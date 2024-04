A régi idők hírei érdekességként hatnak gyorsan változó világunkban. Hírturkáló rovatunkban évtizedenként tekintünk vissza az adott év aktuális hónapjának eseményeire, és kiválasztjuk az általunk legfontosabbnak vélt információt.

1994 – Autós vonat, miért nincs ma ilyen?

1994. – A görögországi vakációra készülődő magyar autós turisták vonaton is utazhatnak gépkocsijuk társaságában Theszalonikibe. A Hellas expressz autókat szállító speciális kocsijában egyszerre hat személyautó „száguldhat” a tengerparti város felé.

A nemzetközi járat egész évben naponta igénybe vehető. A másik ,,autósvonatot,, július 1-jén állította üzembe a Magyar Államvasutak a Bécs-Theszaloniki járathoz, és szeptember 23-áig közlekedik. A szolgáltatás iránt élénk érdeklődés mutatkozik, a igénybe vétele az első hónapban 85-90 százalékos volt – tájékoztatta a távirati irodát a Keleti pályaudvar állomásfőnöke.

A vasutastiszt elmondta még: az osztrák fővárosból érkező vonathoz a szállító, illetőleg az ahhoz „tartozó” fekvőhelyes utaskocsit a Ferencvárosban kapcsolják a szerelvényhez. Ez a járat péntekenként kora délután indul Budapestről Görögországba, visszafelé pedig szombatonként közlekedik. Ez utóbbin egyszerre nyolc autó fér el. Az állomásfőnök arról is szólt: a gépkocsik szállítási költsége a menettérti útra – mindkét nemzetközi expresszen – 36.700 forint.

2004 – Hasmenéssel küzdő gyorshajtó

Oslo, 2004. – „Gyorsabban ment a hasam az autómnál, csak vele próbáltam felvenni az iramot” – ebben összegezhető egy gyorshajtás miatt bíróság elé került férfi részben eredményes védekezése.

A sajátos védőbeszéd Norvégiában hangzott el, és persze a nagyon gyors hajtás is ott történt. 50 kilométer per órás övezetben 130-cal száguldott a férfi, állítása szerint otthonának vécéje felé. Az autó sebességét a rendőrség egzaktul bemérte, de hogy mennyivel ment a vezető hasa, arról nincs adat.

A bíró, miután megemésztette a vádlott védőbeszédét, igyekezett megértéssel viszonyulni, és az ügyész által javasolt hat hónap helyett csupán ötre vonatta be a hascsikarásos gyorshajtó jogosítványát, viszont bő 200 ezer forintnak megfelelő bírságot is kiszabott rá.

„Megállíthatta volna autóját valahol az úton is egy vécé mellett” – olvasható az ítélet indoklásában. A bíróság egyúttal nyomatékkal felhívta a köz figyelmét arra, hogy a hasmenés sarkallta gyorshajtók a jövőben nem élveznek semmiféle büntetésenyhítést.

2014 – Önvezető autók amelyekre azóta is várunk

London, 2014. – Jövő év januárjától vezető nélküli autók tesztelését kezdik meg a brit közutakon – jelentette be a szigetország kormánya. Brit mérnökök már eddig is kísérleteztek önjáró autókkal, de a jogi és biztosítási aggályok miatt csak magánutakon. Vince Cable üzleti ügyekért felelős miniszter szerdai közlése szerint most megnyílik a lehetőség a közúti tesztelésre is.

A teszthelyszínként érdeklődő brit városok október elejéig jelezhetik részvételi szándékukat a tervek szerint 18-36 hónapig tartó kísérletben. A kormány 10 millió fontos keretet biztosít a három győztesnek a tesztüzemhez kapcsolódó költségek fedezésére. Közben az illetékes köztisztviselőknek ez év végéig kell kidolgozniuk a közúti szabályozás szükséges módosításait – adta hírül a BBC News.

A vezető nélküli autók kifejlesztése gőzerővel folyik világszerte. A Google májusban jelentette be, hogy 100 ilyen jármű gyártását tervezi, az internetes óriáscég még egy olyan prototípust is bemutatott, amelyen egyáltalán nincs kormány vagy pedálok, csak egy állj-indulj gomb. A nagy autógyártók közül többek között a BMW, a Mercedes-Benz, a Nissan és a General Motors is dolgozik saját önjáró modelljén.

Az ilyen autók közúti tesztelése sem példa nélküli: Japánban elsőként a Nissan végzett ilyet 2013-ban, Kaliforniában pedig a Google önkormányzó autója több mint 580 ezer kilométert tett már meg közúton.

Közben egyesek aggályokat fogalmaznak meg, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) például nemrég arra figyelmeztetett, hogy a vezető nélküli autókból halálos fegyverek is válhatnak.