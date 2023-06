“Egyszer csak a tankolás után letiltott a motor, onnantól maximum 35-tel tudtam autózni” – meséli a sztorijával a szerkesztőségünket megkereső olvasónk. Megbízhatónak tűnő kereskedésben vette használtan a Škoda Octaviát pár hónappal korábban, addig hibátlanul működött. A hiba után begurult vele egy közeli szervízbe, megállapították a szerelők a hibát, a fojtószelep házát kellett cserélni. Mivel munkaeszköz számára az autója, így egyből rábólintott a javításra.

Nagyon zűrösen telt a Škodája nélkül a napja, mikor este kifújta magát otthon, hirtelen rácsapott a homlokára: de hiszen egy év garanciával vette az autót, és az még egyáltalán nem járt le. Emlékei szerint az csak a forgó, kopó alkatrészekre nem vonatkozik, egy ilyen hibára viszont valószínűleg igen.

Másnap reggel azonnal felhívta a kereskedést. “Ők fel is vették a kapcsolatot a szervizzel, de aztán közölték, bocsánat, miután én megrendeltem a szerelést, elállnak a garancia érvényesítésétől. A szerelésért kért 200 ezer forintot kifizettem, az autót elhoztam” – meséli olvasónk, aki egyúttal kérdezi: rendben van ez így? Ő fizet 200 ezret, miközben garanciás a kocsi?

Ebben a történetben utólag szabálytalan a kereskedés, ennél azonban gyakoribb probléma, hogy már a meghirdetett autóval sem stimmel valami – olvasható ki az Igazságügyi Minisztérium (IM) által felügyelt fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalataiból.

Tavaly robbant a hír, hogy az IM fél éven át tartó vizsgálatot folytat a használtautós kereskedésekkel a fókuszban, eközben pedig egy még soha nem használt fegyvert is bevet: próbavásárlást végeznek inkognitós ellenőrei. Olvasónk konfliktusa éppen ekkor történt, ennél azonban érdekesebb, hogy ennek a gigantikus ellenőrzés-sorozatnak azóta sem láttuk nyomát a nyilvánosságban. Ezért a Vezess most kikérte a konkrét eredményeket.

Nem volt műszaki az ellenőrök által „megvett” kocsin

„A helyszíni vizsgálatok során 186 vállalkozás ellenőrzése történt meg, ezek közül 106 esetben találtak valamilyen kifogást az ellenőrzést végzők” – válaszolta kérdésünkre a minisztérium, amelynek ellenőrei összesen 1857 eladásra kínált használt autót és azok körülményeit vizsgáltak meg.

Talán a legszomorúbb megállapításuk, hogy „480 esetben nem volt egyértelműen azonosítható az ár”, ezen felül 55 eladásra kínált autónál egyáltalán nem volt ár. Vagyis több mint a negyedüknél probléma volt az autók árával, ami ugye meglehetősen fontos része egy-egy meghirdetett terméknek, bármi is az. 33 esetben kifogásolható volt a fogyasztóvédelmi ellenőrzés szerint maga a hirdetés is.

A legjellemzőbb probléma az volt, hogy a gépjárművel kapcsolatosan a hirdetésben foglalt adatok nem egyeztek meg a kereskedésben értékesítésre kerülő gépjármű adataival (pl. motorteljesítmény, kilométeróra állása, kényelmi felszerelések, műszaki állapot)” – közölte a tárca a Vezessel.

De akadt más probléma is. „Jelentősebb mértékű kifogás merült fel azért, mert a kereskedők nem alkalmazták helyesen a szavatosság jogintézményére vonatkozó előírásokat. Az ellenőröknek ugyanis 36 esetben nyújtották tévesen azt a tájékoztatást, hogy egy évnél is rövidebb szavatossági idő vonatkozik a gépjárműre.” Ezen felül adminisztratív problémákat is találtak, 34 helyen a vállalkozás székhelye, illetve a panaszügyintézés helye hiányzott, 20 kereskedésben pedig a békéltető testületekről szóló tájékoztatás.

Nem sült el jól a próbavásárlás sem, legalábbis az egyik kereskedésnek. Azt „tapasztalták például az ellenőrzést végzők, hogy a hirdetésben foglaltakkal ellentétesen, a gépjármű ‘azonnali elvihetőségére’ – többek között műszaki vizsga hiánya okán – nem volt lehetőség”. Magyarul érvényes műszakival hirdettek olyan autót, amin nem volt ilyen. Pechükre éppen az ellenőrök nézték ki maguknak.

Idén nem lesz ilyen akció. De azért ellenőrizhetik a kereskedőket Kíváncsiak voltunk a friss tapasztalatokra, és arra is, hogy a közeljövőben várható-e hasonló kaliberű ellenőrzés-sorozat. Valamint azzal kapcsolatban is megkérdeztük a minisztériumot, hogy milyen jellemző panaszokat kapnak használtautós kereskedésekről, és ők milyen hibákat tárnak fel általában. Valamint kíváncsiak voltunk rá, hogy mennyi elmarasztaló döntés született ez elmúlt két évben. Válaszában az IM elárulta, hogy a több hónapos, próbavásárlós akciósorozathoz hasonló nem lesz idén a kereskedőket megcélozva, azonban a fogyasztóvédelmi hatóság például a szavatossággal és jótállással kapcsolatban kontrollállhatja őket. Valamint a beérkező panaszokat is kivizsgálják természetesen. Arról azonban „nem áll rendelkezésünkre információ, hogy az egyes fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalokhoz mennyi, és milyen tartalmú fogyasztói megkeresés érkezett használtautó-kereskedések tevékenységével kapcsolatosan.”

Mit tehet magától, aki használt autót vásárol?

Általános tanácsként kezdjük a már milliószor elmondott javaslattal: hozzáértő emberrel alaposan át kell vizsgáltatni a kinézett használt autót, ezzel máris szűkíteni lehet a későbbi kellemetlen meglepetések körét.

A vásárlás jogi részével kapcsolatban fontos, hogy ne csak átfussuk a szerződést, hanem egyeztessünk arról az eladóval a szöveg megírása előtt. Mielőtt szokás szerint lerakják elénk az előre, a másik fél számára kedvező módon megfogalmazott adásvételit.

Így védhetőek ki az elutasítási indokok. A vevő ugyanis elsődlegesen kijavítást kérhet, és csak elutasítás esetén léphet tovább az igényérvényesítés lépcsőin” – mondja kérdésünkre Gombolai Éva, a D.A.S. csoportvezető jogásza.

Ha a következő hónapokban mégis elromlik valami az autóban, minden esetben a javítás megkezdése előtt szükséges értesíteni a másik felet, ugyanis a hiba jellege és keletkezési időpontja lényeges. Ekkor azt is lehet jelezni az eladó felé, hogy a késlekedés károkat okozhat, az az ő érdeke is, hogy azok megelőzhetőek legyenek.

“Elutasítás esetén sem szükséges abba beletörődni, de annak megítéléséhez, hogy mekkora sikerkilátással lehet az igényt az eladóval szemben érvényesíteni, általában már ügyvédre lesz szükségünk” – állítja a jogász.

A vevő jogai használt autó vásárlása után

Kezdjük azzal, amikor magánszemély az eladó. Ő jellemzően nem vállal garanciát az autója értékesítésekor, így egy éven át ún. kellékszavatossági igényt lehet a rejtett hibák miatt támasztani az irányába.

“Ez az adásvételkor meglévő, de a vásárló előtt nem ismert olyan hibák miatt érvényesíthető, amire a jármű kora és futásteljesítménye alapján nem kellett számítani. Ezeket a körülményeket a vevőnek kell igazolnia, így a dokumentálás nagyon fontos” – mondja Gombolai Éva, jogász.

Ahogy említettük, a vevő elsődlegesen kijavítást kérhet. Amennyiben az eladó erre nem hajlandó, akkor maga is kijavíttathatja az eladó költségére, vagy második körben árleszállítást kérhet. “Amennyiben a hiba jellege indokolja azt, végső soron el is lehet állni a szerződéstől, azaz a jármű visszaszolgáltatásával és a vételár visszaigénylésével az eredeti állapot helyreállítása zajlik: mintha meg sem vásároltuk volna a járművet. Ez adott esetben egyes költségek elszámolását is jelenti” – állítja a jogász a magánszemélyes adásvételekről.

Ezzel szemben immár két év a szavatosság időtartama a kereskedőtől vásárolt használt járművekre.

A vásárló jogai ugyanazok, mint magánszemély esetén, azzal a különbséggel, hogy itt nincs mód a járműnek a kereskedés költségére történő kijavítására. Ez egy új szabály, így Gombolai Éva szerint kérdéses, hogy miként fog működni a gyakorlatban, “de várható, hogy elzárkózó kereskedés esetén – ha jogos az igényünk – árleszállításként fogjuk tudni azt érvényesíteni”.