Idén is dübörög a hazai autóbolondok egyik legfontosabb rendezvénye az AMTS, magyarul Autó, Motor és Tuning Show.A Hungexpo területén több tízezer négyzetméter fedett kiállítócsarnok mellett szabadtéri kiállításokat, bemutatókat is megtekinthetnek a látogatók. Tegnap egy tuningautó galériát mutattunk, ma pedig az oldtimereket szedtük össze.

Igaz, nehéz szétválasztani a kettőt, így most sem csak a hagyományos értelemben vett oldtimerekkel lehet majd találkozni a galériában, hanem alaposan átalakított, személyre szabott példányokkal is. Amelyek között meglepően sok a régi, még a szocialista blokkban készült, akkoriban nem igazán szerelemből vásárolt típus is. Trabantok, Wartburgok, Barkasok. Sőt, pedálos Moszkvicsok is.

Na, ezek még rendes autók – AMTS második nap 1 /33 Fotó megosztása: 2 /33 Fotó megosztása: 3 /33 Fotó megosztása: 5 /33 Fotó megosztása: 6 /33 Fotó megosztása: 7 /33 Fotó megosztása: 9 /33 Fotó megosztása: 10 /33 Fotó megosztása: 11 /33 Fotó megosztása: 13 /33 Fotó megosztása: 14 /33 Fotó megosztása: 15 /33 Fotó megosztása: 17 /33 Fotó megosztása: 18 /33 Fotó megosztása: 19 /33 Fotó megosztása: 21 /33 Fotó megosztása: 22 /33 Fotó megosztása: 23 /33 Fotó megosztása: 25 /33 Fotó megosztása: 26 /33 Fotó megosztása: 27 /33 Fotó megosztása: 29 /33 Fotó megosztása: 30 /33 Fotó megosztása: 31 /33 Fotó megosztása: 33 /33 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ha pedig elfáradtál az összes pavilon összes kiállított autójának megtekintésétől, lejártad a lábad, zúg a fejed a zenétől, akkor ülj le a Vezess pihenőstandján, fújd ki magad, hemeperegj egyet a rengeteg babzsák egyikében. Vagy próbáld ki a szimulátort, adj a nyűgös gyerek kezébe egy színezőt és egy marék színes ceruzát. Jó lesz.