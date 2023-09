A kulcsszó a minőség és a felelősség. Ehhez sokszor nem is az ízlésünkön kell változtatni, hanem csupán a szemléletünkön. Be kell építeni a gondolkodásunkba, tréningezni kell rá magunkat, hogy minden döntésünknek, minden választásunknak van környezeti hatása. És ha elkezdünk így gondolkodni, ez a felelős szemlélet gyorsan átterjed a mindennapok egyéb területeire is.

Természetes, ha ez nem megy egyik napról a másikra, éppen ezért fontos, hogy soha ne támasszunk magunkkal szemben irreális elvárásokat vagy célozzunk meg leküzdhetetlen akadályokat, a sikerhez és eredményességhez – legfőképp a hosszútávúakhoz – kitartásra és időre van szükség. De sosem késő elkezdeni, sosem késő cselekedni – akár kis lépésekben is! Például nem csupán a ruhák megvásárlásakor érdemes szem előtt tartani, hogy sokáig használhatóak, jó minőségűek legyenek –, hanem akár a bevált használati tárgyainknál is.

Amikor veszünk valamit, figyeljünk oda a minőségre, olvassuk el a korábbi vásárlók értékeléseit. Tanuljunk meg fenntartható módon élni a szokásainkkal, a választási lehetőségeinkkel: autó helyett kerékpár vagy esetleg közösségi közlekedés, eldobás helyett újrahasznosítás és felelős mérlegelés minden döntés előtt. Mindig egy lépéssel előre kell gondolkodni, mint a sakkban. Tényleg erre van szükségem? Tényleg ez a legkevesebb káros hatással járó opció? Tényleg tartós megoldást jelent?

Mindig van döntési lehetőség, és mindig van opció a kisebb környezeti ártalmat jelentő megoldást választani. Ráadásul, ha ez a szemlélet beépül az életünkbe, akkor mindenre hatással lehet: a természethez, az állatokhoz való viszonyunkra, az életminőségünkre, sőt akár még a magánéletünkre is! Mert az összefüggés fordítva is igaz: ha mindarra, ami körülvesz minket, eldobható, lecserélhető dolgokként tekintünk, az az emberi kapcsolataink minőségét is befolyásolhatja. Miközben arra kellene törekednünk, hogy minőségi kapcsolatokat alakítsunk ki a környezetünkkel és azokat fenn is tartsuk.

