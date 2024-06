Mindig az első tulajdonos bukik a legnagyobbat egy autón – ha csak nem valami olyan limitált széria, aminek használtan csak felfelé megy az értéke. Ilyen az átlag autókkal nem történik, ebben a cikkben pedig most azokkal foglalkozunk. Korábban körbejártuk a 10 millió forint alatt megvehető modelleket, ami bár elég szomorúan hangzik, de az alsó kategóriákat jelent csak, most egy szinttel feljebb lépünk, és 10-20 millió forint között vizsgáljuk az új autók értékvesztését.

A szalonból kikerült autó a közhiedelem szerint milliókat veszít az értékéből az első métereken. De pontosan mennyi az annyi? Ennek fogunk most utána járni olyan modellek tekintetében, amik a középkategóriában szerepelnek. Arra gondolnánk, hogy 20 millió magasságában már a nagyobb autók is játszanak, de nem, ez még épp csak a belépő üzleti szedánok és kombik territóriuma.

Hogy mennyi az autó értékvesztése, az a tulajdonos oldaláról negatív információ, annak, aki pedig autót keres, mindenképp pozitív. Bár jó dolog az első tulajdonos élménye, sok esetben messziről szemmel látható összeget lehet megspórolni egy egy éves használt autóval, amire még mindig érvényes legalább 2 év gyártói garancia, így érdemes megfontolni.

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk, elkértük a hazai importőröktől azokat a hivatalos árlistákat, amik egy évvel ezelőtt voltak érvényesek. Ehhez képest néztük szét a jelenlegi használt autó piacon, mi kapható 10-20 millió forint között, ami nem futott kevesebbet 6000-nél és többet 20 000 kilométernél, valamint egy évnél nem idősebb. A futás fontos, mivel jogilag 6000-ig még új autónak számít, így bár használt, az értékéből nem feltétlenül von le, felette viszont már nagyon is, mutatjuk, mennyire.

Audi

Viszonylag kevés Audit listáznak a használt autó keresők, azért lehet találni ebben az árban is. Látszólag főként flottás autókról van szó közel alap felszereltséggel, ám egy A4 Avant (kombi) 2,0 literes TDI motorral és automata váltóval, fehér fényezéssel így is 15,4 millió forintnál startolt 2023 első felében. Egy ilyen autó ma 13 millió forintért megkapható, ami egy év alatt 18%-os értékvesztést jelent.

Egy magasan felszerelt A4 Allroad esetében ez látványosabb, 11 000 kilométerrel 16,5 millió forintért találunk ilyen modellt, ami a megfelelő felszereltséggel újonnan több mint 19 millió forintba került az első tulajdonosnak, vagyis 4,5 millió forintot bukott rajta, ha listaáron vásárolta az autót.

BMW

Több BMW-t találunk, mint Audit, viszont a kínálat nagyon hasonló. Ennyi pénzért, ami az újkori 20 millió forintos keretet jelenti, még mindig csak az alapfelszereltség közeli, alacsony motorizáltságú flottás kivitelekről beszélünk, de már befigyelnek az M Sport felszereltségek. A népszerű 3-as Touring (kombi) 18d motorral 10 000 kilométerrel 17 millió forintba kerül, ha hozzá igazítjuk az újkori listaárhoz a felszereltségét, legalább 2,5 millióval kerül most kevesebbe, mint amennyiért az első tulajdonos vette tavaly.

Két M Sport felszereltségű modellt is megnéztünk, egy 320i szedán újkori ára online navigációval, sportülésekkel és egy-két aprósággal 21,1 millió forintra jött ki, most 17,4 millióért megkapható, ez 20%-os értékvesztés, és a divatos GranCoupé is hasonlóan teljesít, 20,1 millió forint helyett 16,7 millió forint egy 420i M Sport.

Mercedes-Benz

Jelentősebb értékcsökkenést láthatunk bizonyos Mercedes modelleknél, mint a belépőszintű CLA 180. Extrából kevés került bele újonnan 17 millió forintért a divatos négyajtós kupéba, ami a használt piacon nem túl népszerű, ezért is lehet, hogy 38%-os értékcsökkenéssel 12,3 millió forintért megkapható egy ilyen modell 14 000 kilométerrel.

A magasabb kategóriájú C-osztály sem teljesít igazán jól. Az alap üzleti modelleken túl itt egy vonzóbb példányt választottunk AMG csomaggal, Spectral kék fényezéssel, panoráma tetővel és egyéb apróságokkal, amik 23 millió forintra emelték az újkori árát. Ma 18,5 millió forintért hirdetnek ilyen autót, 4,5 millióval kevesebbért.

Lexus

Takarékos hibrid hajtásával és utánozhatatlan kényelmével, minőségével a Lexus ES egy kifinomult modell, mégsem igazán népszerű, de azért ebből is találunk a piacon eladót a megadott keretek között. Egy belépő szintű Elegance modell sötétkék metál fényezéssel 21,75 millió forintba került újonnan, ma pedig 18 millió forintért árulnak egy ilyet, ami 20%-os értékvesztést jelent.

Jelentősebb a népszerűbb NX modell értékvesztése, amiből a 350h, ráadásul magas felszereltséggel, Executive szinten és az eredetileg 1,5 milliós felárat képviselő összkerékhajtással újonnan 24 millió forintba került. Most egy ilyen modell 15 000 kilométerrel 18,9 millió forintot ér, pontosabban ennyiért hirdetik, ami 5 millió forinttal kevesebb az eredeti értékénél. Minél drágább egy autó, annál nagyobbat lehet bukni rajta, ez itt is látszik, aki viszont ilyet keres, annak ez kimondottan jó hír lehet.

Volvo

Kevés Volvót listáznak a keresők, de itt is ki tudtunk választani kettőt, amik között ott a márka egyik legnépszerűbb modellje az XC60 belépő szintű Core felszereltséggel, 2,0 literes benzinmotorral, 14 000 kilométerrel 16,3 millió forintért hirdetnek egy ilyen autót, aminek újkori ára 19,5 millió forint lehetett, ami 19%-os értékcsökkenést jelent.

Többet vesztett a nagyobb üzleti szedán, az S90 közepes Plus Bright felszereltséggel, ami eredetileg 23 millió forintba került, ma 18,3 millióért megkapható 8000 kilométerrel márkakereskedésből, vagyis 23%-kal ér kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt, amikor megérkezett az országba.

Škoda

Kilóg a sorból, hiszen nem prémium gyártó, de a nagyobb modelljei már legalább olyan presztízst képviselnek, így érdemes átnézni őket. Hatalmas autó a Škoda Kodiaq, a válogatásban ennél nagyobbat nem is kapna a pénzéért, aki ennyiért keres autót. Az 1.5 TSI modell alapára alig több mint 13 millió forint volt tavaly, egy felextrázott példány viszont hamar eléri a 17 millió forintot is. Egy évesen 2 millió forinttal kevesebbért lehet hozzájutni csupán 7000 kilométerrel, ami egész jó értéktartásnak nevezhető.

Nem mondható el ugyanez a Superbről, ami 13 000 kilométerrel 4,2 millió forinttal kerül kevesebbe az újkori áránál. Szándékosan egy csúcsfelszereltségű L&K-t szemeltünk ki, ami újonnan 20 millió forintba került, ma viszont 15,8 millióért megkapható csekély futással, érvényes garanciával szinte újszerű állapotban.

Ezeket a modelleket átnézve egyértelműen körvonalazódik, hogy egy év és átlagosan 10 000 kilométeres futásteljesítménnyel legalább 20%-ot veszítenek a prémium középkategóriás modellek értékükből az első évben. Ez az értékvesztés nem konstans, tehát nem ennyit fog veszteni minden évben, de mindig az első év a legjelentősebb, most már azt is tudjátok, mennyire.