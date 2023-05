Valószínűleg nem tévedek nagyot, ha úgy gondolom, a férfi népesség döntő többsége odavan a távirányítós dolgokért. Pláne, ha az lánctalpas, felmegy a falon is, és még a kerti munkát is azonnal játékká varázsolja. Az Energreen bozótírtó zsebtankja pont ilyen játékszer. Naná, hogy kipróbáltuk. Miközben dolgozik, nagyjából annyira bele lehet feledkezni a bambulásába, mint a YouTube csatornák satisfying videónak bambulásába. Csak itt egy zakatoló gép vág rendet a káoszból, miközben megrág, megcsócsál és kiköp mindenféle növényi részeket. Sokat.

Mi ez?

Péter – indián, illetve facebookos nevén Bush Man a bozótírtó – elfordítja a gép oldalába dugott slusszkulcsot, hátralép, matat még egy keveset a derekára szíjazott, jó kétkilós távirányítón, majd pár másodperc sípolás után életre kell az eddig tréleren utazó lánctalpas, és megfontoltan lekúszik a rámpán. Hatalmas, nemrég még bozóttal, gizgazzal benőtt, elhanyagolt területre érkezik, de már csak eltüntetni a korábban elkezdett munka maradékát. Néhány kupac ág, és pár cserje maradt már csak a placcon, amit meg kell rágnia, de így is látványos a folyamat, ahogy semmivé lesz, ami csak elé kerül. Illetve majdnem semmivé.

Az Energreen – nem tévesztendő össze az Evergreen-nel, ami egy hajótársaság, és a Szuezi-csatorna blokkolásáról híres – szóval az Energreen Robo egy olasz gyártmányú, távirányítású önjáró munkagépcsalád, amin belül hatféle változat kapható, a legkisebb, 23 lóerős eszköztől 100 lóerőig tart a kínálat, így egész pontosan ki lehet választani a célnak pont megfelelő teljesítményű gépet. De a gyártónak nem csak kisebb nagyobb, távirányítható lánctalpas munkagép van a portfóliójában, hanem az erdészeti gépektől, hómarón, önjáró út- és vasút karbantartó gépeken át tucatnyi egyéb munkagépet gyártanak, amiket végtelen számú kiegészítővel lehet kombinálni, a napelem takarító feltéttől a gigászi láncfűrészig.

A Robo család második legkisebb darabja az EVO névre hallgató példány. 40 lóerős, háromhengeres Yanmar dízelmotor hajtja magát az önjáró gépet is és az elejére csatlakoztatott, hidraulikus hajtású feltétet is. Utóbbit pillanatok alatt, egy mozdulattal lehet rákötni a gép hidraulikarendszerére. Távirányítója akár 150 méteres távolságból is képes kommunikálni a géppel, de ennek nyilván nem sok értelme van, hiszen ilyen távolból már bajosan lehetne precízen vezérelni Viszont így biztonságos távolságból lehet irányítani a munkát és persze a gépen és a távirányítón is található vészleállító gomb.

Miért jó, hogy távirányítható és nem lehet ráülni? Sokkal szűkebb, bonyolultabb helyeken is tud így dolgozni a gép, és mondjuk egy 55 fokos emelkedőn – a 100 százalékos meredekség 45 fokot jelent – már nem biztos, hogy komfortos lenne a kabinban ülni. Pláne, hogy oldaldőlésben is 55 fokig stabil a gép, ami félelmetes még kintről nézve is. Meg ücsörögjön egy rázkódó, zajos gépben, akinek muszáj, ha egy masszív távirányítóról minden létező funkciót vezérelni lehet.

Spéci kenőrendszere a lehetetlen oldaldőlés mellett is képes a motorolajat keringetni, és külön hűtőrendszere van a hidraulikának és a motornak. Emellett olyan trükköket is tud, hogy képes megfordítani a hűtöventillátor lapátjait, és így a hűtőradiátorban felgyűlt port, növényi maradékokat is ki tudja önmaga takarítani, amivel nő az üzembiztonság és csökken az üzemanyagfogyasztás. Lánctalpból többféle rendelhető, az alap a 25 centi széles, – ezzel legfeljebb 40 fokos lejtőn lehet dolgozni – de kapható 28 centis, illetve szöges változat is, és van hidraulikusan szélesíthető nyomtávú kivitel is az alapgépből, amellyel oldalanként külön külön lehet változtatni a lánctalp távolságát a gép testétől.

Méretéhez képest aránylag nehéz, 1200 kilogramm körüli a gép, és biztos, ami biztos, bukókeretet is szereltek rá, illetve dedikált emelési pontjai is vannak, arra az esetre, ha daruval kell mozgatni. A hidrohajtás kétféle fokozatba kapcsolható, a lassú 0-4, a gyors 0-7 km/órás sebesség közötti tempóhoz jó, és óránként 5-6 liter gázolajat fogyaszt munka közben. Ennyi idő alatt úgy 200-250 négyzetméternyi, sűrűn benőtt területet lehet vele kitakarítani, de a fél, egyméteres bokrokkal gyorsabban végez. Szervizbe 250 munkaóránként kell vinni, akkor a fix olajcsere mellett más-más alaktrészeket néznek át, cserélnek.

Mire jó?

Leginkább bozótírtásra. Mármint ebben a konfigurációban, mert számtalan egyéb feladatra alkalmas kiegészítő is kapható az alapgéphez. A gépi bozótírtásnak pedig az a legnagyobb előnye, hogy gyors, nem kell egy rakás munkást – és azok szemetét – kerülgetned napokig, valamint munka után botlasztó, földből pár centire kiálló maradék törzsekre sem kell számítanod, a gép fogai akár a talajszint alá is beharapnak. Ezen felül a kivágott bozót elszállításával sem kell foglalkozni, mert munka közben azt ledarálja a gép és szétszórja a területen.

Viszont bármilyen brutális fogak is szaggatják apró darabokra, ami az útjába kerül, azért ez a gép sem mindenevő, pár fog már odaveszett a 64-ből. Elhagyott ipari területeken praktikus dolog először bejárni a környéket, mert a betondarabok és a földből kiálló vasak, széthagyott hulladék azért okozhat kárt az aprítófejben. Sőt, a kezelőjében is, ezért nem érdemes munka közben a gép elé kerülni, mert bő 20-25 méterre így is képes elrepíteni kisebb nagyobb ágakat, köveket, bármit.

Mi marad utána?

Ugyan elsőre ijesztőnek tűnhet a gép nyomában maradó letarolt puszta, de ez közel sem annyira vészes, mint amilyennek látszik. Persze sirathatjuk a bozótost, amiben madarak, rágcsálók, tücskök bogarak lakhattak volna még sokáig, de a legtöbb ember nem egy mini őserdőt, elvadult területet, méhlegelőt szeretne látni a telkén, boldogan burjánzó flórával és faunával, hanem valamiféle rendet.

A hátramaradt, apróra forgácsolt növényi részek aránylag hamar eltűnnek a frissen kihajtott fű alatt, és miután ezek lassan lebomlanak, visszakerülnek a szent körforgásba. A képen látható zöld terület két hete még pont úgy nézett ki, mint a mostani friss vágás. Úgyhogy a bozótírtás után nem sokkal kezdődhet egy másik, végtelen kaland: a fűnyírás.

