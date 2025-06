Évente több ezer gyereknek és családtagjaiknak segítenek a Bátor Tábor szervezői. A júniustól novemberig tartó élményterápiás programok daganatos, élethosszig tartó betegséggel élő gyerekeknek és családjaiknak nyújtanak támogatást. A hosszú kórházi kezelések után ezek a gyerekek a táborban újra önfeledtek lehetnek – játszhatnak, barátságokat köthetnek, sorstársi közösségre találhatnak. Ezzel erőt kapva a gyógyuláshoz és önbizalmat az élethez.

Az alapítvány minden programja ingyenes, ezért a Bátor Tábor Alapítvány működése teljes mértékben a támogatók összefogásán és elkötelezettségén múlik. Idén az AutoWallis alaptevékenységéhez közelálló ötlettel támogatta a működésüket, életre hívták a Bátor Rally-t. A cég 16 országban van jelen gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel. Hazánkban a cég többek között az Alpine, a BYD, a Dacia, a Jaguar, a Land Rover, az Opel, a Renault stb. importőri feladatait is ellátja.

A Bátor Rally-hoz céges támogatók és magánszemélyek is csatlakozhattak. A támogatók egy-egy az AutoWallis által felajánlott prémium modellek „kibérlésével” vehettek részt az egész napos programokon. Igazi különlegességek is szerepeltek a flottában, mint az Alpine A110, a BMW M3 vagy épp Maserati Grecale.

14 fotó

„A Bátor Rally duplán példaértékű kezdeményezés: új és formabontó módja a Bátor Tábor támogatásának és az adománygyűjtésnek. A támogatásnak köszönhetően a tábor rengeteg család életébe hoz gyógyító élményeket”– mondta Müllner Zsolt, a Bátor Tábor felügyelőbizottsági tagja, az AutoWallis igazgatósági elnöke.

„Azért csatlakoztunk a támogatók köréhez, mert büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek a közös útnak: a szabadság és az összetartozás érzése nemcsak az autózásban, hanem az együtt segítésben is átélhető.”

Nem egyszeri alkalomról van szó, a vállalat reményei szerint a Bátor Rally évente ismétlődő hagyománnyá válhat, amely közösségi összefogással a Bátor Tábor Alapítvány fenntartható működésének alapjává válhat, hogy támogassa a súlyosan beteg gyerekeket és családjaikat.

„Azt látom, hogy sok cégnél, sok embernél, köztük sok kollégámnál is felmerül, hogy ők is szeretnének hozzáadni, támogatni egy nemes célt, csak nem mindig találják meg, hogy hogyan. Egy ilyen esemény ebben is segítséget nyújt, hiszen legalább ötven kollégám dolgozik önkéntesként az esemény különböző etapjaiban. Így pénz mellett az önkéntességgel is támogathatják a Bátor Tábor céljait.”

Évente 9-10 tábort szervez a Bátor Tábor alapítvány, egyhetes és hosszú hétvégés programjaik is vannak. Ha a beteg gyermek hét évnél fiatalabb, akkor az egész családot fogadják, így mindannyiuknak lelki gyógyulást nyújthatnak.

„Mivel hónapokat töltenek kórházban, nem járhatnak iskolába. Megszakadnak a kapcsolataik az osztálytársaikkal, testvéreikkel, és ez a társas képességeikre nagyon negatív hatással van. Emiatt azt gondolják, hogy ők mások, mint a többiek, ők nem szerethetők. Ezt az egészet itt töröljük és újraépítjük” – mondta el a Vezessnek Fodor-Kovács Éva, a Bátor Tábor kommunikációs vezetője, aki hozzátette: „Nagyon alaposan kidolgozott terápiás módszerről van szó, amelynek komoly hosszútávú hatása van, azzal, hogy javul a gyerekek gyógyulásba való hite.”

A program fő sikere, hogy újra önbizalmat kapnak a gyerekek, újra gyerekek lehetnek. Játszhatnak, kipróbálhatják az íjászatot, a magaskötélpályát, a kézműves foglalkozásokat. Az, hogy sorstársakkal találkoznak, sokat jelent, mert látják, hogy nincsenek egyedül, ugyanakkor itt nem a betegségük van a fókuszban. Megismerhetik új erősségeiket és képességeiket, teljes testi és lelki biztonságban – hiszen egy nagyon komoly orvosi stáb vigyáz rájuk.

Iskolai és kórházi programokat is szervez a Bátor Tábor alapítvány. Így pl. segítséget nyújtanak olyan gyerekeknek is, akik hosszan tartó kezelésük során nem tudják elhagyni a kórházat. Ők egész nap a négy fal között élnek, vannak, akiket a családtagjaik sem tudnak látogatni. Ezért nagyon jó, ha valaki bemegy hozzájuk játszani, bármilyen pozitív élményt adni.

„Azoknál a gyerekeknél, akik már visszatérhettek az iskolai közösségbe, ott általában tabuként kezelik a jelenségeket, hogy kihullott a haja, vagy „szurkálja magát”, nem beszélnek róla, így nem tudják, mi történt azzal a gyerekkel. Ettől kissé kívülálló lesz az osztályában” – mondta el Fodor-Kovács Éva, aki hozzátette: „Ezért tartunk olyan programokat, amelyben rámutatunk, hogy minden gyermek más, de közösségként együtt sikeresek lehetünk. Összehozzuk a gyerekeket.”

A Bátor Rally résztvevői a program során Budapestről reggel indulva, vidéki utak érintésével autóztak el délutánra a Hatvan melletti táborba. Napközben ügyességi, tudás alapú és játékos feladatokat teljesítettek az autókban ülő csapatok, amelyekkel pontokat gyűjthettek. Összesen 27 alakulat vágott neki a programnak.

A résztvevők és az egyes „versenyhelyszínek” névadó támogatói 50 millió forintot adományoztak a Bátor Tábor Alapítványnak, ezzel segítve annak nemes programját.

