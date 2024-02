A gyűjtemény feldolgozására a Fortepan stábja a Budapest Főváros Levéltárától kapott lehetőséget, ahol több tízezer, csak negatívkockákon fennmaradt hasonló fotót őriznek. A képek készítői a Rendőr Főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztályának ismeretlen fotósai voltak. A fotók 1971–1972 között készültek, és az ezer kép között bőven akad autós vonatkozású felvétel.

A képeken Budapest kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert részei és arcai jelennek meg: a külvárosok, peremkerületek világa. Ellopott autók, vagy csak leszerelt kerekek, hétköznapi balesetek, és meglepő módon pár nyugati típus, amit szintén lefotóztak a rendőrök. Közlekedési balesetek, feldőlt daruk, kisiklott vonat, lezuhant kisrepülőgép tűnnek fel a sorozatokon. A BRFK-hagyaték a Fortepan gyűjteményének egyik legdrámaibb része, ami megmutatja a kornak azt a rejtett arcát, amit eddig talán sosem láthattunk így fotókon keresztül.

Friss Zsigulik

A Fiat 124-es licence alapján készült Zsiguli volt a legnagyobb autós újdonság a hazai piacon az 1970-es évek elején. 1971. február 10-én Budapesten, a Technika Házában mutatták be a típust, a legelső budapesti példányt 1971. június 14-én dr. Kurcz Árpád villányi állatorvos vehette át, az IH-12-26 rendszámú autót, és ugyanezen a napon Debrecenben is gazdára lelt egy 1200-es: dr. Zsadányi Ottóné is megkapta az első vidéki Lada kulcsát.

A következő fotók tanulsága alapján azonban nem volt zökkenőmentes az országba érkező Zsigulik logisztikája, még a forgalomba helyezés előtt sikerült megtörni pár darabot.

Balesetek sínen és országúton

A 2-es metró első szakasza az Örs vezér tere és a Deák tér között 1970-ben nyílt meg, a következő, a Déli pályaudvarig 1972 decemberében lett kész. A képen látható baleset vélhetően a Pillangó utcánál történt, 1971-ben.

Ma is gyakran előfordul, hogy a komplett autó helyett bizonyos alkatrészeket lopnak el a tolvajok, kivágják a katalizátort, szenzorokat, értékes lámpákat, kerekeket. A hetvenes évek elején sem volt másként, akinek egy kicsit is értékes autója volt, az lehet, hogy reggelre téglára állítva találta meg a gépet, mint például ezt a Fiat kupét:

A hetvenes évek elején már a gyorshajtók is aggódhattak, mivel 1972-ben megjelentek nálunk is a sebességmérő eszközök, amelyek hitelesített adatai alapján büntethették a sebességhatárokat megszegőket.

„A Traffipax Mesta (azaz a Este 204 DD) 1972-től áll a rendőrség szolgálatában, és a 30–150 km/óra közötti sebességgel haladó járművek sebességmérésére volt hitelesítve.

Fényképezőgépe azonban csak a mérőhelytől távolodó járművekről tudott olyan minőségű állóképfelvételeket készíteni, ami alapján a sofőrt megbírságolhatták. Azt viszont álló helyzetben és menet közben egyaránt! Ebből a típusból 22-t építettek be fixen rendőrautókba. Az utolsót 2004-ben nyugdíjazták” – kozlekedesbiztonsag.kti.hu

Gyanús nyugati autók

“A Központi Statisztikai hivatal és a Közlekedésrendészet adatai szerint hazánkban 1969. december 31-én 192.300 személygépkocsi volt forgalomban, azóta újabb 15 ezren vásároltak személyautót, így a gépkocsik száma túlhaladta a 200 ezret. Ezek közül 180 ezer magánszemélyeké.

A kocsiknak kereken egyharmada budapestieké, s a lakosság számához viszonyítva is itt a legtöbb az autótulajdonos: tízezer budapestire 343 kocsi jut. Autók szempontjából a megyék közül Baranya a leggazdagabb, tízezer lakosonként 238 kocsival. Csongrádban 199, Komárom megyében 186, Bács-Kiskunban 185, míg Szabolcs-Szatmárban csak 81 kocsi jut tízezer lakosra.

A márkák közül magasan a Trabant vezet, ebből mintegy 40.000-et tartanak nyilván. Moszkvicsból jó 30.000, Skodából és Wartburgból 28-28 ezer van forgalomban. A Warszawák száma éppen csak hogy túlhaladta a 10.000-et míg Opelből, Volgából és Fiatból egyaránt hét-nyolcezer van. A Mercedes-emblémát 12.078 kocsin találhatjuk, s ezernél kevesebb a Simca, a BMW és a DKW” – írja az MTI jelentése 1970-ből.

Ezeket a számokat látva érthető, hogy miért készültek fotók egy Budapest utcáján parkoló Dodge-ról, vagy épp Opel Rekordról. Ezek a típusok akkor is felkeltették a rendőrség figyelmét, ha épp nem baleset részesei voltak, azért a vasfüggöny mögött az 1970-es évek elején egy amerikai V8-as vagy érinthetetlen, vagy több mint gyanús. Mindenesetre mindkét esetben jó, ha van róla fotó, jól olvasható rendszámmal.

A válogatás többi képe a galériában érhető el: