33 darab új Mercedes Sprinter mentőautó érkezett Országos Mentőszolgálathoz. Közel másfél milliárd forintot költött a járműpark fejlesztésére a 75 éves szervezet, a modernizálásnak köszönhetően 6 év alá csökkent az ezer darab mentőautó átlagéletkora, amelyek az OMSZ kötelékében évente 1,2 millió betegnek segítenek. A Vezess is ott volt az autók hétfői átadásán.

Kényelmesebb a betegeknek az új magyar mentőautó 1 /37 Győrfi Pál mögött az egyik új mentőautó Győrfi Pál mögött az egyik új mentőautó Fotó megosztása: 2 /37 A sofőr oldaláról érhető el a tűzoltókészülék A sofőr oldaláról érhető el a tűzoltókészülék Fotó megosztása: 3 /37 LED-es fények világítják meg a mentőautó környezetét LED-es fények világítják meg a mentőautó környezetét Fotó megosztása: 5 /37 A nagyobb komfort miatt rugózik a hordágy is A nagyobb komfort miatt rugózik a hordágy is Fotó megosztása: 6 /37 A felső dobozban az egyik leghamarabb szükséges felszerelés, a gumikesztyű kerül A felső dobozban az egyik leghamarabb szükséges felszerelés, a gumikesztyű kerül Fotó megosztása: 7 /37 A kék táska egy mozdulattal kikapható a helyéről A kék táska egy mozdulattal kikapható a helyéről Fotó megosztása: 9 /37 Lámpakapcsolók a hátsó ajtón Lámpakapcsolók a hátsó ajtón Fotó megosztása: 10 /37 Az oxigénpalackok helye Az oxigénpalackok helye Fotó megosztása: 11 /37 Csatlakozók és kapaszkodó Csatlakozók és kapaszkodó Fotó megosztása: 13 /37 Oxigéncsap is van a hátsó vezérlőpanelen Oxigéncsap is van a hátsó vezérlőpanelen Fotó megosztása: 14 /37 Nem csak ablakon keresztül beszélhet egymással az első és hátsó személyzet Nem csak ablakon keresztül beszélhet egymással az első és hátsó személyzet Fotó megosztása: 15 /37 Fiókos szekrény Fiókos szekrény Fotó megosztása: 17 /37 Oxigéncsap Oxigéncsap Fotó megosztása: 18 /37 Éjszaka töltik a munkaakksikat Éjszaka töltik a munkaakksikat Fotó megosztása: 19 /37 Vezérlőpanel a kabinban Vezérlőpanel a kabinban Fotó megosztása: 21 /37 Vezérlőpanel a kabinban Vezérlőpanel a kabinban Fotó megosztása: 22 /37 Ez kb. a God Mode-dal egyenértékű beállítás Ez kb. a God Mode-dal egyenértékű beállítás Fotó megosztása: 23 /37 Minden autóban van fedélzeti kamera Minden autóban van fedélzeti kamera Fotó megosztása: 25 /37 Keresőlámpa Keresőlámpa Fotó megosztása: 26 /37 Külön zseb az M, L és XL-es kesztyűknek Külön zseb az M, L és XL-es kesztyűknek Fotó megosztása: 27 /37 33 darab új mentőautót kapott az OMSZ 33 darab új mentőautót kapott az OMSZ Fotó megosztása: 29 /37 A mentőautók átlagéletkora 6 év alá csökkent A mentőautók átlagéletkora 6 év alá csökkent Fotó megosztása: 30 /37 A mentőautók átlagéletkora 6 év alá csökkent A mentőautók átlagéletkora 6 év alá csökkent Fotó megosztása: 31 /37 Fotó megosztása: 33 /37 Fotó megosztása: 34 /37 Figyelmeztetés a mentősofőröknek Figyelmeztetés a mentősofőröknek Fotó megosztása: 35 /37 Egy ember is könnyedén mozgatja a hordágyat Egy ember is könnyedén mozgatja a hordágyat Fotó megosztása: 37 /37 Egy ember is könnyedén mozgatja a hordágyat Egy ember is könnyedén mozgatja a hordágyat Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Markó utcában ma reggel különösen sok mentőautó parkolt az Országos Mentőszolgálat épülete előtt. Összesen 15 darabot hoztak el megmutatni a sajtónak a nemrég beszerzett Mercedes Sprinterekből. Az autók belül még pucérak, bár ez nem jelenti, hogy teljesen üresek lennének, csupán a felszerelés egy része, az, ami még hiányzik, a műszaki alapok – hordágy, elektromos és oxigénellátó rendszer, navigáció – már megtalálható minden autóban.

A Markó utcai épületben található a Kresz Géza Mentőmúzeum is:

Mentőmúzeum Szintén a Markó utcában található a Kresz Géza mentőmúzeum is. A legtöbb múzeum általában főként a régi, félig-meddig elfeledett eszközök bemutatására koncentrál. A mentőmúzeum ennél többet is ad, előre egyeztetett időpontban óvodás, kisiskolás csoportokat is fogadnak, akik a kiállított tárgyak egy részét kézbe is vehetik, illetve megtanítják őket olyan alapvető dolgokra, amelyekkel sok felnőtt sincs tisztában. Mentők, amikbe boldogan ülünk be Ültél már mentőben? Itt megteheted, kellemetlen mellékhatások nélkül.

Műszakilag az új Sprinterek kétliteres turbódízel motorral felszereltek, hátsókerék-hajtásúak – ebben nincs változás az elődhöz képest – és hétfokozatú automatikus váltó teszi könnyebbé velük a munkát.

Ami viszont új, az a légrugós felfüggesztés, amit magától is képes szintbe állni, de a vezető is tudja gombokkal szabályozni. A légrugó nem úri huncutság, a budapesti utakon különösen jól jön, többek között gerincsérült beteg szállításánál.

Elöl a spéci, megkülönböztető jelzést használó autóknak szánt navigáció más, mint a polgári Sprinterekben – ez képes úgy megtervezni az útvonalat, hogy nagyvonalúan kezeli a kanyarodási, behajtási szabályokat. És kilopni sem nagyon lehet ezekből a mentőautókból, mint egy ablakra tapasztott eszközt.

A biztonságos hátramenetet tolatókamera segíti, és ilyen helyzetben a jármű külsején lévő lámpák is automatikusan felkapcsolódnak. Szintén a korábbi kétszemélyes helyett már háromüléses kabin extrája a kesztyűtartó, ami alatt nem a hagyományos értelembe vett dologra kell gondolni, hanem a gumikesztyűk tárolására való zsebet.

A sofőrök szerint ennek a járműnek a mérete pont megfelelő, már lehet benne állva is dolgozni, ugyanakkor a karosszéria nem nagyobb, mint a Budapesten mindenhová eljutó kisáruszállítók, és a motorerő, sebesség is elegendő. Vezetni is könnyű, fordulékonyabbak, mint a VW Crafterek, és jobban is szeretik a rajtuk szolgálatot teljesítők.

Extra még a töltőkábel, amivel éjszakára az autót az elektromos hálózatra csatlakoztatják, hogy töltse a jármű munkaakkumulátorait, és valamennyire melegen tartsa a motort is. Van még kézi keresőlámpa a lábtérben, számos 12 voltos aljzat – az egységek tableten kapják a riasztást, ami igényli a gyakori töltést – és egy vezérlő, amivel a világítást, első hátsó klímát, fény és hangjelzéseket lehet irányítani. A mentőautó maximális tömege 3850 kilogramm, aminek vezetéséhez elméletben már C-s jogosítványra lenne szükség, de a honvédség és a mentőszolgálat sofőrjei vezethetik B kategóriás jogosítvánnyal is ezeket a járműveket is.

Hátul a központi helyen a hordágy található, ami oldalirányba is mozgatható, így a kritikus állapotú beteget akár körbe is járhatják a mentők. Maga a hordágy rugózott, ami a már említett légrugóval együtt hatékonyan szűri meg az úthibákat. A hordágy mellett – amit egy ember is képes ki és betolni a járműbe – van hordszék is, a felső fiókokba infúzió, oxigénmaszk, és egyéb felszerelési eszközök kerülnek majd.

Emellett találunk is oxigénellátó rendszert, 12 és 230 voltos elektromos csatlakozót és légkondicionálót is. A Covid alatt szerzett tapasztalatokat is figyelembe vették a belső megtervezésekor, így nemcsak zárható nyíláson, hanem beépített kihangosítóval is tud kommunikálni a betegtérben, illetve a kabinban ülő személyzet.

Emellett kifejezetten a mentők kérésére került egy nyitott polc is az ajtó közelébe, amiről egyetlen mozdulattal lehet felkapni a felszerelés egyik részét tartalmazó táskát, és egy hasonló található a másik oldalon lévő tolóajtó mögött is, de azt a táskát a gépkocsivezető veszi magához, és úgy mennek az ellátásra szorulóhoz. A sofőr oldaláról érhető el a tűzoltókészülék és az oxigénpalack.

Ha érdekel, milyen az élet egy ennél régebbi mentőautó fedélzetén, hogy zajlik egy nap a mentőállomáson, akkor olvasd el ezt is: