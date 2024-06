„A fő cél, hogy a villanyautósok teljesen ingyen közlekedhessenek évi 15 ezer kilométert az autójukkal. Ez nem légből kapott elképzelés, ennek abszolút van a realitása” – mondja a Vezess megkeresésére Reizer Levente. Az általa vezetett Premium Napelem Kft. tagja annak a 11 – lengyel, cseh, szlovák és magyar – cégből álló nemzetközi konzorciumnak, amely a minap 2,4 millió eurós támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól.

Az EU által rendelkezésre bocsájtott csaknem egymilliárd forintnyi összegből a cégcsoportnak kell kidolgozni a technológiai és jogi hátterét, illetve üzleti modelljét annak, hogy a régió országaiban élő villanyautósok ne csak közlekedésre tudják használni a járműveiket.

Hanem mire? És hogy lesz ebből ingyenes autózás? Elmagyarázzuk.

Mi az a V2H, V2B, V2G és V2X?

A „V4Grid” névre hallgató projekt hivatalosan megfogalmazott célja, hogy Közép-Kelet-Európában egy minden szempontból működőképes szolgáltatássá alakítsa a V2X technológiát. Amely ugye magában foglalja a V2G, a V2B és a V2H funkciókat.

Annak ellenére, hogy már 3 éve csináltunk olyan videót, amelyben porszívót és kávéfőzőt működtetünk egy villanyautó akkumulátoráról (vagyis áramot nyerünk ki a kocsiból), kezdjük az átlag magyar autósok 99,99 százaléka számára 2024-ben is még ismeretlen és furcsa kifejezések mögött álló rendszerek elmagyarázásával. Már csak azért is, mert az early bird autós újságírók első tesztjeitől sokkal-sokkal szélesebb körben terjed majd el az elektromos autók akkumulátor-csomagjában lévő áram közlekedésen kívüli felhasználása.

Kedves olvasóink, az elkövetkező évtizedben közületek is egyre többen és többen használják majd ezt az áramot. De mire és hogyan lehet? A V2H jelentése Vehicle-to-Home, amikor a villanyautó aksijából mondjuk a családi házunkon keresztül áramot töltünk vissza az elektromos hálózatba. A V2B jelentése Vehicle-to-Building, amikor már 10-20-30 stb. jármű mondjuk egy cég mélygarázsában vagy telephelyén állva tölt vissza az előző példánál több áramot az épület hálózatába. A V2G, vagyis a Vehicle-to-Grid rendszerben pedig már egymástól távol álló és a rendszerre kötött autók ezrei vagy tízezrei sokkal komolyabb mennyiséget tudnak visszatölteni.

Sőt, itt már nem is a visszatöltés a kulcsszó, a lényeg, hogy ez a sokezer vagy sok tízezer hálózatba kötött akkumulátor (amelyek az autók padlójában vannak) együtt hatalmas energiamennyiség tárolására képesek. Nagy mennyiségű áramot lehet „beléjük rakni”, majd „kivenni” belőlük, visszahelyezni, kinyerni és így tovább… Mikor, melyikre van szükség. A V2X technológia az előbbi, különböző V2-es kifejezésekkel illetett funkciók egy rendszerben létezése. Vagyis magánszemélyek privát garázsban álló villanyautóinak tömkelege és telephelyen álló cégek kisebb-nagyobb flottái együttesen alkotják a rendszert. Különbözőbb fajtájú, eltérő akkumulátorral szerelt, más-más életkorú elektromos személyautók, furgonok, buszok stb. egyszerre.

De mi értelme van ennek?

A jelenleg Magyarországon futó elektromos autók többségéből még nem lehet áramot kinyerni, de az elmúlt években több gyártónak több új modellje már így került piacra. Van, amelyikben 230 Voltos, klasszikus konnektor is található ebbe porszívót, hajszárítót, kávéfőzőt, vagy bármi másnak a csatlakozóját bedughatjuk, így a villanyautónk akár egy erdőközepi kempingezés során képes árammal ellátni a család sátrának összes, árammal működő berendezését.

Vannak olyan modellek is, amelyekből 230 voltnál sokkal nagyobb árammennyiség is kinyerhető, akár egy totálisan lemerült másik elektromos autót is életre kelthetünk több kWh-nyi árammal, vagy a hálózatba is visszatölthetünk belőlük.

Teljesen egyértelműen ez a világ különböző autógyártóinak a fejlesztési iránya, egyre több és több új elektromos modell lesz képes rá, hogy az akkumulátor-csomagja ne csak befogadni legyen képes az energiát (ilyen-olyan nyilvános töltőkről, saját garázsból), hanem a benne lévő áramot használni lehessen a jármű álló helyzetében.

Egy porszívó használata a kocsiról hasznos segítség lehet az egyénnek, ennél azonban sokkal nagyobb biznisz a V2G. Autós akkumulátorcsomagok ezreinek az elektromos hálózatra kötése sokkal komolyabb előnnyel járhat a garázstól távoli takarításnál a járművek tulajdonosainak. „Az európai és a magyarországi villamos hálózat egyre instabilabb azáltal, hogy napról napra egyre több napelem rendszert csatlakoztatnak rá. Ezeknek a termelései ugyanis hektikusak: nem feltétlenül akkor süt a nap, mint amikor mi felhasználjuk az energiát, ergó nagy szükség van az akkumulátorokra” – mondja Reizer Levente.

Csakhogy ezeket az egyenetlenségeket elvileg nem érezheti meg a lakásában tévét néző állampolgár, elvileg nem állhatnak le időről időre a konnektorba dugott hűtőszekrények. „Ezért amikor szükséges, áramtermelő erőműveket kapcsolnak be, hogy plusz áramot tegyenek a rendszerbe. Csakhogy 5-6 perc is eltelhet, amíg ezek termelni kezdenek, ezért ma hatalmas áramtároló akkumulátorokat kapcsol rá például az ELMŰ azonnali segítségként a hálózatra kiegyenlítő szándékkal. Ilyenek vannak a fóti telephelyükön, ránézésre ezek kb. 20 méteres konténereknek látszanak. Az ezekben lévő áram szabályozza, kiegyenlíti a frekvenciát” – magyarázza Reizer.

Hogyan következik ebből, hogy én ingyen autózok? Mert ugye, ez az ígéret

Ezeket a sokezer kW-os óriási akkumulátorokat tudná kiváltani a rendszerbe kötött autók együttesen szintén sokezer kW-nyi kapacitással rendelkező hálózata. „Ilyenkor pár másodpercig, vagy akár több percig az álló helyzetben rendszerre kötött villanyautók segítik ki az elektromos hálózatot. Erre a frekvenciaszabályozásra képes a V2G rendszer” – állítja Reizer. A 11 cégből álló konzorcium teremti meg ennek a technológiai, üzleti és jogi hátterét majd a régióban.

Reizer szerint 4-5 év múlva ez már a hétköznapokban működő valóság lesz. A rendszerhez csatlakozó autósok aláírnak egy szerződést, ebben vállalják, hogy parkolás közben a hálózatra csatlakozva tartják az autójukat, és letöltenek egy applikációt a működéshez. Ezért cserében Reizer szerint évente 15 ezer kilométernyi autózáshoz elegendő energiamennyiséget kapnak ingyen a rendszert működtető cégtől. Erre mondta a cikkünk elején, hogy „ez nem egy légből kapott elképzelés, ennek abszolút van a realitása”. Az üzleti modell nagyon egyszerűen úgy néz ki, hogy jelenleg az ilyen óriásakkumulátorok frekvenciaszabályozó működtetetéséért Reizer szerint „eurószázezreket” fizetnek a szolgáltatók.

Fontos megjegyezni, hogy az említett applikáción keresztül az autó tulajdonosa minden esetben előtérbe helyezheti a közlekedést a visszatöltéssel szemben, vagyis a mobilitás megmarad elsőszámú célként. Csak olyankor jön szóba az energia-szolgáltatás, amikor amúgy sem használja az autóját.

Mivel egyre több lesz az egyenetlenség a hálózatban, egyrészt elkél a segítség, másrészt egyre nagyobb összegekbe kerülhet a kiegyenlítés, a frekvenciaszabályozás. Ennek a növekvő pénzmennyiségnek egy része kerülne hozzájuk az általuk nyújtott frekvenciaszabályozásért.

Ugyanakkor a frekvenciaszabályozás csak az egyik üzleti modell, a klasszikus eset az, amikor csak eltároljuk az olcsó, vagy ingyen áramot, és olyankor töltünk vissza a hálózatba, amikor annak ára jóval magasabb. Egy átlagos napon belül akár 3×5-szörös különbség is lehet az áramtőzsdén az villanyáram árkülönbsége. Ezeknek az üzleti modelleknek a kiszámítása az egyik fő cél a projekten belül.

Miért ilyen optimista? Milyen akadályokat kell legyőzni?

Mindez így túl egyszerűnek tűnik, mondjuk Reizernek. „Egyre több egyenetlenség van a hálózatokban, egyre nagyobb nyomás jön a hálózattól, így szükség van a kiegyenlítő szolgáltatásokra. Egyre több megújuló energiaforrás működik, a legegyszerűbb példája ennek az egyre több napelemes családi ház és vállalkozás. Látom a piacról jövő igényeket. Közben egyre több elektromos autó kerül az utcákra, egyenként egyre nagyobb kapacitású akkumulátorral. Az autóipari csoportok és a töltőgyártók pedig fejlesztik a kétirányú rendszereket, ráadásul a nagy mennyiségű, olcsó kínai villanyautók európai megjelenése újabb lökést ad az egésznek. Ezek össze fognak állni egy rendszerré, mindenki ebbe az irányba fejleszt” – válaszolja, majd a közismert forintos példát hozza fel a változás szükségességére. Jelenleg 5 forintért veszi a szolgáltató a családi ház napelemei által megtermelt plusz áramot, és 70 forintért adja el ugyanennek a családnak.

Vannak azért még technikai nehézségek. Az egyik, hogy bár a CHAdeMO-s autók készen állnak a kétirányú áramforgalomra, az Európában sokkal elterjedtebb CCS-töltés még nem. Reizer szerint az autógyártók egyértelműen dolgoznak a probléma megoldásán. A másik nehézség az eszköz jelenlegi ára, amelyre az autók csatlakoznak majd. Ez egy kb. 40 centi széles, 60 magas és 20 mély doboz. A DC-s ára ugyan lement most pár év alatt 20 ezer euróról 4 ezer euróra, de Reizer szerint amennyiben átkerül a gyakoribb AC-re is, tovább esik majd 1000-1500 euróra.

A kémiában és akkumulátor-technológiában jártasak már mondják is a harmadikat: ettől a használattól valamennyire degradálódnak az autók akkumulátorai. Reizer Levente is elismeri, hogy „valamennyit biztosan degradálódik az autók akkumulátora. Az egyik gyártó erre azt mondja, 10 év alatt mindössze 3 százalékot, amennyiben a V2G üzemeltetője követ egy előre meghatározott töltési mechanizmust. A lényeg és a tulajdonos biztosítéka az, hogy az autógyártók garanciát adnak az akkumulátorokra, az iparági standard jelenleg 8 év.

Jelenleg a gyártók garanciafüzete nem terjed ki a V2G szolgáltatásra, de Reizer Levente úgy véli, bizonyára a jövőben ez is egyfajta versenyelőnnyé válhat, amennyiben az adott márka azt tudja ígérni a fogyasztóinak, hogy ingyen áramot tudnak biztosítani a közlekedésükhöz V2G szolgáltatás használata mellett. „Emiatt tehát nem kell aggódni.”