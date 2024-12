Sosem csinált titkot belőle a Suzuki, hogy az akkumulátorban tárolt energiával hajtott villanyautót nem tartja a bölcsek kövének a környezetszennyezés visszafogásában és az üvegházhatást fokozó gázok kibocsájtásának mérséklésében. De meghatározó autóipari szereplőként nekik is lépniük kellett, 2025 második felében, valószínűleg nyár végén, hazánkban is elkezdődik a Suzuki E Vitara értékesítése. A takarékos autóiról híres márka elektromos crossoverét cikkünk után most videón is bemutatjuk.