1039 olyan autóst és motorost fogott a rendőrség tavaly, akik valamilyen kábítószer hatása alatt vezették a járművüket – derül ki a Vezess által az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) kikért friss adatokból. Ez a szám negatív rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a „járművezetés bódult állapotban bűncselekményekben regisztrált elkövetések száma”.

A bő négymillió személyautó országában első ránézésre alacsonynak tűnhet az ezres szám, ám az emelkedés mértéke drámai. Szűk évtizede még 200 drogos sofőrt sem fogtak a rendőrök (pedig akkor elvileg többen szolgáltak), azóta rendkívül meredeken emelkedik a drogfogyasztás után jellemzően személyautóba ülő felelőtlenek száma. Egyedül 2021-ben állt meg a növekedés, ma már tudjuk, csak ideiglenesen.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1039 921 922 757 628 390 313 243 176

A drogos járművezetés bűncselekmény, amely két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Egy általunk megkeresett, névtelenséget kérő ügyvéd tapasztalatai szerint azonban jellemzően nem kerülnek rács mögé a lebukottak, inkább pénzbüntetést és közmunkát kapnak, természetesen a jogosítvány bevonása alap.

Elmondása szerint a megállított, a közúti ellenőrzést végző rendőrnek gyanúsnak tűnő autósokat beviszik a kapitányságra, ahol vizeletet vesznek tőlük, majd orvos szakértő megállapítja, hogy fennállt-e a járművezetés pillanatában a bódultság. „Nincs olyan, mint régen az ittas vezetésnél, hogy enyhe-e vagy súlyos az ittasság – itt a bódultság – állapota. Azt állapítja meg, hogy bódult volt-e, vagy nem. Igen vagy nem?” Mi dönt akkor a büntetés mértékéről? – kérdeztük az ügyvédet. „Tapasztalataink szerint az előélet. Ha nincs gond, akkor az előbb említett pénzbüntetést kapják.”

Melyik korosztályból mennyi drogost fognak, és mennyi a baleset?

Meglepő statisztikákat is kaptunk az ORFK-tól, eszerint a 14 és 17 év között bódultan lekapcsolt járművezetők száma növekedett százalékosan a legnagyobb mértékben. Azt sajnos nem tudjuk, hogy a lekapcsolt tinédzserek között mennyi volt a jogosítvány nélküli autóvezető, és mennyien közlekedtek valamilyen motorral hajtott kétkerekűvel.

2022 2021 2020 Fiatalkorú (14-17 év) 13 11 5 Fiatal felnőtt (18-24) 260 239 269 Felnőtt (25-59) 762 669 646 Idős korú (60-) 4 2 2 Összesen 1039 921 922

Mivel meglehetősen eltérő életkor-tartományokat rögzítenek a rendőrség különböző halmazai, nehéz egyértelmű következtetéseket nehéz levonni belőle. Az a feltételezés azonban mégis helytállónak tűnik, hogy a felnőttkorba belépők között arányaiban többen fogyasztanak kábító hatású szereket, mint az idősebbek.

A „fiatal felnőttek” kategória mindössze hat évnyi korosztályt fog össze (18-24 év közöttiek), mégis harmadannyi eset jut rájuk 2022-ben, mint a „felnőtt” (25-59 év) kategóriába esőkre.

A rendőrségtől kapott statisztikák szerint tavaly nyolc közlekedési balesetet okoztak „kábítószer vagy kábító hatású anyag befolyásoltsága” alatt álló járművezetők, ami – a 2020-as adattal megegyezően – az elmúlt öt esztendő legrosszabb adata.

Részegből egyre kevesebbet fognak

Sokkal magasabb számok következnek, de miközben jóval több járművezetőt kapcsolnak le a rendőrök ittas állapotban, szerencsére a “járművezetés ittas állapotban” évsoros táblázatban csökkenő adatsorokat látunk. Sajnos azt nem tudjuk (ahogy a bódult állapotos adatoknál sem), hogy ebben a közel egy évtizedben mennyi járművezetőt állítottak meg összesen a rendőrök.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 11 328 11 495 13 590 13 743 15 931 15 653 14 558 12 494 12 063

A rendőrség életkor szerinti kategóriáit megnézve itt már egészen más arányok mutatkoznak. Arányaiban kevesebb a részeg fiatal, miközben a 25 és 59 év közöttiek, sőt a 60 év felettiek között is arányaiban több ittas járművezetőt fognak a rendőrök. Ennek ellenére elgondolkodtató, hogy az elmúlt időszakban évi 40-70 olyan gyereket fognak a rendőrök, aki részegen vezet járművet.

2022 2021 2020 Fiatalkorú (14-17 év) 41 42 74 Fiatal felnőtt (18-24) 910 946 1230 Felnőtt (25-59) 8882 9000 10 540 Idős korú (60-) 1495 1507 1746 Összesen 11 328 11 495 13 590

Július közepén derült ki a sokakat meglepő kormányzati vizsgálódás híre, miszerint a közlekedési minisztérium foglalkozik a zéró tolerancia felülvizsgálatával. Miközben az autóvezetés előtti alkoholfogyasztás teljes tilalmának esetleges lazítását a rendőrséget is felügyelő Belügyminisztérium határozottan ellenzi, Lázár János minisztériuma megerősítette a 24.hu-nak, hogy áttekintik az ittas vezetéssel kapcsolatos szabályozást. Állítólag egyes borászok örültek volna a lazításnak. Azóta egy kormányrendelet lezárta a kérdést, marad a zéró tolerancia.

Sokakat megdöbbentett ugyanakkor 2014-ben, hogy a kormány KRESZ-t módosító döntése után a kerékpárosokra nem vonatkozik az alkoholtilalom, akár a főutakon is lehet ittasan biciklizni. Értetlenségüket és aggodalmukat fejezték ki civil szervezetek, a Lánglovagok Egyesület és a Magyar Kerékpárosklub is. Amint ebből az összeállításból kiderül, a miniszterelnök ötlete volt a változtatás, amit akkor több megkérdezett kormánypárti politikus is rossz ötletnek nevezett.