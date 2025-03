A legnagyobb időjárásos közhely – ma már nincs is tél Magyarországon – ellenére képes vacogtató fricskákra a tavasz is. Reggelente igencsak csípős mínusz 2-3-4-5 fokok ezen a héten is, ki merre lakik az országban, ráadásul többfelé rövidke havazás és Budapest külső kerületeiben ónos eső jelezte még március 18-án és 19-én is, hogy könnyen megfázhat, aki már elrakta a legvastagabb kabátját.

Reméljük, senki nem fázott rá arra, hogy az elmúlt hetekben nyárira cserélte az autóján a téli abroncsokat. Ám hiába próbálkozik az ilyen-olyan extrém rekordokat döntögető időjárás, annak is eljött a gumiválasztás és csere ideje, aki biztosra ment, és eddig fent hagyta a télit.

Ha az ősszel ledobott abroncs már nem üti meg a jogszabályi limitet – az előírás szerint legalább 1,6 milliméteresnek kell lennie a profilmélységnek -, akkor muszáj újat vásárolni. De milyet? Nyilván biztonságos legyen, de ne túl drága, viszont mindenképpen tartós! Őszi-tavaszi szokásunkhoz hűen próbálunk irányt mutatni a legfontosabb gumitesztek végeredményeinek megmutatásával, így mindenki kiválaszthatja azt, ami az igényeinek és az anyagi lehetőségeinek leginkább megfelel.

Meddig érdemes használni egy abroncsot? A jogszabályi minimum az 1,6 mm-es érték, ennél kopottabb abronccsal már nem szabad részt venni a közúti közlekedésben, és nem azért, mert megbírságolhat a rendőr. A vonatkozó KÖHÉM-rendelet így szól:

“(4) Az (1) bekezdésben említett járműveken csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amelyen a futófelület mintázatának magassága a teljes felületen eléri:

a) az M1, N1, O1 és O2 kategóriájú járműveken a gumiabroncs átmérőjétől függetlenül az 1,6 mm-t; továbbá

b) az egyéb járműveken

ba) a 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumiabroncsok esetében az 1,6 mm-t,

bb) a 0,75 méternél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetében a 3 mm-t.” A családja épségét féltő autós nem várja meg, míg ennyire elkopik a gumija, mert a profilmélység csökkenésével a féktáv is érezhetően megnyúlik. Míg egy teljes pompájában fénylő új és neves gyártótól származó gumival egy hirtelen jött nyári esőben 120 km/órás sebességről fékezve 60 méter körüli féktávra lehet számítani, addig 5 mm-re kopott profilmélységgel már 70 méter alatt áll meg az autó. Ennél kopottabb, 3 mm-es mintájú gumival 120 méterre lesz szükség, a még szabályos, 1,6 mm-rel pedig az eredeti féktáv közel háromszorosa is lehet ez a távolság, 160 méter. Érdemes ezen elgondolkodni, és nem kicentizni a cserét, főként, ha tudjuk, hogy Magyarország legcsapadékosabb hónapjai nem a téliek, hanem a tavasziak.

Olcsóbbtól drágáig

Európában évek óta a Német Autóklub, az ADAC tesztjei a leginkább mértékadóak az alaposságuk miatt, így most mi is főleg az általuk végzett vizsgálatok eredményeire támaszkodunk, de közlünk más, friss teszteredményt is. A nemrég végzett autóklubos teszten 18 nyári abroncs szerepelt, és azt a 225/40 R18-as méretet használták, amelyet olyan kompakt – és az egész kontinensen népszerű – modellekre szerelnek, mint az Opel Astra, a Skoda Octavia, a Hyundai i30 vagy éppen a mérésekhez használt Volkswagen Golf.

A tesztelők értékelési szempontjainál a vezetési biztonság a legfontosabb, ezt 70 százalékos súllyal vették figyelembe a pontozáskor, míg a tartósság, gördülési ellenállás és a zaj 30 százalékot tett ki. Utóbbiba számolták bele a gyártói tanúsítvány alapján a gumiabroncs tömegét, valamint a szennyezőanyag-tartalmat is.

Az ADAC 76 euró (30 400 forint) és 146 euró (58 400 forint) közötti áron kínált abroncsokat tesztelt, vagyis a kedvező árútól az átlagos magyar pénztárcához képest kimondottan drágáig, így többen megtalálhatják a lehetőségeikhez passzoló gumik közül a tesztben jobban szereplőt. Látunk majd azért olyan adatot, amely miatt alaposan át kell gondolni a legolcsóbb ajánlatot.

A németek lemérik

Nézzük meg először, milyen féktávokat rögzítettek az autóklub munkatársai nedves aszfalton, 80 km/órás tempóról való satufékezés után. Először mutatjuk a mezőny első felét, a legrövidebb távolságot 28,4 méterrel a Continental SportContact 7-tel mérték, ez a második legdrágább abroncs (133 euró, 53 200 forint). A legtöbbe kerülő (146 euró, 58 400 forint) Michelin Pilot Sport 5 a harmadik lett 29,2 méterrel.

A táblázat alábbi, második felében igazából egy extrém rossz adatot látunk, amely messze kilóg a mezőnyből. A 76 eurójával legolcsóbb Doublecoin DC100 féktávja 45,1 méter. Ez az ijesztő adat az utolsóelőtti, vagyis 17-ik Giti GitiSport S2 szerény 34,6 méteres féktávjától is csúnyán elmarad.

Megbecsült tartósság

Nem csak Európa szegényebb felében szempont egy autógumi várható élettartama. Itt azért látszik, hogy miért tartja a szakma nagyja a kontinens legjobbjának az ADAC tesztjét, a németek ugyanis 15 ezer kilométeres, közúti konvojteszt alapján becsülték meg az egyes abroncsok várható tartósságát.

Egészen pontosan azt, hogy várhatóan mennyi kilométer megtételére lehetnek képesek normál használat mellett a nyári gumik életük során. Itt is a legkisebb számokkal kezdik a teszteredmények felsorolását, a legkevésbé a 114 eurós (45 600 forint) GitiSport modellje bírja az átlagos használatot, mindössze 33 600 kilométert dobott ki a matek. A 146 (58 400 forint) eurójával legdrágább Michelin Pilot Sport 5 ellenben a második legtovább bírja majd minden bizonnyal, a francia prémiummárka gumijának 56 400 kilométert jósolnak.

A kínai Doublecoin neve mellett ezúttal is egészen meghökkentő adat jött ki: várhatóan 74 400 kilométert bír majd normális használat mellett. Ez és a kedvező ára együtt bizonyára sokakat elgondolkodtat majd, azonban tényleg nagyon fontos emlékeztetni mindenkit a gumi extrém rossz féktávjára.

Egy fontos dologban tehát a legolcsóbb nyári gumi a legjobb, a kiemelkedően magas várható futásteljesítmény ellenére – mint látjuk majd a teszt végeredményénél – az ADAC mégsem ajánlja megvételre a Doublecoint. Ez a gumi ugyanis ilyen féktávval nem biztonságos az autóban ülőkre és az autó előtt közlekedő többi járműre, gyalogosra stb.

A gumik részletes értékelései

Az alábbi táblázatokban áttekinthető a végeredmény, ahol a következőket jelentik a pontok: nagyon jó 0,6 – 1,5, jó 1,6 – 2,5, kielégítő 2,6 – 3,5, elégséges 3,6 – 4,5, gyenge 4,6 – 5,5. Az ADAC tesztjének győztese a 133 eurós (53 200 forint), német Continental SportContact 7 nyári gumi. Nem meglepő módon mögötte is neves márkák termékei sorakoznak.

A függőleges hasábok jelentése: először az ár euróban, aztán a teszt végső, összegzett pontszáma, majd a vezetési biztonság jön, jobbra legszélen pedig a környezeti egyensúly kategória pontszáma.

A középmezőnyt soroló alábbi táblázat egyik érdekessége, hogy 90 eurós (36 000 forint) és 122 eurós (48 800 forint) abroncs, szinte ismeretlen márka és világmárka terméke egyaránt szerepel benne. Van azért másban is különbség köztük az áron kívül.

Végül jön a legalja, egy meglepőnek tűnő japán szereplővel az olcsó és gyengén teljesítő kínai márkák között. Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy az ADAC munkatársai senkinek sem ajánlják a Doublecoin megvásárlását, mert vizes burkolaton abszolút csődöt mondott. Ez az egyetlen abroncs a vizsgált 18-ból, amelyik „Elégtelen” osztályzattal zárta a gigantikus német tesztet.

Plusz egy másik német teszt végeredménye

A nyári gumiabroncsok kínálata lenyűgözően nagy – kezdi 2025 márciusi gumitesztjének ismertetését az Auto Bild, ahogy írják – és ez nem csak Németországra igaz – egyes méretkategóriákban akár 60-80 különböző modell (nem márka) közül lehet válogatni.

A német autós lap mostani nyárigumi-tesztjén Európa legnagyobb autóklubjához hasonlóan ők is kompaktok által gyakran használt 225/40 R18-as méret különféle példányait kezdték nyúzni. Összesen 50 abroncsot, mi ebből most a legjobb hatot mutatjuk meg, mert ezek emelkedtek ki a mezőnyből, kizárólag ezek kaptak „nagyon jó” minősítést.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 1,2 pont Nagyon jó Michelin Pilot Sport 5 1,2 pont Nagyon jó Bridgestone PotenzaSport 1,3 pont Nagyon jó Continental Premium-Contact 7 1,4 pont Nagyon jó Hankook Ventus evo K137 1,4 pont Nagyon jó Kumho Ecsta PS71 1,4 pont Nagyon jó

Az Auto Bild abroncstesztjének győztese a pontazonosság ellenére a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 lett, amely a lap munkatársait nagyon jó biztonsági tartalékokkal és a vizes teszten rövid féktávokkal nyűgözte le. A költségeknél is a legjobb értékelést kapta, így ez a gumi nyerte a lapnál a „2025-ös Eco Champion” díjat is.

Remek eredményeket ért el – és ezen a teszten is második, bár a győztessel azonos pontszámmal – a Michelin Pilot Sport 5, amely a költség tesztkategóriában is jól szerepelt (különösen a futásteljesítmény tekintetében), valamint dinamikus kezelhetőségével és rövid féktávjával nedves és száraz úton is jól vizsgázott. Akit érdekel az Auto Bild teljes teszterdménye, itt találja.