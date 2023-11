Pár év alatt is sokat változik a világ, és a 20-30 éves hírek, események más nézőpontba kerülnek az idő múlásával. Ezért idézzük fel az elmúlt harminc év legérdekesebb, autózáshoz, autóiparhoz, közlekedéshez köthető híreit.

1993 – A világ nagy gyártói nem tévedtek ebben

A kilencvenes évek elején még sci-fi kategória volt a magától fékező, kanyarodó autó, de három nagy gyártó már akkor sejtette a jövőt. 1993-ban még rejtélyes jóslatnak tűnt csupán az „automata kocsi”, ami 2015-ben akár valóság is lehet, de ma már több típus is van, ami megfelel az akkor felállított kritériumoknak.

A második szintű önvezetésre több autó is képes, de jövőre jön a harmadik szint. Egy friss hír szerint jövő márciustól sem a kormányt fognia, sem az utat néznie nem kell a BMW 7 pilótájának. A 3. szintű önvezető funkció egyelőre Németországban lesz elérhető. A rendszer nem csak elengedett kézzel, figyelmünket más irányba fordítva használható, azaz a pilóta akár könyvet is olvashat, vagy filmet nézhet a központi képernyőn – értelemszerűen ebben az esetben nem tilt le a kijelző, ha menet közben használjuk.

De jöjjön az eredeti hír 1993-ból, amikor mindez még csak elképzelés volt.

Teljesen automatikusan működő autó kifejlesztésére vállalkozik a világ három autógyártó óriásvállalata. A Szankei Simbun című japán lap szombati számában azt írja, hogy a Toyota, amely már a korábbiakban is együttműködött a termelésben és az értékesítésében a General Motors-szal (GM) és a Volskwagennel, most a távlati fejlesztéssel foglalkozó közös kutató csoport létrehozását tervezi.

A Toyota reményei szerint az új automata kocsival teljesen új piacot lehet nyitni, meg lehetne újítani a világ gépkocsipiacát. Gombnyomásra működő autóról lenne szó, amely képes arra, hogy

magától változtassa a sebességet, tartsa be a megfelelő követési távolságot, kerülje el az összeütközést.

Az automata kocsi a szakemberek szerint 2015-ben kerülhetne a piacra, használata széles körben terjedne el az autópályákon 2050 körül, 2060-ban pedig már a megszokott autóutakon is. A három gépkocsigyártó cég arról kíván megállapodni a kilencvenes évek második felében, hogy az automata kocsival kapcsolatos technikai ismereteket, az alkatrészekre vonatkozó információkat kicseréli és emellett beindítja a világméretű közlekedési szabályok kialakítására vonatkozó elemzéseket. A Toyota-VW-GM összefogás révén – mint mondják – lerövidíthető az az idő, amit az automata kocsi kifejlesztésére kellene fordítani.

2003- Autók okozta impotencia Indiában

Indiai közlekedési rendőrök munkahelyi ártalma az impotencia. Autók okozzák. Az indiai közlekedési rendőrök szakmai betegségnek alig nevezhető panasszal fordultak feletteseikhez, impotenciára panaszkodtak.

Biológus szakorvosra bízták a baj kivizsgálását. Bhashini Rao doktor elkészítette a leletet, s ez akár feljelentés is lehetne – az autó ellen. A Sciences et Avenir című szaklap híre

szerint Újdelhi és Bangalore általa vizsgált rendőrei 80 százalékának spermája korábban nem tapasztalt változásokat mutat. Az ok: az egyre szennyezettebb levegő, ezt pedig az autó okozza.

Újdelhiben például minden nap 3,8 millió autó cirkál az utakon. Vagyis a rendőrök munkahelyén.

2013 – Pörög az Audi gyár Győrben

Elkészült a 25 milliomodik motor és a félmilliomodik TT-modell az Audi Hungaria Motor Kft. győri gyárában – tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a társaság. Az autó egyike annak az 500 exkluzív TTS competition modellnek, amelyet az Audi kompakt sportautójának termelési jubileuma alkalmából gyárt.

A győri gyárban jelenleg 235 motorvariáns készül. A közlemény arra emlékeztet: a társaság immár 20 éve gyártja sikerrel csúcstechnológiájú motorjait a Volkswagen- és az Audi

konszern számára, a négytől a tizenkét hengeres, a 63-tól a 419 kilowattos erőforrásig. Naponta több mint 8100 motor készül a győri gyárban.

A 25 milliomodik motor alátámasztja az Audi Hungaria motorgyártásának sikertörténetét. Vállalatunk mára a világ legnagyobb motorgyára” – idézi a közlemény Achim Heinflinget, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős ügyvezető igazgatóját.

Gerd Walker járműgyártásért felelős ügyvezető igazgató a közleményben kiemeli, az Audi TT egy dizájnikon”, a TTS competition modell, amely szintén az Audi Hungariánál készül, Coupé és Roadster formájában, 500 darabos limitált kiadásban hagyja el a győri gyártósort.

A cég közleménye emlékeztet arra is: az Audi TT-t 1998 óta szerelik össze az Audi magyarországi gyárában. 1999-ben kezdődött a TT Roadster gyártása. Az elmúlt években a magyar telephelyen készült az Audi A3 Cabriolet és az RS3 Sportback is. Az Audi Hungaria néhány hónappal ezelőtt nyitotta meg teljes gyártási folyamatát lefedő új járműgyárát és kezdte meg az Audi A3 Limousine sorozatgyártását. A jövőben évi mintegy 125 000 autó hagyja majd el Győrben a gyártósort.

Ez a termelési ütem azóta sem tört meg, 2022-ben is a világ legnagyobb motorgyára volt a győri. Az üzem területén 1 677 545 járműhajtás készült, míg a járműgyártásban 171 134 autó gördült le a gyártósorról (beleértve a brazil SKD-gyártás számára készült gépkocsikat is)