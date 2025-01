4 523 000 forintra emelkedett a személyautók átlagára 2024-ben Magyarországon. A Használatautó.hu minden évben összegzi a Vezess kérésére az oldalán az előző esztendőben feladott nagyjából egymilliónyi apróhirdetés eladási árait, a számokból sajnos azt látni, újra 4,5 millió felett jár az átlagár. Ennyi egy átlagosan 16 éves használt autó átlagára a mai Magyarországon.

2024 2023 2022 2021 2020 4 523 000 4 318 000 4 665 008 3 989 114 2 789 710

Szembetűnő az áremelkedés mértéke, konkrétan 62,1 százalékkal többet kellett fizetni 2024-ben a 2020-as 2789710 forintos akkori átlagárhoz képest. Eközben az embereknek egyre kevesebb pénzük van.

„A használtautó-piacon a kereslet hónapról hónapra növekszik és a vásárlási kedv is erősödött 2024-ben. Ezt stabilan növekvő látogatószámunk is alátámasztja. Viszont mivel a vásárlók egyre kevesebb pénzt szánnak egy autó vásárlására, a kínálat is inkább az olcsóbb autók irányába terelődik el” – állítja a Használtautó.hu.

A legnépszerűbb hagyományos modellek árai

A legnagyobb számban eladásra hirdetett személyautók alábbi táblázatban szereplő tavalyi, egész éves átlagárai egyértelműen arra utalnak, hogy ezek közül is legolcsóbbak, vagyis a legöregebbek pörögnek a piacon.

1,7 millió forint környékén jellemzően 2006 és 2011 közötti gyártású, a hirdetésben feltüntetett számok szerint többnyire 200-300 ezer kilométer közötti futásteljesítményű H Astrákat találunk.

1. Opel Astra 1 699 000 2. Volkswagen Golf 2 927 000 3. Ford Focus 2 262 000 4. Volkswagen Passat 3 727 000 5. Skoda Oczótavia 3 985 000

Az előbbi egész éves átlagárakon felül vannak 2024. január-november közöttre vonatkozó forintos átlagáraink is. Továbbra is a hirdetésszám, vagyis népszerűség szerinti sorban. Suzuki Swiftból az átlagárnak számító 1,2 millió forint körüli összegért legnagyobbrészt 2005 és 2007 közöttiek kaphatók, vagyis 19 és 17 év közöttiek.

6. Suzuki Swift 1 244 000 7. BMW 3-as sorozat 3 955 000 8. BMW X modellcsalád 12 757 000 9. Opel Corsa 1 708 000 10. BMW 5-ös sorozat 6 311 000

Egyértelműen kilóg a sorból a BMW X-sorozata, ezt így kaptuk meg a Használtautó.hu-tól. Ez nem egy modell (szemben a többivel), hanem a bajor prémiummárka különféle szabadidő-autóinak az együttes elnevezése. Bő 12 milliós átlagárában vastagon benne van, hogy ha 2024-es gyártású X-modellekre keresünk rá, közel 150 darabot találunk egészen 57 millió forintig.

Egyes modelleknek milliókkal csökkent az ára Itt a friss lista ezekről a használt autókról – árakkal. Belső égésű motorral szereltek és elektromos egyaránt.

Melyik villanyautó mennyibe kerül használtan?

Éves átlagárat nézve tavalyról több mint duplája az elektromosok estén az összeg: 9,3 millió forint. Tizenegy havi hirdetésszámot nézve újra a BMW i3-as a legjobban pörgő modell a használtautó-piacon, 7,4 milliós átlagára jóval a teljes villanyos kínálat átlagára alatt van.

1. BMW i3 7 477 000 2. Tesla Model 3 11 584 000 3. Nissan Leaf 6 081 000 4. Hyundai Kona Electric 8 929 000 5. Tesla Model Y 17 047 000 6. Renault Zoe 5 094 000 7. Hyundai Ioniq 6 809 000 8. Tesla Model S 13 066 000 9. Dacia Spring 4 974 000 10. Kia Niro EV 10 691 000

Sok használt Model 3-at is hirdetnek átlagosan bő 11 millió forintért, a népszerűségi listán őt az feleannyiba kerülő, átlagéletkort nézve a „legöregebb villanyautó”-nak számító Nissan Leaf követi.

A nepperek által legnagyobb számban behordott használt autók toplistái

„Több használtautó kereskedő külföldről tölti fel készleteit, így a forint gyengülése miatt ők is drágábban tudják beszerezni az árut” – mond egy okot a drágulásra a Használtautó.hu. Azt, hogy miben látnak fantáziát a kisebb-nagyobb flottát mozgató kereskedők, és a kocsikat egyesével, kettesével behordó nepperek, a Datahouse álltal a kérésünkre összeállított statisztikák mutatják meg.

Összességében minimális emelkedéssel 110 956 használtan behozott személyautóra került magyar rendszám tavaly, ami pont 5 százalékos emelkedés a 2023-as darabszámhoz. Ugyanakkor 12 százalékkal még elmarad a 2022-es 126 905 behozott autótól. Íme, a top 10 modell.

1. Volkswagen Golf 3625 2. Ford Focus 3375 3. Volkswagen Passat 3257 4. Opel Astra 3228 5. Audi A4 2632 6. Opel Corsa 1866 7. Skoda Octavia 1729 8. Tesla Model 3 1675 9. Kia Ceed 1665 10. Opel Meriva 1627

Részben hasonló a lista a legnagyobb hirdetési oldal adataival, de vannak nagy különbségek is. Sokáig itthon gyártották, tengernyi van belőle, ezért a Swift nem importautó. Érdekes az Audi A4 negyedik helye, egy évtizede még a 3-as BMW első (!) is volt ezen a listán, mindig is az a modell volt a legnépszerűbb import, német prémiumautó, most már csak a 13-ik helyen szerénykedik. Bejutott ellenben az első tízbe a Tesla Model 3, korábban – egyszer – a BMW i3 járt itt. Ez most 14-ik az összesített listán, éppen csak lemaradva a több évtized számos generációját felölelő 3-as széria mögött. Ez is beszédes.

Most jöjjön a márkalista!

1. Volkswagen 13 782 2. Ford 9769 3. Opel 9627 4. Audi 7506 5. Toyota 6164 6. BMW 6112 7. Mercedes 6019 8. Hyundai 5382 9. Kia 4123 10. Skoda 3850

Közel 14 ezer behozott autóval és 12,4 százalékos piaci részesedéssel fölényesen a Volkswagen a lett a legnépszerűbb márka. Továbbra is erős a használt német prémium iránti igény Magyarországon, mindhárom nagy brand ott van az első hétben.

Ha 2023-hoz képest nézzük a változásokat, feltűnő a Toyota (+15,3 százalék), a Hyundai (+14,5) és a Skoda (+19,1) importjának kétszámjegyű növekedése. Egyedül a Mercedes darabszáma csökkent (-4,8 százalék) tavaly az élmezőnyben.

Milyen villanyautókból jött be a legtöbb?

A 150-nél több márka 1000-nél is több modellje közül az összesített lista 20-as elejébe is befért Tesla Model 3 és BMW i3 után jelentősen lemaradva jön harmadik dobogósként a Nissan Leaf.

1. Tesla Model 3 1675 2. BMW i3 1473 3. Nissan Leaf 693 4. Renault Zoe 510 5. Dacia Spring 483 6. Tesla Model Y 457

Érdekes, hogy az Európa legolcsóbb villanyautójának számító Dacia Springet bár csak 3 éve gyártják, használtan több jött be tavaly belőle, mint abból a Model Y-ból, amely a hazai újautó-piacon tavaly megnyerte a villanyautók értékesítési versenyét (fölényesen, 1163 darabbal).