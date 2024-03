Magyar fejlesztők hazai munkája ez a kis eszköz, aminek a gyártását fogjuk most bemutatni nektek. A NaBi a General Mechatronics terméke és beengedtek minket a kulisszák mögé, hogy megmutathassuk nektek, hogyan áll össze egy profi nyomkövető eszköz.

A NaBi alig nagyobb egy elemnél, de akár egy évig is működhet anélkül, hogy ki kellene cserélni az akkumulátorát. Olyan speciális helyeken is elfér, amire nem is gondolnál, és akár a nagymama zsebében is elrejtheted, mert nincsen szüksége plusz áramforrásra. A tolvajok nem tudják lekapcsolni, így akkor is megtalálod az autódat, ha azt áramtalanították, vagy kiiktatták a gyári nyomkövető rendszerét. A NaBi egy olyan okos eszköz, amit mindenkinek az autójában kéne tartania.