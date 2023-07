„410 és 420 forint egy euró, nyilvánvalóan magas az új autók ára, nem is lehet más” – hallottuk tavaly rengetegszer az égig emelkedett autóárak egyik fő magyarázataként. 2022 második felében valóban 400 euró felett szárnyalt az árfolyam átlagosan és tartósan, még a szédítő 430 forintot is megcsípte.

Márpedig egy 20 ezer eurós új személyautó 410-es árfolyamnál 8,2 millió forint, 420 mellett 8,4 millió forint.

Azóta viszont óriásit fordult a világ. Három hónapja szinte kivétel nélkül 370 és 375 forint között stabilizálódott az euró árfolyama. Vagyis ugyanaz a 20 ezer eurós jármű most 370-nel számolva mindössze 7,4 millió forint, 375-ös árfolyammal kalkulálva 7,5 millió forint.

Ráadásul van itt még valami, ami indokolttá teszi az új autók árának a firtatását.

Egy évvel ezelőtt ilyenkor az iparágat sújtó számos probléma miatt alig volt elérhető és egyből megvásárolható új autó a piacon, a szalonok melletti köves placcok kongtak az ürességtől, úgynevezett keresleti piac működgetett idehaza. A kevéske új személyautót gyorsan elkapkodták a sorban álló vevők, természetesen ez is tolta felfelé az árakat.

Csakhogy itt is látványos fordulat állt be. Kevesen tudják, de az országba külföldről beérkező új személyautók legnagyobb része egy 12 ezer férőhelyes budaörsi vámlerakatba érkezik elsőként. Ez a telephely most kapacitásgondokkal küzd, annyira tele van, ahogy az ország legkülönfélébb autókereskedései is látványosan megteltek. Kínálativá vált a piac, rengeteg új kocsit öntöttek a gyárak a magyar forgalmazókra is, többnyire csurig teltek a szalonok környékén a parkolóhelyek.

Teljesen indokolttá vált tehát a kérdés: csökkennek-e az árak? És ha igen, mennyivel?

Nem csökkentek a listaárak. Sőt, emelkedtek, most még a tavalyinál is drágábban lehet új autót rendelni

Első ránézésre egészen meglepőnek tűnhet, de a legtöbb márkánál jelenleg magasabbak a listaárak, mint egy éve ilyenkor. A piacvezető Suzukinál nagyjából egymillió forinttal – mondja Varga András marketingigazgató a Vezessnek.

„Van rá racionális magyarázat, ugyanis az autógyártáshoz szükséges alapanyagok árai folyamatosan emelkednek, nem álltak meg a már eleve magas tavalyi szinten, hanem sajnos megállás nélküli és folyamatos a drágulás. Borzasztóan szeretnénk árat csökkenteni, de egyre drágul az autók előállítási költsége” – mondja Varga. Szerinte ez az általános piaci tendencia, ami miatt eltűnik, vagy már el is tűnt az úgynevezett olcsó belépőautók kategóriája Magyarországon. Hagyományosan ez volt mindig is a Suzuki vadászterülete, ezért a márka egy-két éve igyekszik valamelyest újrapozicionálni a helyzetét.

„Olcsó autó” helyett „jó ár-érték arányú autó” a Suzuki kívánatos imidzse. „A korábbiaknál sokkal magasabb felszereltséggel együtt is vitathatatlanul igaz ez a Suzukikra” – állítja a marketingigazgató.

Az alapanyagok drágulása mellett az állandó felszereltségbővülés is folyamatosan felfelé kényszeríti az árakat, és ezek között van olyan, amely még csak nem is a márkák közötti, ki képes többet adni verseny eredménye.

Talán sokan nem tudják, de az Európai Unió előírta, hogy 2024 júliusától kizárólag navigációs rendszerrel szerelt autókat lehet a szövetség tagállamaiban forgalomba helyezni, amelyek már mostanában sorra kerülnek be a legkülönfélébb modellekbe. Márpedig a navi viszonylag drága extra az árlisták alján lévő kocsiknál, ahol – eddig – választhattunk: pluszban fizetünk érte, vagy köszönjük, nem kérjük. Mostantól mindenki megkapja, és mindenki fizet érte.

Nagy Norbert, a Kia országigazgatója szerint az árfolyamon, a nyersanyagárakon és a felszereltségen felül is „rengeteg egyéb tényező hat az árakra, például a finanszírozási költségek növekedése, az energiaárak emelkedése, vagy a logisztikai költségek növekedése”. Utóbbi főleg a dél-koreai és a japán márkák esetén nagyobb tétel.

Miközben tavaly egyre csak drágultak az új autók, az elszálló árfolyam miatt szinte minden márka feladta az árgarancia vállalását, maradva ennél a példánál, képtelenek voltak tartani, hogy egy 20 ezer eurós autóért forintban a korábbi árfolyam mellett megadott listaárat kérik a forintgyengülés ellenére. Az árgarancia mellett talán legtovább kitartó Porsche Hungaria mást is lépett: elengedte a forintos árakat, és – többekhez hasonlóan –kényszerből áttért az eurós árakra. Ezeket nem csökkentették, de nem is emelték azóta.

Számos különféle importőrnél az elmúlt hónapokban eurósra váltott árlisták hatása üt vissza mostanában. Hiszen aki még forintos listaár mellett, mondjuk 410-es árfolyamon rendelte meg 8,2 millió forintért a (20 ezer eurós) autóját, és most érkezik meg neki, annak ugye jelenleg 8,2 milliót kell(ene) kifizetni. Holott 7,4 millió forint most 20 ezer euró. 40 ezer eurós autónál ez már 1,6 millió forintos különbség csak az árfolyam miatt.

Iparági forrásaink szerint ezért nem ritka, hogy most nyáron sokan visszamondják az így megrendelt autóikat, és akár ugyanott, ugyanabban a kereskedésben, ugyanakkor egy új szerződést kötnek, 20 ezer euróra. Annak ellenére, hogy ez sem kockázatmentes, hiszen ismét fordulhat az euró/forint árfolyama. De van ennél jobb lehetőség is jelenleg a piacon.

Visszatért az alku

A vezetés közben rádiót hallgatók közül a reklámnál nem elkapcsolóknak feltűnhetett, hogy a tavaly jellemzőnél sokkal több autós cég hirdet, mostanában rengeteg az akció. Attól a sok leszállított, úgynevezett készletes autótól próbálnak megválni olykor akár milliós kedvezménnyel, amelyek a kereskedések környékén porosodnak.

A Suzukinál 1,05 millióval olcsóbban vásárolhat a hűségprogramba belépő magánszemély, a Toyota honlapján legfölül, nagy piros betűkkel az virít, hogy „NO. 1 Készletajánlatok”, mellette pedig, hogy „készleten lévő modellek akár 3 000 000 Ft kedvezménnyel”. A Volkswagennél már a kicsi Polo hazavihető akár 1,5 milliós kedvezménnyel, de a Fordnál, az Opelnél, a Škodánál és a többi márkánál is már azelőtt elengednek komoly összegeket, hogy egyáltalán bemennénk valamelyik szalonba, és kinyitnánk a szánkat.

Márpedig a legjobban most az jár, aki kinyitja, és tovább farag a készleten lévő, eladásra váró személyautók árából. Évtizedekig létezett az alku intézménye a magyar újautó-piacon, majd 1-2 évig minimálisra csökkent (vagy egyes modelleknél teljesen eltűnt), míg most ismét visszatért.

A tavaly megkötött és most szerződést bontó ügyfél ugyanúgy nyeregben van és a magas listaár ellenére jelentős kedvezménnyel vásárolhat most autót, mint aki rendelne: utóbbinak várnia sem kell, terített asztalról csemegézhet és versenyeztetheti a különféle kereskedések árait.

Vajon lesz-e ennél is jobb a helyzet? Mit várható az év második felében? Elképzelhető esetleg, ami foghúzással ér fel a forgalmazóknak, csökkenhetnek esetleg a listaárak is?

„Véleményem szerint árcsökkenésre nem nagyon számíthatnak a fogyasztók. Minden márkánál jön a modellévváltás, azon belül a fentebb említett navigációs rendszer kötelezővé tétele, és ha csökkenni fognak a kamatok, akkor az minden bizonnyal kontraproduktív lesz az árfolyam viszonylatában, tehát romlani fog az árfolyam” – válaszolja Nagy Norbert.

Aki venne, most használja ki a körülmények adta lehetőségeket.