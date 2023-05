Rutinos járművezető ellen fordult a rendszer. Nem elég, hogy ő sérült meg a balesetben, még a vizes lepedőt is ráhúzták. Ugyan még csak 37 éves, minden bizonnyal Rita a ma Magyarországon ilyen-olyan járművet vezetők között a legrutinosabb egy százalék tagja. Még szűkebb ez az elit kör, ha azokat is belevesszük, akik az elmúlt 20 évben egyetlen balesetet sem okoztak. Mint cikkünk főszereplője.

A kétgyerekes anyuka 16 éves korától robogózik, 17 éves korától vezet személyautót, majd később megszerezte a C kategóriás jogosítványt is. Évekig kisteherautót vezetett egy fuvarozócégnél, aztán taxizott valameddig, most pedig két járművet hajt egyszerre, pontosabban közvetlenül egymás után. Napközben robogós futár Budapesten imádott kis Hondájával, este pedig agglomerációs lakhelye környékén szállítja ki egy menő étterem vendégeinek az ételt az öreg Toyota Yarisával.

Mindezt a sok autós-motoros tapasztalatot azért emeltük ki a történetének ismertetése előtt, hogy még nagyobb legyen a kontraszt, hiszen egy ennyire sokat és balesetmentesen közlekedő sofőr is bajba kerülhet egy pillanat alatt. Pláne, ha a hatóságok is ellene fordulnak, legalábbis szerinte.

Robogó vs. autó

„Az eljárás során egyértelművé vált, hogy van egy masszív előítélet a motorosokkal szemben. Ha a baleset részesei között van motoros, akkor jellemző a felvetés, hogy biztosan gyorsan ment, vagy „ment, mint az állat”, az egész azért van. Egy balesetnek azonban olyan sok következménye van, hogy sosem szabad általánosításokra hagyatkozni” – kommentálja a múlt év márciusában ügyfelévé váló Rita történetét Gombolai Éva, a D.A.S. csoportvezető jogásza, aki ügyvédként képviselte a robogóst tavaly márciustól mostanáig.

Szerinte „muszáj lenne mindenkinek elfogadnia, aki a forgalomba bekapcsolódik, hogy vannak gyalogosok, biciklisek, motorosok, gépkocsivezetők, teherautók, akiknek elvi részvétele a forgalomban mindenképpen legitim, számolnunk kell egymással, ha tetszik, ha nem”. Na, de menjünk vissza 2022 tavaszáig!

Unalmasan szokásos hétköznap reggel volt, miután átsétált Rita a két gyerekével a pár száz méterre lévő iskolába, hazament, átöltözött bakancsos, motorosdzsekis munkaruhájába, felpattant a robogójára, és beindult Budapestre, elkezdeni az aznapi műszakot. Még a külvárosban haladt, amikor az egyik kereszteződés előtt a szokásos torlódáshoz ért. Ahogy szokta itt minden átlagos reggel, irányjelzővel elkezdett lassan, de határozottan előrehaladni a személyautók alkotta sor bal oldalán.

„Folyamatosan irányjelzőztem balra, szembeforgalom nem volt, tartottam a nagyjából 1-1,5 méteres távolságot, világított a tompított lámpám. Óvatosan, figyelmesen haladtam.” A későbbi vizsgálatok szerint olyan 36-38 km/órás sebességgel ment, amikor közvetlenül előtte hirtelen kivágott a sorból egy személyautó, amelybe belecsapódott. Először balra próbált kitérni, aztán az autó hirtelen mozgása miatt jobbról próbált a kocsi mögé slisszolni, nem sikerült. Telibe kapta a bal hátsó ajtót.

Reflexből fékezett, ezért nem volt nagy erejű az ütközés, de kellett Rita gerincvédős motorosruhája is ahhoz, hogy mindössze kisebb zúzódásokkal megússza a Volvónak való ütközést. Igaz, aznap és másnap pihennie kellett. A Honda robogó működésképtelenre tört, a SUV-ban pedig több százezres kár keletkezett. Az autós szerint a robogós hibázott, a robogós szerint az autós.

A rendőrség szerint…

Tulajdonképpen mindkettőjüket elmeszelte a rendőrség. Szerintük Rita több pontját megszegte a KRESZ-nek, például a jobbról előzésre vonatkozót (igen), valamint az elsőbbségadásra vonatkozót. Utóbbi különösen gyakori balesetokozó hiba a magyarországi statisztikák szerint, hivatalosan a második a gyorshajtás mögött, ezért talán szigorúbban is veszik a büntetését.

A lényeg, hogy összességében közel száz ezer forint feletti bírságot kapott Rita, ráadásul a jogosítványát is bevonták két hónapra.

Eközben a volvóst is megbüntették, mert nem győződött meg a sorból kivágása előtt arról, hogy a járművét előzi-e valaki, vagy kikerüli-e.

Ritát mindez természetesen nem vigasztalta, a jogosítványának az elvétele a megélhetését döntötte romba úgy, hogy ott volt neki egy használhatatlanná tört robogó. A kocsiját meg be sem indíthatta.

Szent meggyőződése szerint ő nem hibázott. Szerinte a baleset az autós súlyos és egyértelmű hibájából következett be, ugyanis nem indexelt, mielőtt bevágott volna elé. Ezért ügyvédett fogadott.

Az ügyvéd szerint…

„Elsőként meghallgatást kértünk, mert nem tartottuk hibásnak az ügyfelemet a baleset miatt. Arra mentünk rá, hogy az autós hibájából következett be a baleset, ugyanis a rá vonatkozó kötelezettség ellenére nem jelezte indexszel a balra elindulását. Valamint nem győződött meg róla, hogy biztonságosan elindulhat-e” – mondja Gombolai Éva. Ezzel mindjárt el is érte, hogy egy módosító határozatban mellőzték Rita eltiltását, ám a közel százezer forintnyi pénzbüntetését meghagyták.

Ezután kifogással éltek, egyben a szabálysértési eljárás megszüntetését kérték, ami egy szintén bevett jogi lehetőség. Ebben a kifogásban az ügyvéd hosszan sorolta, hogy a robogós minden egyes mozdulata a megkezdett előzési manővertől az ütközésig minden egyes KRESZ-szabálynak megfelelt. Óvatosan, lassan, végig irányjelzőt használva és az előírt távolságot tartva előzött.

Végül odáig ment az ügy, hogy igazságügyi szakértőt kellett kirendelni, aki a baleset után készült fotók, helyszínrajzok és vizsgálati eredmények mellett maga is kiment – immár pár hónappal később – a baleset helyszínére. Az ő részletes, számításokkal és konkrét adatokkal alátámasztott szakértői dokumentuma döntötte el az ügyet: a motoros nem felelős. Nemcsak hogy betartotta a szabályokat közlekedése során, még késedelem sem róható fel számára, amivel esetleg okozója lehetett a balesetnek.

Ellenben a személyautó vezetője az irányjelző használatának hiánya mellett a tükröt figyelve, és észlelve az érkező robogóst, tehetett volna kitérő manővert a sávba való visszasorolással. Csak hát az alapvető probléma nála éppen az volt, amint az ügy végére ez véglegesen kiderült, hogy nem figyelt hátra, nem győződött meg róla, hogy biztonságosan elindulhat.

Nagyjából egyévnyi huzavona után minden büntetés alól felmentették a robogóst.