Ezen múlhat az életed, ha kocsiba ülsz

Talán nem vagyok egyedül az autógumik iránti kényszeres kíváncsiságommal. Szerintetek is jó lenne tudni, mi mindent olvashatunk ki a jelölésekből egy gumiabroncs oldalfalán az alapdolgokon kívül? Nemrég az új fejlesztésű Turanza 6 bemutatóján találkoztam ismét Németh Gergellyel, aki 2006 óta dolgozik a Bridgestone magyarországi leányvállalatánál, jelenleg a cég műszaki főmunkatársaként. Arra kértem a szakembert, meséljen arról, mi minden olvasható ki az oldalfalon lévő kódokból, feliratokból. Tehát a futófelület szélességén, a szélesség és az oldalfalmagasság arányán, az átmérőn, a terhelhetőségen, a sebességindexen és a többi alapdolgon túl.

E4: ez az alap

Számos felirat kötelező elem a gumiabroncsokon, feltüntetésük európai előírás. Elsőként a körbe foglalt E4 minősítést keressétek meg, mert ez jelzi, hogy az adott termék az Európai Unióban jóváhagyott gumiabroncs. Ha ez a jelzés hiányzik, akkor más régióba, például Dél- vagy Észak-Amerikába szánt gumiról lehet szó, ami az eltérő útviszonyok, távolságok, előírások miatt nem ugyanolyan, mint azonos méretben az európai verzió.

Németh Gergely 2006 óta van a Bridgestone-nál, a cég műszaki főmunkatársa
Kerekek, feketék, de nagyon nem egyformák. Komoly tudomány van a gumifejlesztésben
Márkaszervizekben vagy gumis szakműhelyekben rendelhető gyári originál gumi, de lehet, hogy van időközben modernebb és jobb gumi is a kocsihoz
A vonalkód pontosan megmutatja, mikor készült a termék és ki engedte át a minőség-ellenőrzésen
A vizes tapadást, a zajt és a gördülési ellenállást értékeli csupán az abroncscímke. Egy autógumi ennél összetettebb termék
Nem tudhat mindent egyetlen gumi, nem lehet egyformán sportos, kényelmes és takarékos, ahogy egyszerre téli és nyári sem lehet
A gumik felületén lévő színes csíkok a logisztikát könnyítik meg, és első szerelésű gumik esetén az autógyári beszerelést is
E4 felirat jelzi az EU-jóváhagyást. Ez pont egy Tatabányán gyártott gumiabroncs
Elöl a futófelület szélessége, utána a futófelület és az oldalfal arány majd az átmérő colban
Az oldalfali adatok között az övszerkezet összetétele is szerepel
Fekve egy négy évszakos, állítva egy nyári gumi
Ilyen az új formátumú DOT-szám. Megadja a gyártás hetét, évét és helyszínét
A gumik sütésekor a szőrök megjelennek a gumiabroncson, hiszen a forró levegő ezen a több száz lyukon távozik, de a több száz szelep vissza is zárja az öntőformát, így nem megy veszendőbe levágandó szőrként az alapanyag
Nyaraláskor a telerámolt autó gumijaiban növeljétek meg a légnyomást
A súlyindex jelzi, mekkora maximális terhelést kell kibírnia a guminak
Kitapinthatók a gumin belül a halszálkának is nevezett bordák. A gumi hőleadását javítják, tehát a hűtést segítik
Nem jó, ha tároláskor hónapokig nyomja a polc éle a gumit
Jobb gumis műhelyekben a keréktároló polcok éle olyan szögben áll, hogy minél kevésbé nyomja az élénél és deformálja a gumiabroncsot
Széles méretskálát fed le a Turanza 6 16-22" közötti átmérővel, 195 és 315 mm közötti futófelület-szélességgel és /30-/65-ös oldalfalmagassággal
Halkabb, jobban fékez vízen és a kb. 6 mm újkori profilmélység ellenére 22 százalékkal hosszabb lehet a Turanza 6 élettartama, mint az előd Turanza T005-é

Leolvasható az oldalfalról, hogy a guminak a menetirány szerinti külső vagy belső oldaláról van-e szó. A gumiabroncs oldalán megtalálható lehet, hogy milyen nyomásértékkel kell használni és biztosan rajta van, hogy mekkora lehet a maximális nyomása. Persze a helyes nyomásértékeket kényelmesen leolvashatjuk az autón elhelyezett levonókról (újabb nevükön matricákról) is.

Felfigyelhettek a gumiabroncs oldalán egy apró háromszögre, ami a kopásjelzők helyzetét mutatja a futófelületen. Azért nem egy sorban, hanem egymástól kicsit eltolva sorjáznak a profilba mélyesztett kopásjelzők, mert a gumi másképp kopik kívül és belül, így a különböző pontokon az eltérő kopásokat külön mérheti, ellenőrizheti az autós.

Csíkok nélkül nehezebb az élet

A vadonatúj gumik felületén lévő színes csíkok a tárolást könnyítik meg, és első szerelésű gumik esetén az autógyári beszerelést is. Ebből egy pillantással megállapíthatja a soron a gumit felszerelő alkalmazott, melyik pozícióban kell rögzítenie a kereket, és azt is azonosíthatja a színekből, hogy az adott gumi milyen típusú autóra való.

Az oldalfali adatok között az övszerkezet összetétele is szerepel. A lefotózott gumiban az övszerkezet egy rész poliészter, kettő fémrész és még egy rész poliészter kombinációja. Ez egy túraabroncs, tehát hétköznapi autózásra tervezték.

Ha sportosabb autókra fejlesztenék, több lenne benne az acél. Az övek egymáshoz viszonyított dőlésszögétől is függ, milyen tulajdonságokkal bír a gumiabroncs és milyen lesz a sebességindexe, mekkora sebességig használható biztonságosan. Például a T jelűekkel 190 km/óra a maximális sebesség, a W jelölés 270-et enged, az (Y) pedig a 300 km/óra feletti sebességre jóváhagyott gumiké.

A felniperem takarásában lévő vonalkód minőségbiztosítási célt szolgál. Percre pontosan megmutatja, mikor készült a termék és ki engedte át a minőség-ellenőrzésen az adott gumiabroncsot.

Prémiumgumi-gyártóként a Bridgestone minden egyes gumiabroncsot ötfázisú ellenőrzésnek vet alá. Röntgensugarakkal egytől-egyig átvilágítja a gumikat gyártás után, ám a szakemberek még a gépi ellenőrzésen túljutó abroncsokon is felfedeznek néha hibákat a gumit kézzel megvizsgálva, végigsimítva. Az ellenőrzés során fel is fújják a felnire szerelt gumit, hogy ne a műhelyben, a felszereléskor robbanjon fel. Ilyen fokú gondosságra az olcsó gumik gyártóitól ne számítsatok, a prémiummárkák viszont erre is odafigyelnek. Ez az egyik oka az árkülönbségnek.

Más lett a DOT-szám

Ezen a gumin már az új formátumú DOT-számmal találkozunk. A lényege továbbra is a gyártás idejének megadása, a gyártás hetének és évének jelölésével, de az új formátummal beazonosítható a gyártás helyszíne is.

Bár egy többéves gyártású gumit a vevők egyre kisebb része fogad el újként új áron, a gumigyártók álláspontja egységes abban, hogy a megfelelően tárolt gumiabroncs ötéves koráig egyenértékű a frissen szállítottal. Ehhez illően a garanciaidő is a vásárlás pillanatával kezd ketyegni, nem a gyártásától kezdve. Ha egy gumiabroncs gyári hibás, az 90 százalékban úgyis kijön az első pár száz kilométeren – emeli ki szakértőnk. Például erős vibráció fakadhat gyártási hibából.

Mit jelent a ROF, a MOE vagy az FP?

Szerepelhet a gumi oldalfalán a peremvédelem, angolul Rim Protection Bar rövidítése, ami lehet a Yokohama által használt RPB, de FSL (Bridgestone, Pirelli, Vredestein) esetleg MFSL vagy MFS (Maximum Flange Shield, pl. Dunlop), netán FR a Continental- és a Semperit-gumiabroncsokon. Az FP, azaz Fringe Protector vagy Flanc Protector kifejezést a Goodyear és a Michelin használja, erről itt olvashattok bővebben.

Találkozhattok az oldalfalon defekttűrésre utaló jelöléssel azoknál a gumiknál, amelyek kilyukadhatnak ugyan (ezért nem defektmentesek), de tovább lehet velük haladni mérsékelt sebességgel és csekély távolságra.

Többnyire az erősített oldalfal tartja meg a járművet az elszisszent levegő helyett, de testesebb autóknál van példa a gumi belsejében található széles pántra, amire feltámaszkodhat az autó. A Run On Flat vagy defekttűrő tulajdonságot például DSST, EMT, MOE, RFT, ROF vagy RunFlat felirat jelölheti az oldalfalon.

Hová lettek a szőrök?

Maradjunk még a gumi külsejénél! A vadonatúj Turanza 6-on nincsenek szőrök, amik a meglett autósok szemében a termék új voltát igazolták. A gyártástechnológia fejlődésével az öntőforma a kukta fedőjéhez hasonlóan működik.

A gumik sütésekor a szőrök ugyanúgy megjelennek a gumiabroncson, hiszen a forró levegőnek távoznia kell azon a több száz lyukon, amikben így a szőrök keletkeznek. Az új fejlesztésű sütőformák kiengedik a hőt, de abban a pillanatban ahogy a levegő eltávozik, a több száz szelep vissza is zárja az öntőformát. Mérhető nyersanyagmennyiséget lehet megspórolni ezzel a módszerrel, ha a máskülönben levágott szőrök anyaga nem vész oda.

Kisebb profilmélységgel sem rosszabb az élettartam Akár új, akár használt a gumiabroncs, a mintaárok mélységének különös jelentőséget tulajdonítunk, mert úgy szocializálódtunk, hogy a mélyebb mintaárok több megtehető kilométert jelent. A gumik továbbfejlesztésével azonban már nincs egyenes arányosság a mélyebb mintaárok és a hosszabb élettartam között. A kisebb súly és gördülési ellenállás miatt lehet, hogy a jövőben hozzá kell szoknunk, hogy egy vadonatúj gumin csak 6 milliméteres a profil. Jó példa erre a Turanza T005 gumiabroncsot leváltó Bridgestone Turanza 6. Az utód két decibellel csekélyebb elhaladási zajával, hosszabb élettartamával (+22%), csekélyebb gördülési ellenállásával (-4%) és vizes úton 10 százalékkal rövidebb fékútjával tűnik ki. Ezeket az eredményeket 205/55 R16-os gumik összevetésekor a gyártó mérte. Az előrelépés részben a súlyt csökkentő Enliten-technológia eredménye. Ha megnézitek az új gumi futófelületét, a középső vízelvezető árkok közötti blokkok ferdék és mintha fűrészfogakkal kapaszkodnának egymásba. Így a gyár közlése szerint a blokkok jobban megtámaszthatják egymást a fékezéskor, gyorsításkor és kanyarodáskor fellépő erőhatásokra. A belső blokkok kanyarodáskor megtartják, az egyforma merevségű külső blokkok pedig megtámasztják az autót a jellemzően enyhén negatív kerékdőlésre (befelé dőlőre) beállított kerekekkel. 16-22” közötti átmérővel, 195 és 315 mm közötti futófelület-szélességgel és /30-/65-ös oldalfalmagassággal a Turanza 6 széles méretskálát fed le. Az új fejlesztésű személyautó-abroncs Magyarországon is készül. A tatabányai üzem információink szerint 18-19-20-21 colban gyártja az új gumikat, /35 és /55 közötti oldalfalmagassággal és 195-315 milliméteres futófelülettel. Később más méretek gyártása is elkezdődhet a japán gumiipari óriáscég hazai gyártóbázisán. A high-tech üzemben nagy teljesítményű sportautókra és átlagos autókhoz való gumik tömeggyártására is van lehetőség.

Tényleg jobb az autógyári specifikációjú gumi?

Térjünk rá az autógyári specifikációjú, avagy gyári original gumikra! Az Audik esetében AO, azaz Audi Original, a Mercedesnél MO, tehát Mercedes Original jelölést találhatunk a gyári specifikáció szerinti gumiabroncsokon.

Az adott gumiabroncs másodpiaci, internetről vagy a gumis műhelyekben megvehető változataihoz képest a gyári gumispecifikáció más számú és egymáshoz eltérő szögben illesztett övszerkezetet használhat, és jellemzően a gumikeverék összetétele is más a jelölés nélküli, de azonos márkanevű gumiabroncsokhoz képest. Főleg a prémiummárkák autói és a sportmodellek jönnek ki a gyárból saját specifikációjú gumiabroncson.

Egy autó ezekkel a gumikkal hozza a legnagyobb eséllyel a gyári fogyasztási és szén-dioxid-emissziós értékeket, illetve azokat a menetdinamikai, biztonsági és kényelmi tulajdonságokat, amelyeket az autómárka megcélzott. Az autók menetdinamikai szabályozása, a blokkolásgátló és a menetstabilizálás is ezzel működnek a gyártó által definiált módon.

Mivel a gyári homologizációjú abroncsot a gumigyártó egészen addig az eredeti formában, változatlan összetételben, szerkezettel és gumikeverékkel készíti, amíg az autógyártó ezt igényli, a típushoz (egykor) optimalizált terméknél később sokkal jobbakat kínálhat a gumiipar. Tehát a frissebb, de nem a típusra optimalizált gumik a fejlesztések révén simán tudhatnak többet a sok évvel korábban jóváhagyott original-gumiabroncsnál.

A speciális gyári gumi megrendelhető márkaszervizekben vagy gumis szakműhelyekben, és még hosszú évekkel a gyártás befejezése után is elérhető lehet. Csakhogy a sok-sok évvel régebben definiált gumiabroncsnál jobban járhattok egy gyári jelzés nélküli modernebbel.

Halszálkák a hűtésért

Ne mulasszátok el helyesen beállítani a gumik légnyomását! A gumiabroncs egy levegőkonténer, a terhet nem önmagában a gumiabroncs, hanem a levegő cipeli. Bár a traktorgumiknak lehet külön belsője, tömlős gumijú személyautókkal régóta nem járunk. Az egyik fő ok az autók gyorsulása, amivel a belsős gumik nem tartanak lépést. Légzáró réteg azonban a belső nélküli autógumikban is van, a gumi belsejében ki is tudjátok tapintani ezt a sima, csúszós felületet. Ezt a felületet osztják fel azok a halszálkának nevezett hűtőbordák, amelyek a hőleadást segítik.

Hogyan tároljuk a gumikat?

Végül ejtsünk pár szót a használaton kívüli gumik helyes tárolásáról! A legrosszabb, ha egy meg sem mozduló autón maradnak. Ilyenkor a túlfújt gumi is gyorsan deformálódhat, ütni fog azon a ponton, ahol huzamosabb ideig álldogál rajta a kocsi. A használaton kívüli autókat is meg kell mozgatni 3-4 hetente nagyjából fél méterrel előrébb vagy hátrébb leparkolva. A felni nélkül és állva tárolt gumikat is jobb időnként átforgatni, ami elvileg a gumitárolási díj része, ha szakműhelyre bízzátok a tárolást.

Keréktárcsa nélküli, leszerelt gumikat legfeljebb kettesével tegyétek egymásra, hogy ne deformálódjék el az alul lévő gumiabroncs. Ha ez nem megoldható, akkor felnin érdes tárolni a gumit, mert az megtartja a gumit.