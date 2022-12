Jelentős változásokkal lépett életbe az új parkolási rendszer szeptembertől Budapesten. A korábban követhetetlenül sok zónát négyre csökkentve egyszerűsítették az autósok dolgát (például vége az egy utca két oldala két eltérő zóna világnak), ugyanakkor megemelkedtek a díjak és számos területen sokkal hosszabb ideig kell fizetni.

Díjfizetési zóna

szeptembertől Parkolási díj/óra

szeptembertől (forint) Díjköteles időszak szeptembertől A zóna 600 08-22 B zóna 450 08-20 C zóna 300 08-18 D zóna 200 08-18

Megkérdeztük az első hónapok tapasztalatairól a Fővárosi Önkormányzatot és öt különféle adottságú kerületet, valamint belenéztünk a parkolási cégeik kasszájába, hogy kiderüljön, jelen állás szerint ki járt jobban: a parkolóhelyet kereső autósok, a helyi lakosok vagy a bevételt zsebre tevő önkormányzatok?

Picit több a szabad parkolóhely

“Tapasztalatunk szerint könnyebb lett a változások hatására várakozóhelyet találni a kerület minden területén, a nap bármely szakában” – válaszolta a Vezess kérdésére Terézváros vezetése. A VI. került sok szempontból jó lakmusz, mert ugyan Budapest zsúfolt belső területe (ezért parkolás szempontjából régóta problémás), mégis egyfajta átmenet a kevésbé telített kertvárosi részek irányába, miközben két rendkívül nagy forgalmú út között fekszik (kívülről a Dózsa Gy. út, belülről a Bajcsy-Zsilinszky út határolja), és átmegy a közepén az Andrássy út.

Tapasztalataink szerint a kerület legnagyobb részén ma sem egyszerű parkolni napközben, azonban az önkormányzat állítja, a munkaidő után már egyértelműbb a javulás. “A lakóktól pozitív visszajelzéseket kaptunk, elsősorban arról, hogy a korábban telített területeken a munkából hazatérve könnyebben találtak parkolóhelyet.”

A Terézvárostól sokkal nagyobb, jóval kijjebb és a Duna túloldalán fekvő III. kerület hasonló tapasztalatról számolt be az eltérő adottságai ellenére. “A parkolóhelyek foglaltsága kis mértékben csökkent” – írták megkeresésünkre. Szintén a Duna nyugati oldalán, de annak délén részén fekvő, és nem belvárosias kerületnek számító Újbudán a helyi autósok örülnek a változásoknak. “A visszajelzések alapján a helyben élő lakosok pozitívan fogadták a változásokat” – közölte a XI. kerület illetékese. A Budavári Önkormányzat (I.kerület) szerint “az első tapasztalat az, hogy az esti órákban már nem olyan intenzitású a parkolás szolgáltatásnak igénybevétele mint napközben.”

Velük ellentétben a pesti oldal legbelső területe, az V. kerület szerint túlságosan kevés idő telt el a változások óta ahhoz, hogy érdemben nyilatkozzanak a tapasztalatokról.

Jelentősen megemelkedett az önkormányzatok bevétele

Mivel a díjak emelkedtek és a díjfizetési időszak kitolódott, nyilvánvalóan emelkedtek az önkormányzatok tulajdonában álló cégek bevételei is. Itt a kérdés inkább az volt, hogy milyen mértékben.

Számos forgalmas budapesti út tartozik A Fővárosi Önkormányzathoz, amelyeken ugyan a különféle kerületek cégei üzemeltetik a parkolást, szedik be az autósok által fizetett díjakat, ám abból mindannyian megállapodás szerinti összeget fizetnek Budapest központi kasszájába. Csak egy példa: az Andrássy út ugyan a VI. kerület közepén húzódik, ám jogilag a Fővárosi Önkormányzathoz tartozik, ott a helyi lakosok sem parkolhatnak, csak a normál díj befizetésével, mint mindenki más.

A Fővárosi Önkormányzat 82,79 millió forintos 2021. szeptember-október havi bevételével szemben idén már 171,14 millió kapott ugyanebben a két hónapban, az összes kerületnél ezt a két hónapot hasonlítotjuk össze 2021-ből és 2022-ből.

Az I. kerület cége a tavalyi 129,25 millió forinttal szemben idén 185,91 millió szedett be parkolási díjakból, a III. kerületnél a tavalyi 114,95 millió áll szemben az idei 122,78 millióval. Az V. kerület mindkét évből szeptember 5-től közölt bevétele is jelentős emelkedést mutat: 290,99 millió forint vs. 354,25 millió, a VI. kerület cége is sokkal vastagabb összeget szedett be a megemelt parkolási díjakból a két teljes hónapban, a tavalyi 191,41 millió forinttal szemben idén 257,22 milliót, míg a XI. kerületben 90,05 millió forint után immár 147,88 millió forint a bevétel 2022 őszén.

Miközben többet fizetnek az autósok, állításuk szerint az önkormányzatok türelmesebbek velük, több megkérdezett szerint csökkent náluk a kiosztott büntetések száma. “Nagyobb számú visszajelzés amiatt érkezett, hogy a díjzónák változásával a mobilparkolási zónakódok is megváltoztak – jellemzően ott ahol egy adott utca egy másik díjövezetbe került át. Emiatt két hét türelmi időt alkalmaztunk azoknál, akik azért kaptak pótdíjat, mert a megszokott zónakódra indították a parkolásukat” – közölte Újbuda önkormányzata.

Több a panasz és több a bliccelő

A változás sok autóst megkavart, több megkérdezett önkormányzat szerint valamelyest növekedett a panaszkodó autósok száma. Természetesen a magasabb fizetendő összeget és az este nyolcig és tíz óráig kitolt fizetési időszakot sérelmezték például Terézvárosban.

A panaszt benyújtó járművezetők mellett bizonyos helyeken az ügyeskedők száma is emelkedett. “Nőtt a bliccelők és a szabálytalan parkolások száma, ez utóbbi esetben gyakran épp a pótdíjazás elkerülése érdekében várakoznak szabálytalanul. Azt is tapasztaljuk, hogy a bliccelők közül egyre többen hivatkoznak kiskorú gyermekük vagy háziállatuk gépkocsiban hagyására a pótdíj törlési kérelmekben” – írt Óbuda önkormányzata az érdekes tapasztalatról.

Az I.kerület vezetése saját nehézségeiről számolt be, szerintük a megnövekedett díjfizetési időszak minden parkolási céget kihívások elé állított, főleg személyzeti fronton. “Munkaerő elszívási hatása van, hiszen most minden cég további parkolási ellenőröket vesz fel, hogy le tudja fedni a teljes 12 órás időszakot.”

Nem tudják ellenőrizni az új időkorlátot

Sokakat bosszantó újításként vezették be szeptembertől, hogy mindössze három órányi parkolást lehet egyszerre kifizetni, a jogalkotó szándéka szerint ezzel helyváltoztatásra (a parkolóhely felszabadítására) lehet kényszeríteni egyes autósokat.

Óbudán sem bevételben, sem a pótdíjakban nem hozott változást a limit, azonban “a háromórás időkorlát betartatása, mivel semmilyen konkrét szankció nincs a parkolásüzemeltető társaság kezében, nem kivitelezhető, így az ellenőrzés is feleslegesnek mondható.”

Meglehetősen általános tapasztalatnak tekinthető, hogy akinek valóban szüksége van a hosszabb várakozásra – és a pénztárcája is engedi -, nem hagyja el háromóránként a várakozóhelyet, inkább újraindítja a mobilparkolást.

Talán ez a legkevésbé sikeres változás szeptembertől, több más kerület is közölte a Vezessel, hogy a betartása “nehezen ellenőrizhető”, vagy egyenesen “technikailag kivitelezhetetlen az ellenőrzése”.