A kárszakértő szerint dupla pénz jár

Olvasónk kérdez

Tisztelt Jogszerviz!

Az autómban keletkezett kár javítási költsége 750.000 forint volt. Ez egy Ford Focus 2020-as évjáratú, 1,5 literes dízelmotorral, 55 ezer km-es futásteljesítménnyel. A bal első lámpát, sárvédőt és az első vészhárítót cserélték. Jeleztem igényemet a értékcsökkenés összegére. Elsőre 30 000 forintot fizettek, majd jeleztem, hogy független kárszakértőt kérek fel a korrekt számításhoz. Ezután kaptam még 126 ezer forintot. A kárszakértőm 300 ezer forint összeget számolt ki, ez majdnem a duplája a kifizetett összegnek. Valóban van ennyi különbség a kétféle számítási módszer között?

A különbséget érvényesíthetem a károkozóval szemben???

Köszönöm segítségüket.

Szakértőnk válaszol

Tisztelt Levélíró!

Az értékcsökkenés-számítás sajnálatos módon sokféle módon készülhet, amelyek mindegyike más eredményre vezet. Létezik olyan is, ami alapján még kevesebb összeg adódik, mint amennyit Önnek – több körben – összesen megfizetett a károkozó biztosítója. Az is igaz, hogy olyan módszert is lehet alkalmazni, amivel pedig nagyobb összeg adódik. Teljesen eshetőleges, hogy pl. egy perben a kirendelt szakértő melyik számítási módot alkalmazza és miért éppen azt.

Ebből fakadóan nem javasoljuk jogi útra terelni a követelés érvényesítését, ehelyett kérje el a biztosító számításának részleteit és nézze át, hátha talál abban tényszerű elírást, hibát, mert annak alapján még lehetséges az összeg korrekciója.

Két autó is összetört, mennyi pénzt kap a tulaj?

Olvasónk kérdez

Üdvözlöm!

Házunk előtt belehajtottak 2 parkoló autónkba. Az egyik autó Toyota Yaris, most lesz 3 éves, kevesebb mint 20 000 km van benne, a másik Renault Fluence 8 éves 199 000 km-rel. Már bejelentettük a káreseményt, most várjuk a kárszakértőt. Milyen kifizetésekre vagyunk jogosultak? Munkába járáshoz szükséges mindkét autó, csereautót hogyan és meddig köteles a biztosító fizetni (illetve mindkét autó helyett kérhetünk?), ezzel kapcsolatban keletkezhet saját költségünk? Hol tudom megnézni, mekkora összeg jár értékcsökkenésre?

Köszönöm.

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

A két autóra jelentősen eltérő kárrendezési szabályok vonatkoznak.

A Renault-ra értékcsökkenés nem érvényesíthető, a javítási költség alkatrész tételénél kb. 30% avulás levonása várható sajnos, a bérlési költség érvényesíthető 15-20% guruló költség levonása mellett.

A Toyotára véleményünk szerint nem kell avulást számolni, és értékcsökkenés is megállapítható, ennek összege több paramétertől és az alkalmazott számítási módtól is erősen függ, de mindenképpen hat számjegyű összegről van szó. A bérleti költség elszámolására ugyanaz az irányadó, mint a Renault-nál.

Bár a biztosító arról fogja Önöket tájékoztatni, hogy a gépjárműbérlés költségét az “optimális javítási időre”, de legfeljebb 30 napra téríti, jó ha tudják, hogy ilyen törvényi szabály nincs. Az viszont igaz, hogy megfelelően igazolni kell a bérgépjármű szükségességét, mely körben önmagában a kényelmi szempontok sajnos általában nem elegendők. Tárják fel részletesen azokat az indokokat, amelyek miatt mindkét járművet ptóolni kell a kieső időre. Illetve, amennyiben a sérült járművel a sérüléstől függetlenül lehet biztonságosan közlekedni, akkor ténylegesen csak a javítás időtartamára vegyenek igénybe bérgépkocsit.

A guruló költséget az uralkodó gyakorlat alapján sajnos jogosan vonja le a biztosító, de ez nem lehet több a bérleti költség 15-20%-ánál.

Amennyiben az Önök járművei parkoltak, akkor ebben az esetben a károkozó járműnek objektív felelőssége áll fenn, tehát a biztosító nem követelhet Önöktől a jogalap elbírálása körében rendőrségi vagy bírósági határozatot.

