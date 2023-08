2918 vadonatúj tisztán elektromos személyautó állt forgalomba 2023 első hat hónapjában Magyarországon, ami 28,8 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak adatánál – derül ki a Datahouse statisztikáiból. Soha ennyi új villanyautóra nem került magyar rendszám fél év alatt.

Még látványosabb ez a közel háromezres darabszám, ha

a két évvel ezelőtti féléves adathoz hasonlítjuk, 2021 első felében 1691 személyautó állt forgalomba,

ráadásul 2,19 százalékos mínuszba csúszott az új személyautók piaca összességében (amiben benne van a villanyautós adat is).

Miért van mégis óriási bajban az új elektromos autók hazai piaca? Melyik statisztika fest a forgalomba helyezéseknél is pontosabb képet arról, hogy mi történik 2023-ban?

Elfogytak a megrendelések

A vonattal vagy trélerrel idén Magyarországra érkezett, majd felrendszámozott, aztán a tulajdonosoknak (cégeknek, magánszemélyeknek) átadott elektromos személyautók megrendelése meghatározó részben még tavaly történt. Ugyan már kevésbé sújtja a gyárakat az alkatrészhiány és a kész járműveket a globális logisztikai problémák, 2022-ben jellemzően még fél évnél hosszabb szállítási időre készülhetett a csipekkel teli villanyautóra idehaza leszerződő ügyfél.

A márkák toplistája Először szerepel első helyen a Tesla (tavaly csendben megnyílt az első hazai szalon), azonban 2023 első felében már magasan az amerikai márka termékeiből állt forgalomba a legtöbb. Tőle csak a tavaly gyenge évet zárt Opel darabszámai nőttek nagyobbat, de csak százalékosan – itt a legnépszerűbbek sorrendje. Márka Forgalomba helyezések

száma (darab, 2023. 01-06.) Változás (százalék,

2022.01-6-hoz képest) 1. Tesla 701 171,71 2. BMW 338 109,94 3. Volkswagen 252 162,5 4. Kia 250 -12,89 5. Mercedes 209 8,85 6. Volvo 120 90,48 7. Opel 102 200 8. Dacia 101 -39,52 9. Audi 91 49,18 10. Škoda 82 -31,67

2023-ban átlagosan már rövidebbnek ígérik a kereskedők a várakozási időt. A súlyos probléma azonban az, hogy durván visszaesett idén a megrendelések száma.

Megkerestük a legfontosabb modellek forgalmazóit (a Teslát kivéve, a tapasztalataink szerint ők általában nem nyilatkozhatnak), és elég egyértelműek a friss adatok, ráadásul meglehetősen hasonló visszaesésről tájékoztatták a Vezesst. Az összesen öt márkát forgalmazó Porsche Hungariánál például „közel 50 százalékos visszaesés volt tapasztalható az EV piacon nálunk az összes modellt tekintve”, míg a Hyundainál „körülbelül 45-50 százalékos a visszaesés”. Ezek megrendelések.

Érdekes, hogy a belsőégésűektől eleve átlagosan drágább elektromosok között a kisebb és olcsóbb kategóriákban már az idei forgalomba helyezéseknél is látványos visszaesés történt, azaz már tavaly is a nagyobb, borsosabb árúakat rendelték meg a magyar vevők. „A piac új irányt vett, és főleg a nagyobb autókat keresik a vásárlók, mintsem tavaly a kicsi/kompakt autókat. Továbbra is folytatódik az elektromos autók piaci térnyerése, bár más lett a célcsoport” – mondja Mihályi Norbert, a Nissan after sales menedzsere a Vezessnek.

Néhány kategóriát kiemelve így néznek ki az idei forgalomba helyezések az év első hat hónapjából a tavalyi hasonló időszakkal összehasonlítva. Tisztán látszik, hogy az olcsóbbak forgalomba helyezései csökkentek, a drágábbaké növekedett. Ráadásul a kisebbekből eleve jóval kevesebb fogyott.

Kategória Darabszám (2023.01-06.) Változás

(százalék, 2021.01-06-hoz képest) A-Mini 76 -54,76 B-SUV 204 -37,99 B-Kisautó 138 -2,13 C-SUV 754 +11,21 D-SUV 749 +290,1 E-Nagyautó 100 +72,41

Miért nem vonzó az „olcsóbb” elektromos?

Nagy Norbert Kia országizgató számos okot lát e mögött. „Jelenleg semmilyen állami támogatás nincs érvényben sem a privát fogyasztók, sem a céges vásárlók részére. Nagyon magas a kamatkörnyezet, ami visszaveti jelentős mértékben a fogyasztók hitelfelvételi kedvét, plusz rekord magas az inflációs környezet Magyarországon, bizonytalanság uralkodik a fogyasztók körében.”

Szerinte egyébként eleve magas a villanyautók árszintje, „még mindig messze az átlag magyar vásárlási árszint felett kezdődik”, ráadásul Nagy állítja, „teljesen összezavarta a piacot” egy márka, az általa egyébként néven nem nevezett Tesla.

Több cikket írtunk már az elmúlt években arról a meg nem valósult egykori gyártói ígéretről, hogy a világszerte növekvő eladások és az akkumulátorok előállítási költségeinek kétségtelen csökkenése ellenére miért nem mérséklődnek mégsem a villanyautó-árak. Sőt, az elmúlt pár évben mintha a hagyományos személyautók árai emelkedtek fel az elektromosok közelébe, ám idén mintha még ennél is rosszabb lenne a helyzet.

„Az árukban drágulás tapasztalható, nagyobb mértékű, mint a belsőégésű modellek esetében. Ennek két oka van. Az első, hogy drágult az elektromos modellek technológiája. A másik, hogy feljebb csúszott maga a kategória: az elektromos modellpaletták többségét nálunk is és többnyire más márkáknál is a drágább, belsőégésű modellek viszonylatában prémiumnak számító, 20 millió forint körüli modellek teszik ki” – mondja Bujáki Zsolt, a Porsche Hungaria kommunikációs igazgatója.

Ezek után nem meglepő a válasza a dél-koreai márka hazai vezetőjének arra a kérdésre, hogy mi várható a második félévben?

„Ez legfőképpen a gazdasági mutatók javulásától függ: csökkennie kell a kamatkörnyezetnek, az inflációnak, és az ebből fakadó fogyasztói bizonytalanságnak. Ez az alapja annak, hogy növekedjen a vásárlási kedv, jelen esetben erről beszél a piac, de kézzel fogható jeleit még nem látjuk” – felelte Nagy Norbert.