52 ezer forint fölé emelkedett az átlagos kgfb-díj idehaza a harmadik negyedévben, a casco éves átlaga pedig immár 148 ezer forint – közölte a Netrisk. A legnagyobb hazai alkuszcég szerint ez 8 százalékos áremelkedés a kötelezőknél, míg 17 százalékos a másik járműbiztosítási fajtánál, vagyis feltűnően nagy a különbség az árváltozásban.

Körbekérdeztük a legnagyobb biztosítókat az áremelkedések okairól, az öreg és a legmodernebb autókhoz való viszonyukról, a márkák sorrendjéről és a kárkifizetéses rekordjaikról.

Mi ez a nagy eltérés a díjemelésnél?

Egy augusztusi adat szerint a járműalkatrészek 15,1 százalékkal emelkedtek egy év alatt, míg a karbantartás és a javítás 19,4 százalékkal, a kifizetett károk pedig átlagosan 10 százalékkal. Közben jelentősen emelkedett az új és a használt autók ára, talán az egyetlen örömteli hír utóbbiaknál a drágulás lendületének lassulása.

„Egy átlagos fogyasztási cikk, például a kenyér, a cukor stb. árát egyik napról a másikra lehet módosítani, de egy biztosítási szerződés díját csak évről évre vizsgálhatjuk felül a piaci körülmények, kártapasztalások tükrében. A szerződések különböző évfordulóval rendelkezhetnek – ami lehet bármikor az év 365 napján –, ezért a szerződések átárazása sem történhet egyik napról a másikra” – közölte a Vezess-sel a Groupama Biztosító.

Szerintük a két fő járműbiztosítási fajta áremelkedése közötti jelentős különbséget az magyarázza, hogy a javításhoz (értve ezalatt a munkabért, alkatrészárakat és energiaárakat) kapcsolódó költségek direktebben jelennek meg casco esetében, mint ahogy a kgfb-nél. Köztudottan fiatalabbak a cascós járművek, ezért értékük a piaci átlag feletti, ráadásul „az elmúlt nagyjából három évben egyre gyakoribb és súlyosabb klimatikus károk (viharkárok, jégverés) jelentősen befolyásolták a casco biztosítások árazását”.

Első ránézésre érdekesnek tűnhet, hogy a casco jelentősebb drágulása közben a Netrisknél nagyobb mértékben emelkedett ezek szerződéskötése is. „Ez magyarázható részben azzal, hogy az új vagy fiatal autók nagyobb értéket képviselnek a korábbi évekhez képest és ugye a szervizköltségek is jelentősen emelkedtek. Ezért a tulajdonosok az autó árához képest viszonylag alacsony díjat bevállalják annak érdekében, hogy mentesüljenek a nagyobb kiadásoktól egy esetleges saját hibából történt baleset után” – mondja Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Mi a helyzet az öreg autókkal? És mi a másik véglettel: a fiatal elektromosokkal?

Sajnos immár meghaladta a 15 évet is a hazai személyautó-állomány átlagos életkora, ezért feltettük a biztosítóknak a kérdést: a közel 150 ezer forintos átlag cascodíj világában ajánlják-e a koros kocsik tulajdonosainak is ezt a biztosítási formát? És ha igen, milyen érvek szólnak mellette?

„A javítási költségek manapság tapasztalt szintje mellett egy esetleges károsodás helyreállítása nagy eséllyel okoz komoly problémát a tulajdonosoknak, amit egy casco biztosítás megkötésével jelentősen lehet mérsékelni. Új és használt, fiatal és kevésbé fiatal gépjárművekre egyaránt megéri casco biztosítást kötni. A gépjármű korától függetlenül érdemes figyelembe venni a gépjármű állapotát, értékét, használati módját, illetve azt, hogy egy esetlegesen bekövetkezett káresemény milyen anyagi terhet róna ránk” – válaszolta a Vezessnek Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese.

A casco mellett érvelt megkeresésünkre az Allianz is. Az átlagosan 500 ezer forintos javítási díj és a lopás okozta sokk mellett az egyre gyakrabban előforduló szélsőséges időjárási eseményeket (konkrétan a jégverést) és a vadkárt említik. Másként állt ugyanakkor kérdésünkhöz a Groupama Biztosító, szerintük „a legtöbb biztosító csak a viszonylag fiatalabb (12-15 éves korhatárig) járművekre kínál casco fedezetet, így nem is érvelünk emellett”.

Az öreg Swiftek, Astrák és Golfok korrodált világába egyre több új vagy fiatal elektromos autó lép be, egészen más átlagos árszinttel, más biztosítási díjakkal és más kárösszegekkel. Plusz más jellemzőkkel: városban dinamikusabb vezetési stílus jellemzi a vezetőik egy részét, miközben egy oldalról érkező ütés az akkumulátorpakk sérülése miatt könnyen gazdasági totálkárt okozhat náluk.

Használtan is jelentős az átlagos árkülönbség, újonnan kimondottan látványos: az Allianz szerint „az idén piacra vezetett modellek esetében például 27 millió forint körül mozgott az alap újkori érték a konnektoros hibridek/villanyautók esetében, míg a benzines és dízel személyautók 13-15 millió forint közötti átlagos újértékkel kerülnek bemutatásra, az egyedi kedvezmények és az extrák nélkül számolva”.

„A zöldebb erőforrású járművek jellemzően újabb technológiát tartalmaznak, ezért a járművek értéke is magasabb, illetve a helyreállítás/szervizeltetés technológiája is összetettebb, és ma még kevésbé elérhető, mint a hagyományos társaiké. Tapasztalatunk szerint az új technológiákhoz az autóvezetők sincsenek még minden esetben hozzászokva (pl. hirtelen gyorsulás), így a kárgyakoriság is magasabb” – közölte a Groupama. „A fentiek alapján sajnos több közlekedési balesetben érintettek (magasabb kárgyakoriság) az elektromos autók.”

Velük ellentétben más biztosítók sejtelmesebben fogalmaztak, amikor azt írták szerkesztőségünknek, „számottevő eltérés nem tapasztalható a károk átlagos számában”.

Márkák és összegek A Magyarországon legnagyobb számban futó Opel személyautók kgfb-díja mindössze 2 százalékkal nőtt a Netrisk szerint az elmúlt esztendőben, náluk az átlagdíj jelenleg 52 ezer forint. A Volkswagenek, Renault-k, Fordok esetében az átlagdíj egyaránt 4 százalékkal 57-58 ezer forintra emelkedett. Rosszabbul jártak a suzukisok, az ő autóikra átlagosan 7 százalékkal emelkedett a kötelező éves összege, amely átlagosan most 42 ezer forint. A legnagyobb alkuszcég közlése szerint a Daciáknál és Toyotáknál immár 10-10 százalékos díjemelkedés történt, ennek eredményeként 44 ezer és 51 ezer forint ma az éves átlagdíjuk. Vagyis a Toyotáké még így is kevesebb, mint az Opelek, a Volkswagenek, a Renault-k és a Fordok átlagos és éves kgfb-díja.

Mennyi a legnagyobb összeg, amit kifizettek töréskárra?

Kíváncsiak voltunk rá, így megkérdeztük a biztosítókat. Ketten írtak konkrét összeget. A K&H Biztosító 20 millió forintot fizetett ki egy totálkárosra tört használt személyautó gazdájának, míg az Allianz 26 millió forintot.