkor 300 ezer forint is lehet.

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy ha az okozott vagyoni hátrány a 100 ezer forintot meghaladja, akkor már büntetőeljárásra kerül sor bűncselekmény elkövetése miatt.