Jó ismerem a Mercedes kétezres benzinmotorján alapuló lágyhibrid rendszert a 9 fokozatú automatával egy nagyobb modellből, ebben a 8 fokozatú van, így csak errefelé kereshetem a bajt, ugyanis az van bőven. Legalábbis míg csak Budapesten használtam az autót, nagyon távol állt a hajtáslánc viselkedésétől az, amit legszebben a harmónia szóval jellemeznék. És ami a drága, nagyteljesítményű Mercedesek DNS-e. Szépen és egyenletesen húz, ez még rendben van, ám amikor felengedjük a gázpedált, már nem a megszokott Merci-szint. A fékpedál is megszokást kíván, de a motorfék (vagy éppen annak hiánya) idegesítő. Konkrétabban: mikor felengedjük a gázpedált, nem tudhatjuk, hogy szépen siklik majd az autó (csinál ilyet is), vagy mintha rekuperálna (csinál ilyet is), ráadásul zavaróan váltogatja ezt. A start-stop rendszer sem finom működésű, mintha bambán lefulladna a kocsi, nem szoktam kikapcsolni ezt, de ebben a CLA-ban megérdemelte volna.

Rögtön hozzáteszem: drága és nagyteljesítményű Mercedeshez kötelező mérce szerint adok kettest a városi viselkedésére, simán lehet, hogy száz másik tesztautó még ennyire sem kiegyensúlyozott és harmonikus, de az a száz nem ennyibe kerül. És nem ez a logó van az orrán. És nem ezt szokták meg és szeretik a márka elkötelezett hívei. A gyenge bizonyítványhoz a fájdalmas budapesti fogyasztás is kellett, na, ezen azért nem lepődtem meg benzines és erős kocsinál. 11 és 12 liter közötti napi átlagokat írt ki a 10-40 kilométer közötti távolságokra, amiket egy-egy átlagos napon szaladgáltam vele a városban.

Ülni benne egyébként és használni a hajtásláncon túli szolgáltatásait kellemes. A klimatizálása rendkívül hatékony és kellemesen néma, a kereszteződésekben való megálláskor lámpafigyelő kameraképre váltó középkonzol pedig nagy segítség, ha megtanulunk bízni benne. Miközben állunk a pirosnál, mutatja a lámpákat, nem kell előre hajolgatni, nézni jobbra és balra, tekergetni a nyakunkat, ő annyira segítőkész, hogy elénk varázsolja mindet a képernyőre. A navija is gyorsan beállítható, és ha nem is írunk be célt, csak tapasztalattal autózunk a végállomás irányába, sorra feldobja azon utcák nevét, amelyek felé közelítünk, csak rá kell pöccinteni, célegyenesbe vezet minket.

Elhagyva a várost, az első vidéki – éppen esti – úton kissé megijesztett, aztán lenyűgözött. Kiautózva Budapestről, egyszer csak elkezdte magától fel és lekapcsolgatni a fényszórót, aszerint, hogy jött-e szembe autó. Gyorsan kikapcsoltam, nehogy elvakítson valakit, de aztán újra akitváltam, nyilván kíváncsi voltam, mennyire precíz, közben persze készen állva a gyors lekapcsolására, ha béna lenne. De nem az, egyszer sem villantott rám senki, nagyon ügyesen működött ez az extra. Közben mit látnak szemeim? Lenulláztam a fogyasztási adatot a városhatárnál, és csoda történt.

Ráadásul nem egyszeri alkalom volt. Úgy adódott, hogy egy szombaton közel 800 kilométert kellett vezetnem: Budapest-Székesfehérvár-Debrecen-Székesfehérvár-Budapest kört egy olyan utassal, aki ősidők óta márkafan, számos Mercedese volt már, most is egy dízelt használ. Már előre faggatott, mondtam neki, hogy gyalázat és roppant idegesítő városban, ne reméljen semmi jót ettől a kocsitól, nem egy dízel, nem is annyira mercedeses. Mindkettőnket jól átvert és alaposan meglepett, hogy éppen pont megfeleződött a fogyasztása, már-már dízeles adatot írt ki a kijelzője: 130-as tempomatnál 5,6-5,8 litert. A nap végén pedig pontosan 6,0 liternél állt meg az átlag a némi városi szaladgálással színesített szombaton, amelyen 750 kilométert tettem meg ebben a pici országban.

A remek sztrádás fogyasztásban benne van az egykor világbajnok-aspiráns légellenállása is. A csendes utastérhez is jól jön.

Mick Jagger a színpadon él, a Mercedes meg az autobahnon – helyre állt a világ rendje. Sztrádán már Merci a javából, magabiztosan és benzines létére takarékosan falta a százkilométereket, mintha sosem lenne belőlük elég, annyira elemében érezte magát. És mi ketten is megnyugodtunk, van benne Mercedes bőven, ráadásul az ülések is kiválóan vigyáztak a gerinceinkre, komolyan mondom, hogy nem éreztem fáradtságot. Habár bizonyos időközönként ő úgy gondolta, itt lenne az ideje egy kávénak.

Az autó segítő szándékú figyelmeztetése ellenére tényleg nem fárasztó utazáshoz nagyban hozzájárult a kiegyensúlyozott működésű aktív követésitávolság-tartó asszisztens (Distronic): elég gyakran rátapadtam egy-egy 130-cal közlekedőre a sztrádán, onnantól se gázpedál, se fék, vezetett ki a világból minket a kocsit. Olykor még a kormányt is elengedtem, kis kéztorna, vérkeringés-aktiválás, ám ezt túl sokáig nem engedte és jelezte: a kormányt azért tessék már megfogni, korlátozottan önvezető.