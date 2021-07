A rokonság miatt nem meglepő, hogy a műszerfal is az Egyes sorozatot juttatja eszünkbe, illetve tulajdonképpen az összes többit is ezzel együtt. Ezzel nincs nagy baj, a vezető előtti és középső kijelző jól mutat, még ha nem is nyújtja azt a high-tech érzést, mint egy Mercedes-Benz CLA műszerfala. A középkonzoli képernyőt nemcsak a sokat bizonyított iDrive rendszerrel, de érintéssel is könnyedén és gyorsan kezelhetjük – ebben a tekintetben még mindig ez a márka vezet. Amiben szintén élen jár a BMW, az a minőség és minőségérzet. Hiába vannak csípőmagasságban már kemény műanyagok, hiába van modernebb benyomást keltő utastér a konkurenseknél, az összeszerelési minőség meglepően jó.

A M235i GC merevebb futóműcsillapítása ellenére is sziklaszilárd összeszerelésről árulkodik, mintha egyetlen tömbből faragták volna ki a belsőt. Nem zörög, nem mozog semmi, masszívan egyben mozog minden. A vaskos és szintén igényes benyomást keltő kormánykerék mögött a remekül tartó és csinosan mutató sportülésekben kapunk helyet, már egymagában ez elég a hangulatfokozáshoz.

A hátsó sorban ez persze kevés lesz az örömködésre, mert hiába kellemes a lábtér, 180 centiméter felett a fejtér nem elegendő a kényelmes utazáshoz. Nemcsak itt, de az első sorban is zavaró az autópályás sebességnél kezdődő szél- és futóműzaj – ebből előbbi az elegáns, keret nélküli ablakok kontójára írható.

A 40/20/40 arányban dönthető hátsó üléstámlák mögött egy viszonylag jól pakolható, 430 literes csomagteret találunk, padló alatti, illetve oldalt egy hálós pakolórekesszel, és akasztóval a szatyroknak. Gombnyomásra nyílik a széles csomagtérfedél, visszafelé ellenben minden esetben kézzel lehet csak csukni.