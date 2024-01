Minden készen áll a 2024-es Budapest-Bamako Rally rajtjához. A félig flúgos futam, félig komoly verseny idén is óriási megmérettetés lesz a résztvevők számára. Ahogy tavaly, idén is a Vezess az esemény start partijának fő támogatója, ha pedig nem tudsz részt venni személyesen az eseményen, de szeretnéd élvezni az indulók rajtját, élőben követheted a Vezess TV YouTube csatornánkon!

„365 csapat, összesen 1102 fő nevezett a 2024-es Budapest-Bamakóra, ami minden eddiginél több. Ez a 15. verseny, ami felülmúlta a várakozásinkat és ennyi csapatot már komoly kihívás lett volna egyszerre koordinálni, ezért úgy döntöttünk, hogy kettéválasztjuk őket.” – Mondta el a Vezessnek Szabó Gál András, a Budapest-Bamako alapítója.

Unod a hideg, taknyos budapesti időt? Húzz el Afrikába! 1 /16 Január 26-án elrajtol a 15. Budapest-Bamako Rallye Január 26-án elrajtol a 15. Budapest-Bamako Rallye Fotó megosztása: 2 /16 Több mint 1100 részvevő regisztrált, 365 jármű fog részt venni Több mint 1100 részvevő regisztrált, 365 jármű fog részt venni Fotó megosztása: 3 /16 A 2022 októberihez képest idén enyhébb időjárásra számítanak a szervezők A 2022 októberihez képest idén enyhébb időjárásra számítanak a szervezők Fotó megosztása: 5 /16 Több mint 8000 kilométeres táv egy része sivatagos úttalan utakon Több mint 8000 kilométeres táv egy része sivatagos úttalan utakon Fotó megosztása: 6 /16 Minden résztvevő a jótékony célokra is odafeigyel Minden résztvevő a jótékony célokra is odafeigyel Fotó megosztása: 7 /16 Bármivel el lehet indulni, a résztvevők bátorságán múlik Bármivel el lehet indulni, a résztvevők bátorságán múlik Fotó megosztása: 9 /16 Sokszor a helyiek segítségét kérik az útmutatásban Sokszor a helyiek segítségét kérik az útmutatásban Fotó megosztása: 10 /16 A rajtparti támogatója és médiapartnere idén is a Vezess.hu A rajtparti támogatója és médiapartnere idén is a Vezess.hu Fotó megosztása: 11 /16 Közös táborhelyeken futnak össze a versenyzők Közös táborhelyeken futnak össze a versenyzők Fotó megosztása: 13 /16 Mindenki magának gondoskodik az összes létező felszerelésről Mindenki magának gondoskodik az összes létező felszerelésről Fotó megosztása: 14 /16 Komoly kihívásokkal is szembe néznek a bamakós versenyzők Komoly kihívásokkal is szembe néznek a bamakós versenyzők Fotó megosztása: 15 /16 Az Atlanti-óceán partján ér véget a verseny Az Atlanti-óceán partján ér véget a verseny Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A rajt január 26-án lesz a Budaörsi repülőtéren, ahonnan a mezőny egy összesen 8276 kilométeres túrának indul neki. „A 2022-es Bamako után, ami a verseny történetének leghosszabb útvonala volt (9400 kilométer), idén egy nappal és kicsit több mint 1000 kilométerrel rövidebb útvonalat terveztünk.

Ideálisabb az időszak is, Afrikában ilyenkor kicsit enyhébb az időjárás, nincs annyira meleg és kevesebb a szúnyog is, ami miatt 2022-ben sajnos sokan kerültek kórházba, így most mindenképp egy kicsit biztatóbbak a körülmények, de így is embert próbáló túrára készülhetnek az indulók”

Díjnyertes film készült a 2022-es versenyről „Brutálisan hosszú projekt eredményeként készült el a dokumentumfilmünk a Budapest-Bamakóról. Több mint három évig forgattuk és a verseny előkészületeit valamint a 2022 októberi Budapest-Bamakót mutatja be” – meséli büszkén Szabó Gál András. A Rust to Glory, magyarul Rozsdától a dicsőségig címet viselő film a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat már bezsebelte egy külföldi eseményen. Az eddigi leghosszabb Budapest-Bamako versenyen több fős stáb kísérte végig a versenyzőket, így a kalandról, a sikerélményekről, a fantasztikus tájakról, útvonalakról első kézből ad élményt a nézőknek. Benne van minden, amiről a Bamako szól, ami leginkább a váratlan és kiszámíthatatlan élményeket jelenti. Az örömök mellett 2022-ben sajnos a bánat is szerepelt, az egyik versenyző, Pétery Szabolcs tragikus hirtelenséggel a verseny közben elhunyt. A film számára is emléket állít. A Rust to Glory hamarosan Magyarországon is elérhető lesz az RTL+ streaming felületein, valamint az AppleTV és Amazon Prime kínálatában.

Budapestről Afrika szívébe

Három nap alatt kell eljutniuk az indulóknak Budapestről a marokkói Fezbe, ez az első szakasz összesen 3539 kilométer, a futam igazán érdekes része csak innen indul. Marokkón keresztül az Atlasz-hegység tartogat fagyos, havas szakaszokat, de hőség is vár az autósokra, motorosokra. Majd Mauritánián és Szenegálon keresztül jutnak el Guineba és a verseny célállomására, Sierra Leonébe, ahol az óceán partján, helyi séfekkel és halászokkal rendezik a célpartit, végül idén is Freetownban lesz a futam vége.

„Pontos útvonaltervet kapnak a nevezők, valamint előre segítünk mindenkinek a szükséges információkkal és a vízumok beszerzésével, de a verseny alatt már mindenki a maga ura. Nincs kísérő autó, kamion vagy helikopter, a versenyzők nagyrészt csak magukra számíthatnak.” Szabó Gál András azért elárulta, hogy baleset vagy sérülés esetére bárki hívhat egy hotline telefonszámot, viszont a segítségre valószínűleg elég sokat kell várni.

Sokszor barátságtalan, de gyönyörű helyeken vezetnek az útvonalak. A szervezők fontos és személyes dimplomáciai kapcsolatokat ápolnak az érintett országok vezetőivel, rendőrségeivel és hadseregével. „Van, ahol a helyiek a törzsfőnökhöz vagy a helyi maffia vezetőjéhez visznek tárgyalni a verseny szervezése alatt, amiken rend szerint arra kíváncsiak, miként biztosítjuk a versenyzők épségét, ami alatt tudjuk, hogy mit értenek. Ilyenkor meg kell győzni őket, hogy az ország hadserege gondoskodik róluk, ami sok esetben igaz is. Minden szükséges hatóság tud a bamakós versenyzők érkezéséről.”

Négy kategória, csúcs terepjárók és „roncsok” is rajthoz állnak

Bárki, bármivel, bárhogy rajthoz állhat a Bamakón, ez a verseny szépsége. Olyan is jöhet, aki nem versenyezni, csak túrázni szeretne, akinek nincs pénze csúcskategóriás terepjáróra, csak egy Suzukira, vagy Kispolszkira, az is. A Spirit kategória minden évben a legérdekesebb, tavaly egy indiai Hindustan Ambassador is rajthoz állt, sikeresen végig is csinálta a versenyt, de idén sem lesz kevés az érdekes autó. A Bajcsy-Zsilinszky úton tartott mai sajtótájékoztatón már ízelítőt kaphattak a felhozatalból azok, akik éppen arra jártak.

Volt itt rendes, kétütemű Wartburg, apró Mini, Moszkvics – alkatrészekkel hanyagul teledobált csomagtartóval – kombi Lada, sőt, egy motor is, és egy őrült viking is, a világjáró Ford Fiestájával. Széles a kínálat, a puccos Porsche, land Cruiser mellett belefér a régi dízel Golf is a mezőnybe. Sőt, igazából a rettenetesen kinéző, érzésre bontóérett vackokkal kaland igazán ez a túra. Amit általában bírnak is az öreg gépek.

Te szívesen indulnál egy ilyen túrán, versenyen? Nem, én a fotelből nézem/szakértem csak a technikai sportokat 1% () Persze, de valami műszakilag megbízható, kényelmes autóval vágnék neki 1% () Persze, bármivel elindulnék, ami még él és mozog 1% ()

Mi az a Budapest-Bamako? Olyan autóverseny, ami nem is igazán a versenyzésről szól, sokkal inkább a kalandról, túráról, a szórakozásról és a segítségről. Országokon és kontinenseken átívelő, nemzetközi raliverseny, ami az eredeti Dakar-ralik nyomán Afrikában ér véget. 2005 óta rendezik meg, akkor még valóban Bamakóban ért véget a verseny, ma már nem, de mindenképp Budapestről indul. Marokkó, Mauritánia, Szenegál és Guinea átszelésével érkeznek a versenyzők Sierra Leonéba. Lehet versenyezni, vagy egyszerűen csak túrázni, a két kategória más útvonalakat kap. Bárki, bármivel, bárhogyan elindulhat, aki vállalhatatlanul régi autóval teszi, azoknak nevezési díj sincs. A verseny célja a szórakozás, a kaland, különleges élmények mellett az afrikai szegényebb települések lakóinak segítése. Akár az autókkal is, a mezőny jelentős része általában nem hozza vissza őket, elajándékozzák vagy eladják, erre külön weboldalt is készítettek a szervezők, így már előre lehet licitálni is rájuk.

Wartburgok, Ladák, Moszkvics, Volvo 240 és Citroen BX, de még Mini Cooper is rajthoz áll a versenyen. Számukra a terep és a mély homok nem hogy nagy kihívás, de lehetetlen küldetés is lenne, ezért más útvonalat kapnak. „A nehezebb szakaszokon mindig kettő vagy több választása is van a versenyzőknek. Akinek az autója nem bírja, vagy már belefáradt a terepezésbe és lazítana, választhatja a járt országutakat, ami nem jelent mindig aszfaltozott utat, de nem is kihívás egy hagyományos autó számára” – mondta el a Vezessnek Szabó Gál András

Motorral, quaddal, teherautóval és mentőautóval is indulnak versenyzők, a 4×4 kategóriában rendes terep útvonalakat kapnak, a Verseny kategóriában indulók pedig geocatching alapon meghatározott földrajzi pontokat keresnek, számukra az útvonal kötött, mindenki másnak választható, hogy merre megy.

Buli és jótékonyság a verseny fő célja

Mindenki a személyes kaland miatt nevez a Bamakóra, emellett viszont a jótékonyság a rengeteg induló és a főszervezők célja. 2022-ben egy iskola számára gyűjtöttek össze napelem rendszerre, idén pedig a Bureh Beach szörfiskola számára gyűjtött pénzt és adományokat, főleg eszközöket visznek a főszervezők, valamint a Rokel gyerek bokszakadémiát támogatják.

A fiatal sportolni vágyó afrikaiaknak helyszín és bokszedzőjük már van, de rendes felszerelés vagy ring, amiben küzdhetnek, nincs. A Bamako idei kitűzött célja hogy segítsenek felépíteni egy boksz ringet a számukra, valamit ellássák őket a lehető legtöbb kesztyűvel, zsákokkal és védőfelszerelésekkel.

Emellett a részt vevők egyénileg is dönthetnek az adományozásról, sokan ruhát, játékokat, gyógyszert visznek magukkal, tavaly rengeteg informatikai eszközt, laptopokat vittek sokan iskolák számára.

Mi a Vezess-nél minden évben nyálcsorgatva nézzük az indulókat, ahogy egyszercsak elindulnak és elhúznak a hidegből. Ha minden jól megy, három nap alatt már Afrikában vannak, és ott már kezdődik is a móka. Hátha egyszer nekünk is belefér, hogy elindulhassunk. Bármivel, aminek van négy kereke.