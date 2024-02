Használati tárgy és hobbiautó között komoly a különbség, de megvan az a metszéspont is, ahol a kettő találkozhat. Megkínálnád néha a családi szaladgálós autót néhány rendes kanyarral, vagy csak nem akarsz pánikolni , ha előzni kell? Az erősebb motor mindkettőben segíthet, persze tudjuk, hogy a pénztárca nagy úr.

Vajon többe kerül ugyanazt az autót nagyobb/erősebb motorral megvenni, mintha a legkisebb, spórolósabb verziót választanánk? Kinéztünk néhány olyan népszerű modellt, amiből készült újkorában is olcsóbb, gyengébb változat és erősebb is, de a sor végén megnézzük, mennyivel kerül többe egy hathengeres BMW megszerzése és fenntartása is, mint egy négyhengeresé.

Vétel és fenntartás közötti különbség

Egy dolog az autót megvenni és egy másik fenntartani, de mindkettőre nézünk most példát. Ma Magyarországon a legtöbbek számára elérhető autókat és igényeket vettünk alapul, így 10-15 éves modellekről és népszerű motorváltozatokról lesz szó. A vételár mellett minden esetben fontos a fix plusz költségekkel számolni, amik között ott a vagyonszerzési illeték, az eredetvizsgálat és az új dokumentumok költsége is, amelyeknek az összege törvényben meghatározott.

Emellett pedig az egyik legnagyobb plusz költség a kötelező biztosítás lehet, ugyanakkor ebben az esetben rengeteg a változó. Számos kedvezményt lehet igénybe venni, főleg, ha több banknál, vagy biztosítónál van érvényes szerződésünk, de számít az életkor, a lakhely, és az is, hogy első biztosításunk, vagy már a sokadik.

Ennél az összegnél a számítás alapjául 30 éves vidéki tulajdonos, több mint 10 éves jogosítvánnyal, tiszta biztosítási előélettel és első biztosítással szolgált, vagyis, mintha most kerülne először a nevemre autó. Az így kapott biztosítási összegek csak az összehasonlítás miatt érdekesek, lehet, hogyha a saját adataiddal pötyögöd végig a Netrisken ugyanezeket az autókat, egészen más, akár jóval kedvezőbb ajánlatokat fogsz kapni.

Alkatrész költségek

Számos forrásból kereshetünk alkatrészeket a következő autókhoz, az összehasonlítás kedvéért a két nagy hazai, az UNIX és a Bárdi Autó kínálatából válogattunk. Tudjuk, lehet olcsóbb helyről is rendelni, viszont a legtöbb szerviz is ezzel a két beszállítóval dolgozik itthon, így mi is ezeket használtuk.

Több mint 10 éves autókról beszélünk, amiknél a hiba lehetőségek száma és mértéke a magas futásteljesítmények és a kor miatt is lehetnek teljesen eltérőek a megszokottaknál. Ebben az esetben már nem szabad csak a típushibákra hagyatkozni, a gumi alkatrészek öregednek, a csövek töredeznek, a váltó szinkrongyűrűi kopnak, ahogy a kormánymű, a klímakompresszor és még számos alkatrész produkálhat váratlan hibát, ami költségekkel jár.

Számolni csak a fix kiadásokkal lehet, mint az olajcsere, tömítések cseréje, vezérlés karbantartás, akkumulátor csere és a kopó alkatrészeké. Számítani viszont mindenre kell ezeken felül is, ne legyen meglepő, ha eltörik egy vízcső, csapágyas lesz a generátor, vagy meghibásodnak a jeladók. A használt autó mindig kockázat, de nem feltétlenül probléma, ha felkészülünk rá.

Volkswagen Passat B7

2010-ben a Volkswagen egy erős ráncfelvarrással oldotta meg a Passat új generációját. A B7 tulajdonképpen egy átdolgozott B6, amit az ajtópaneleken, tető- és ablakvonalakon lehet észrevenni. Számos új extrát hozott ugyan, de az alapjai nem változtak, ahogy motorkínálatában is maradtak régebbi egységek. Az 1.6-os CR TDI és 2.0 literes TDI motorok népszerűek voltak újkorukban és a használtautó-piacon is, így ezekre szűrtünk a keresőkben.

Több félmillió kilométeres is túlment példánnyal kezdődik lista, így ezeket elegánsan átlépjük az élhetőbb kilométer futású modellekig. Ez persze nem készpénz, az állapot a lényeg, minden autót meg kell nézni élőben, amelyik szimpatikus lehet. Ahogy az a listából is látszik, a kisebb motorral szerelt modellek olcsóbbak, nagyjából másfélszeres áron kapunk 2,0 literes TDI Passatot.

Magasabb teljesítménye miatt nagyobb az átírási költség, viszont a biztosítás épp csak 2000 forinttal több. Érdekes a különbség az alkatrészek áraiban, mindkettőbe ugyanannyi, 5 liter motorolaj kell, de a 2,0 literesbe hajszálnyit drágább. Felső motortömítés szett és vezérműlánc készlet vízpumpával együtt viszont olcsóbb a nagyobb motorhoz, ez igaz több kisebb alkatrészre is. Fogyasztás tekintetében nincs 1 liter különbség a Spritmonitor adatbázisa szerint, így a vétel után a fenntartási költség nagyjából kiegyenlítődik a két motorváltozatnál.

Volkswagen Passat B7 1.6 CR TDI 105 LE Volkswagen Passat B7 2.0 CR TDI 140 LE Ár (Ft) 1,6-4,3 millió 3,0-5,9 Átírási költség (Ft) 65 150 87 150 Biztosítás (Ft) 88 000 90 000 Fogyasztás (l/100 km) 5,68 6,25 Motorolaj Liqui Moly 5 L 28 810 Liqui Moly 5L 35 000 Felső tömítés szett 126 000 90 000 Vezérlés 147 000 119 000 Akkumulátor 68 000 68 000 Első féktárcsa

43 000 43 000

Ford Fiesta 2008-tól

Hatodik generációjával nagyot nőtt a Ford Fiesta 2008-ban, de nem minden hajtáslánca volt modern. A belépő motor 1,0 literes, 65 lóerős volt csupán, míg az 1,4-es, szintén szívómotoros változat már 97 lóerős. A két modell használhatóságban erősen eltér, a kisebbikkel már bajos lehet egy előzés, de rutin nélkül az autópályázásban sem lehet túl magas a biztonságérzet. Városi használathoz viszont elég lehet a kis háromhengeres. Megéri az erősebb motort választani?

Többet találunk az erősebből a piacon és alacsonyabb árról is indul, így ez már egy jó jel arra, hogy ha spórolni akarunk, akkor se a legkisebbet válasszuk. Magasabb átírási költség mellett kicsit magasabb biztosítás és kereken egy literrel magasabb átlagfogyasztással kell számolni az 1,4-es esetében. Ugyanannyi, de más viszkozitású olajat kér a nagyobb motor, ami minimálisan drágább.

Olcsóbb a vezérlés és az akkumulátor, drágábbak a tömítések, nem lehet rá egyértelműen azt mondani, hogy drágább lenne a fenntartása. A biztosabb kigyorsítások és előzések és a minimálisan eltérő átírási költségek miatt jobban megérheti az 1,4-est választani a háromhengeres helyett.

Ford Fiesta 1.0 GDI 65 LE Ford Fiesta 1.4 97 LE Ár (Ft) 2,2-2,3 millió 1,5-4,1 millió Átírási költség (Ft) 50 600 62 450 Biztosítás (Ft) 60 000 70 000 Fogyasztás (l/100 km) 6,08 7,08 Motorolaj Castrol 4 L 22 000 Castrol 4 L 21 000 Komplett ömítés szett 123 000 159 000 Vezérlés 116 000 73 000 Akkumulátor 42 000 31 000 Első féktárcsa

34 000 34 000

Honda Civic nyolcadig generáció (FN, FK)

Radikális változást hozott a modell történetében az Ufo Civic, ezzel a formával pedig sikert is aratott, több mint 1,5 milliót adtak el belőle világszerte. Sokan buknak rá a használt piacon is, még mindig vonzó ez a forma, de többféle motorváltozattal is elérhető volt. Alapmodellként az 1,4-est kínálták, a rácfelvarrásokkal (kettő volt) pedig változott a teljesítmény, így 83 és 99 lóerős változatot is találunk.

Mellette, újként és használtként is népszerűbb az 1,8-as, 140 lóerős szívómotoros változat, nem véletlenül. A Civic sportos karakteréhez jobban passzol az erősebb motor, a vásárló közönség pedig, ha Civicet keres, akkor a sportosságot is keresi benne. Mennyivel kell nekik többet fizetniük? A nagyobb teljesítmény 20-25 000 forint pluszt jelent átírásnál, de csak párezer forintot a biztosításnál, ami jó kezdet.

Alacsonyabb áron mennek az 1,8-as példányok, ami azért is lehet, mert többet találunk belőle a keresőoldalakon, így már annyira nem fáj, hogy az átírás drágább. Fogyasztása több mint egy literrel magasabb, erre lehet azt mondani, hogy lesz az több is, ha rendesen használják. Motorolajból ugyanazt és ugyanannyit kérnek elég alacsony áron, a vezérműlánc készlet vízpumpával és a tömítések ára pedig kiegyenlíti egymást, oda-vissza hol az egyik, hol a másik drágább.

Honda Civic 1.4 83-99 LE Honda Civic 1.8 140 LE Ár (Ft) 1,3-4,2 millió 1,2-3,7 millió Átírási költség (Ft) 56 450-61 850 87 150 Biztosítás (Ft) 76 000 80 000 Fogyasztás (l/100 km) 6,43 7,68 Motorolaj Castrol 4L 16 000 Castrol 4L 16 000 Felső tömítés szett 77 000 98 000 Vezérmű lánc készlet 111 000 62 000 Akkumulátor 40 000 40 000 Első féktárcsa

38 000 38 000

Opel Astra J

Nagy váltás volt a szögletes H után érkezett gömbölyded J Astra. Egyelőre még a régebbi modell most a legnépszerűbb Opel a használtautó piacon, de hamarosan a J válthatja, ami hasonlóan széles motorkínálattal volt elérhető. Ebben az esetben most két azonos lökettérfogatú, 1,6-os változatot fogunk vizsgálni, az egyik szívó, a másik pedig turbós kivitel.

Utóbbinál a turbófeltöltő jelentős többletköltségeket hozhat, így ebben az esetben feltételezzük azt, hogy a vásárláskor és az utána következő 1-2 évben nem kell számítanunk ennek felújítására. A 170 és 179 lóerős kivitelekben található turbós Astrából (a frissítéssel változott a teljesítmény) jóval kevesebbet találunk, mint szívó 1,6-osból, viszont az áruk közel azonos.

Minimum 50 lóerő különbség az átírási költségeken is meglátszik, 40 000 forinttal kell többet fizetnünk a Kormányablakban egy turbós Astra átírásakor. A magasabb átlagfogyasztáson kívül, az alapvető alkatrészek árai teljesen azonosak, viszont hosszú távon figyelembe kell venni a turbó rendszer költségeit, ami a felújításkor 100-200 ezer forint is lehet.

Opel Astra J 1.6 VVT 116 LE Opel Astra J 1.6 Turbo VVT és SIDI 170-179 LE Ár (Ft) 1,4-5,1 millió 1,5-4,9 millió Átírási költség (Ft) 77 250 116 300 Biztosítás (Ft) 70 000 74 000 Fogyasztás (l/100 km) 7,56 9,17 Motorolaj Castrol 5 L 27 000 Castrol 5 L 27 000 Tömítés szett 130 000 134 000 Vezérlés 100 000 100 000 Akkumulátor 31 000 39 000 Első féktárcsa

43 000 43 000

BMW 520d és 530d F10

Nézzünk körbe kicsit a népszerű prémium vonalon is. Az F10-es kódjelű BMW 5-ös sorozat széles motorkínálatából pedig a dízeleket választottuk, a legkisebb elérhető 520d-t és a már hathengeres 30d-t. Szinte teljesen azonos árakon mozognak a 184 lóerős négyhengeres 20d-k és 258 lóerős hathengeres 30d-k, a változatok között pedig kézi és automata, vagy xDrive összkerékhajtásút is találunk. Komoly a választék.

Fogyasztásukat tekintve 1 liter a 30d többletfogyasztása, amivel átlagban mér így is 8 liter alatt maradnak a Spritmonitor felhasználók, miközben 400 helyett 540 Nm nyomatékot tudnak kihasználni, ami már beszédes különbség. Egy ilyen korú BMW-vel komoly szervizköltségekkel érdemes számolni, ha csak az alap karbantartásokról is beszélünk.

A szívósor kokszosodása bizonyos idő után garantált, amit takarítani kell. Ha nem csináltatjuk meg 60-80 ezer kilométerenként súlyos költségek várnak majd a hiba esetén. A szívósor hosszának változtatásáért felelős szelep jellemzően eltörik, szintén cserével kell számolni. Aztán ott a kartergáz hűtés és a részecskeszűrő is, ez a 20d és 30d esetében is jelentős költségeket hozhat. Több olajat kér a 3,0 literes motor és a több henger miatt a tömítés szett is drágább, viszont olcsóbb a vezérlés.

Átírási költsége magasabb, de biztosításban nincs jelentős különbség, így ha a magasabb alkatrészárakra tudunk készülni, a 30d fogja meghozni az igazi BMW-s élményt, még úgy is, hogy dízel.

BMW 520d F10 184 LE BMW 530d F10 258 LE Ár (Ft) 2,8-11 millió 3,0-9 millió Átírási költség (Ft) 118 250 155 500 Biztosítás (Ft) 101 000 105 000 Fogyasztás (l/100 km) 6,64 7,73 Motorolaj 5L Liqui Moly 29 000 7L Liqui Moly 43 000 Tömítés szett 138 000 203 000 Vezérlés 264 000 226 000 Akkumulátor 82 000 82 000 Első féktárcsa

79 000 83 000

Összegzés

Egyértelműen többet fogyasztanak a nagyobb motorok, így az üzemanyagköltség éves szinten valóban alacsonyabb egy kisebb motorú változattal. De vajon ér annyit a spórolás, hogy a forgalom ritmusát kevésbé tudjuk követni? Ha számít az, hogy kényelmesen, a motor erejében bízva közlekedhess, akkor láthatóan alig mutat különbséget fenntartásban egy nagyobb motorú változat. Persze, itt is lehet különbség autó és autó között, de ha szembe jön egy nagyobb/erősebb motorú változatból jó ajánlat, nem kell megijedni tőle.