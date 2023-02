Hosszú idő után, néhány napja a fővárosba látogattam és indulás előtt elhatároztam, inkább vonattal megyek, hiszen mikor meglátom a kúton az üzemanyagok árát az olyan, mintha ólmot öntenének a szemembe. Ha munka miatt utazok Budapestre, általában egyedül megyek, így igen komoly összeget spóroltam azzal, hogy nem négy keréken tettem meg a távot.

Az útvonal:

Tiszavasvári

Debrecen

Budapest Nyugati pályaudvar

Budapest Montevideó utca

Nézzük, mennyi lenne ez autóval

Mivel a covid óta nagyon keveset mozgok autópályán – teljesen átalakultak a munkábajárási és hétköznapi szokásaim -, így nincs éves matricám, tehát mindig aznap veszek, amikor felhajtok a pályára. A 10 napos, D1-es matrica ára 5.500.- Ft, a távolság 202 kilométer, tehát oda-vissza 404. Gázolajat számoljuk 620 forint/literes áron, 7,5 literes fogyasztással, így gyorsan kijön, hogy az üzemanyagköltség ezen a távon 18.768.- Ft, matricával együtt 24.258.- Ft lenne, ha most autóval indulnék el a fővárosba.

Az időtartam autóval nagyon kiszámíthatatlan, teljesen forgalomtól függ. Az M3-ast általában 1 óra 30 perc alatt letudom, aztán van, hogy simán még ugyanennyi mire átvergődök Budára, de olyan is van, hogy 20-30 perc, szóval pont annyi rizikó van benne, mint ahányszor a MÁV vonatai késnek.

Nézzük, mennyi volt ez tömegközlekedéssel

Telefon a kézbe, MÁV-applikáció megnyit és elkezdek keresgélni milyen vonatok, mikor, honnan indulnak. Ha lúd legyen kövér, benyomom, hogy olyan IC-ket keressen, ahol elsőosztály is van. Ekkor jön a meglepetés: valami nem jó, mi az, hogy az IC elsőosztály olcsóbb, mint a másodosztály? Aztán rájövök, hogy létezik okosjegy, ami kizárólag arra a vonatra jó és csak abban az időpontban, szóval ha lekésed, akkor “you fuckd up”. De nézzük az árakat a Debrecen – Budapest Nyugati pályaudvar vasútvonalon:

sima, teljes árú jegy 2. osztályra: 4.485.- Ft

teljes árú okosjegy 1. osztályra: 3.299.- Ft

idő: 2:35 perc (5 percet késett)

Nem volt kérdés, hogy melyiket válasszam, gondoltam csak nem késem le, szóval magabiztosan böktem rá a kosárra, majd a fizetésre. Igen ám, de az állomásról még el is kell jutom Budára, ahol a szerkesztőség van, ez sem lesz ingyen, a taxi pedig kizárva. Óriási szerencse, hogy a Nyugati előtt áll meg a 9-es busz, pont a mekinél, szóval csak arra felpattanok, ami lerak a Kolosy téren, onnan pedig 5 perc egészségügyi séta, hegynek felfelé.

Oké, kellene egy vonaljegy, bliccelésből már kinőttem, mi legyen? Emlékeztem, hogy írtunk róla, a BKK járatain már elérhető az online jegyvásárlás és telefonos jegykezelés. De még mennyire, hogy elérhető és milyen baromi könnyen, egyszerűen működik. Halló Budapest, 2023, végre tényleg úgy éreztem, hogy megérkeztünk nyugat Európába (legalábbis, ami a tömegközlekedést illeti). A Budapest GO alkalmazásban lehet jegyet, bérletet vásárolni és annyi a dolgunk, hogy a járművek ajtajánál lévő QR-kódot leolvassuk a digitális jegyünkkel és készen is van az érvényesítés.

Ez a kamerás kódleolvasás olyan villámgyorsan megy, hogy még nem is tűnt fel a telefonom kamerájának a képén normálisan a QR-kód, már be is záródott az ablak és ott volt az érvényes jegyem. Szóval emiatt tuti nem fog feltorlódni a sor a megállókban, pláne úgy, hogy minden ajtónál van kód, amit lehet használni. Ja, hogy mennyi volt jegy? 350.- Ft.

Szóval a tömegközlekedésre összesen 3.999.- forintot égettem el, oda-vissza 7.998.- Ft.

Összegzés

Ne felejtsük ki, hogy a Tiszavasvári-Debrecen távot szintén vonattal oldottam meg, ennek a költsége 2. osztályon 1.120.- Ft volt, összesen 2.040.- Ft. Ezt hozzáadjuk a tömegközlekedés költségeihez és megkapjuk, hogy egészen pontosan 10.038.- forintból oldottam meg az utazást.

SPÓROLÁS AZ AUTÓHOZ KÉPEST: 14.220.- Ft (!)

Azt mondod oké, de az autó kényelmesebb, gyorsabb, kiszámíthatóbb. A nagy francokat, a forgalom faktor a fővárosban bármikor megszivathat, az ebből adód stresszről pedig inkább ne is beszéljünk. Nem, autóval nem kényelmesebb 200 kilométert vezetni, mint egy baromi komfortos fotelben sörözni, közben zenét hallgatni, filmet nézni vagy éppen dolgozni. Plusz bármikor lehunyhatod a szemed menet közben, míg a volán mögött ez nem tanácsos…

Telekocsi mint harmadik opció? Megnéztem ezt is. Tiszavasváriból ritkán van közvetlen fuvar Budapestre, szóval a környező településkere, mondjuk Polgárra vagy Hajdúnánásra még át kell jutni és ott tudunk csak beszállni egy oszkáros autóba. Egy ilyen kanyar oda-vissza 10 ezer forint durván, de ha nem nagyvárosból indulsz, akkor nem a vasútállomások közelében vesznek fel, hanem mondjuk egy benzinkúton vagy autópályalehajtónál a “mezőn”. Szóval ha nincs valaki, aki autóval el tud vinni az indulási pontra, ezt inkább nem erőltetem.

Igen tudom, ha több helyre kell menni Budapesten belül, akkor azért tud szívás és fárasztó lenni a tömegközlekedés, de az biztos, hogy még így sem költesz el rá plusz 14 ezret, hogy megérje autóba ülni. És azt se felejtsük el, hogy autóval a városban fel-alá járkálni minden, csak nem költséghatékony.

És tudod mit csináltam a megspórolt 14.220.- forinttal? Beletankoltam az autóba, elvittem kirándulni a családot a Mátrába, mert az autós élmény, az autópályázás nem az.