Új megoldás a magyar autósoknak – kevesebbet fizethetsz

Nevéből is adódik, hogy az általunk másoknak okozott kár megtérítésének átvállalásáról szóló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást mindenki ismeri és használja, a nekünk mások vagy magunk, esetleg természeti hatások által okozott károkat fedezni hivatott casco viszont opcionális. A biztosítási díjat ezer tényező befolyásolja – a jármű jellemzői, a biztosítást kötő életkora, lakóhelye, a szolgáltatási csomag pontos tartalma stb. –, ám egy biztos, előre kalkulált, konkrét összeget fizetünk érte. Már ha fizetünk, ugyanis sokan nem is költenek erre, túl drágának találják.

Egy magyar startup, a Cristo most új, pontosabban decemberben megújuló szolgáltatásával, a használatalapú cascóval szeretné megnyerni az autósokat. Első blikkre jól hangzik a dolog, de végül úgyis a matek dönt. Megnéztük, hogyan is működik a rendszer, osztottun- szoroztunk, hogy tényleg megéri-e, mennyibe kerülhet, ha ilyenre állna át valaki?

Használatalapú casco? Az meg mi?

Míg a hagyományos biztosításokat a szerződő fél, valamint a jármű és a használat jellege alapján kalkulált, havonta, negyed-, fél- vagy évente fizetendő, előre megszabott összegre kötjük, a használatalapú casco lényege, hogy csak a valós használat – eddig idő, ezután megtett táv lesz, hiszen könnyebb megbecsülni, hány km-t megyünk egy évben, mint azt, hogy hány percet, órát – után adunk ki pénzt.

A Cristo kétféle megoldást kínál majd, az egyik, a Stay névre hallgató az autó állásakor keletkezett károkat fedezi – elemi károk, lopás- és rabláskárok, tűz- és robbanáskárok, rongálás – amiért napidíjat fizet a felhasználó, míg a Move nevű csomagban ezen felül a megtett kilométerek alapján vonódik le további összeg az ügyfél egyenlegéből – tegyük hozzá, ehhez a csomaghoz egyéb pluszszolgáltatások is járnak, melyekről majd lejjebb beszélünk.

Az előbbi alapdíja magától értetődően alacsonyabb, míg a nagyobb kockázatú közlekedésért nyilván többet kell fizetni, a mérést biztosító eszköznek pedig külön alapdíja is van.

Fizetünk érte, mégsem használjuk Nemrég egy, az előfizetéseket vizsgáló felmérést végzett a Pulzus közvélemény-kutató. Az 1012 fős, a felnőtt magyar lakosságra reprezentatív, a kultúra, sport, szórakozás, kommunikáció, szabadidőtöltés témaköréhez kapcsolódó előfizetéseket vizsgáló felmérés alapján a mobiltelefon- és a streamingelőfizetések a legelterjedtebbek, de a megkérdezettek több mint egyharmadának legalább háromféle előfizetése van – harmadikként újság-, applikáció-előfizetés, sportbérlet, kiterjesztett garancia stb. Más kérdés, hogy az emberek mennyire tartják hasznosnak ezeket. Csak kétharmaduk gondolja úgy utólag is, hogy jó döntés volt az előfizetés, míg minden tizedik válaszadó szerint előfizetései többsége, vagy akár egyik sem éri meg neki. A mobil-előfizetéseket még 90% kihasználja, a streaminget csak az emberek háromnegyede, ugyanez igaz a sportbérletekre, míg a kulturális bérletek, klubtagságok, hitelkártyák esetében már csak az emberek fele számolt be rendszeres használatról. Ennek ellenére nagyon sokan (42%) semmi sem tesznek, mert nem akarnak bajlódni a lemondással, esetleg bíznak benne, hogy később még jobban ki tudják használni a szolgáltatást, 39% viszont – inkább a fiatalok és diplomások – a felismerés után azonnal megszüntetik az előfizetést. Mindössze 15% az, aki aktívan keres olcsóbb alternatívát.

Állandóan úton vagy? Ne is olvass tovább!

A Cristo nem titkolja, hogy biztosítási szolgáltatása nem mindenkinek szól, potenciális ügyfelei elsősorban azok, akik viszonylag viszonylag keveset, maximum nagyjából évi 15 ezer kilométert vezetnek, legfeljebb ekkora táv mellett éri meg az üzlet a szolgáltatónak és a felhasználónak egyaránt.

Na, de jöjjön a számítás: alább néhány példa a hagyományos és a használatalapú díjszabás eltéréseire a hagyományos cascók Netrisken számolt, valamint a Cristo saját kalkulációi alapján – ahol külön nem jelezzük, az adatok 1970-es születésű üzemben tartóra, 60 ezer km-t futott autóra, 23 év alatti vezető kizárásával értendők, havi, inkasszós fizetésre, egy budapesti (11. kerület, Újbuda), egy vidéki nagy- (Debrecen) és kistelepülésre (Gutorfölde, Zala megye).

Nézzük elsőként a kis városi mindenes Toyota Yarist (Yaris 1.5 Dual VVT-iE Gold Smart, 1496 cm³, 82 kW/111 LE 5 ajtós, 5 személyes, 6 fokozatú manuális váltó)! Az egyik legkedveltebb kompakt, a Ford Focus számai (1.5 EcoBoost Business, 110 kW/150 LE, 5 ajtós, 5 személyes, manuális 6 fokozatú váltóval) Nagyon kedvelt itthon a Toyota RAV4 is, ennek (Rav4 2.5 Hybrid Active e-CVT 2487 cm³, 131 kW/178 LE, 5 ajtós, 5 személyes, automata váltó) számai A magyar villanyautó-piac királya pár éve a Kia e-Niro (e-Niro 39kWh Gold, 100 kW/136 LE, 5 ajtós, 5 személyes, automata) ennek esetében így alakulnak a fizetendő összegek, csak vidéki nagyvárosra számítva „Hétvégi hobbiautóval" sem kizárt a használatalapú casco, egy Ford Mustang (Mustang Fastback 5.0 Ti-VCT Aut., 5038 cm³, 324 kW/440 LE, 2 ajtós, 4 személyes, Tiptronic 10 fokozatú automata váltó) ennyit kell fizetni

Egy budapesti Yaris-tulajdonos például évi 10 ezer km-rel még a legolcsóbb hagyományos cascóhoz képest is 16 ezer Ft-ot spórolhat, a középértékhez képest pedig hajszál híján 60 ezret, ugyanakkor ha 30 ezer km-t húz le egy évben, már a legmagasabb hagyományos ajánlatnál is többet kell fizetnie néhány ezerrel, azaz látható, hogy alacsony kilométerszámnál a használatalapú casco akár jóval olcsóbb is lehet. Persze a fentiek szigorúan csak példálózó jellegű adatok, aki sokkal több modellt és feltételt tartalmazó táblázatban böngészne, itt teheti meg, hamarosan pedig a saját adataival is végezhet kalkulációt a Cristo weboldalán.

Így mérik, mennyit mentél

A Cristo Move-csomagjának lelke a Beat nevű kütyü, melyet az autó OBD-, azaz diagnosztikai csatlakozójába kell bedugni (általában a kormányoszlop bal oldalán, de mindenképpen a műszerfalon, középkonzolon könnyen megtalálható helyen lesz), egyebek mellett ez méri a megtett távot is. A biztosítás – és egyéb szolgáltatások – aktiválásához a személyes, a vezetői engedélyben és a forgalmiban szereplő adatok, valamint a jármű körbefotózása szükséges, papírozás helyett pár perc alatt rendezhető minden az appban.

Mivel a Beat a casco nélkül is használható, egyébként is adatokat gyűjt, segíti az autó karbantartásában, a parkolásban, így értelemszerűen a biztosítást illetően is szolgáltat adatokat mind a felhasználó, mind a szolgáltató felé.

Értsük ezt úgy, hogy rögzíti a sebességet is, ami az esetleges kárrendezésnél is felhasználható a káreset rekonstruálásához, de fontos megjegyezni, hogy az egyszerű sebességtúllépés például nem jelenti automatikusan a kárrendezés során a mentesülést (vagy részben mentesülést) a szolgáltatás alól. Ez csak akkor áll fenn, ha a gépjármű vezetője súlyosan gondatlanul vagy szándékosan okozott kárt. A súlyos gondatlanságnál jöhet számításba a jelentős sebességtúllépés, ilyen esetben viszont mindenképpen igazságügyi szakértőt vonnak be, és a Beat adatai nélkül is látható sérülésekből, a fékútból, vagy akár a gépjármű “fekete doboza” adatainak lekérdezéséből is megállapítható a relatív gyorshajtás.

Okosba’ nem érdemes használni, azaz felesleges kihúzni a kütyüt csak azért, mert a boltig, ameddig „semmi sem történhet”, nem szeretnénk mérni pár kilométert. A Beat eltávolítása után csakis az állócsomag, azaz a Stay él, a Move újraindításához ismét csatlakoztatni kell az eszközt, és szemlézni (körbefotózni) az autót – azaz ha valaki vissza akarna élni vele, és kihúzott állapotban töri össze a járművet, majd úgy gondolja, hogy gyorsan újra bedugja a kütyüt, hogy fizessenek, a szemle miatt ez nem fog működni.

A Cristo Move-csomagos cascójához elő kell fizetni a Cristo Próra, ez havi 1500 vagy évi 15 000 ezer Ft-os költség a biztosítási díjon felül.

Diagnosztika, parkolás, autópálya-matrica A két éve indult Cristo a kezdettől meglévő, most megújuló használatalapú casco mellett vezetési, valamint az autó műszaki állapotát illető statisztikákat és információkat, autókeresést, parkolási és autópálya-matricás, valamint assistance-szolgáltatást nyújt. A Cristo alkalmazással eleve egy-két képernyőérintés a parkolási díjak rendezése, a Beat kütyü használatával pedig még ennyi se, a telematikai eszköz képes magától lezárni a parkolást, rendezni annak díját, teljesen automatikusan. Autópálya-matrica is vásárolható az appon keresztül, az OBD-csatlakozóra dugott Beat pedig képes a különböző műszaki hibakódok „lefordítására” is, de ha csak arra vagy kíváncsi, az adott időszakban mennyit és/vagy merre vezettél, esetleg milyen vezetési hibákat követtél el, azt is képes megmondani. A parkolóban „elhagyott” autódat szintén megtalálhatod vele.

Hogyan fizetek?

A Cristo cascója a fizetés szempontjából nagyjából úgy viszonyul a hagyományos változatokhoz, mint a feltöltőkártyás mobilhasználat a korlátlan előfizetésekhez, sőt, igen hasonlóan is működik.

Az aktiváláskor elvárt egyenlegfeltöltés minimális összege az ügyfél autójára kikalkulált alap- és kilométerdíjtól függ, a két fő szempont, hogy ne kelljen elsőre sok ezer forintot befizetni, ha alacsonyabb a díj, míg a nagy értékű autókra kötött biztosításnál ne fogyjon el túl gyorsan a keret. Nincs kötelező egyenlegfeltöltési ciklus, határidő, amikor az egyenleg elér egy bizonyos szintet, a felhasználó figyelmeztetést kap, és ha folytatni kívánja a biztosítást, a következő díj levonódik a bankszámlájáról, de az automatizmus ki is kapcsolható, mindenki maga dönthet a következő befizetésről. Ha elfogy az egyenleg, a biztosítás megszűnik, az ügyfél pedig nem köteles újraindítani azt.

A Stay-csomaghoz 2000 Ft-ot, míg a Move-csomaghoz 3000 Ft kezdő jóváírást kap majd az ügyfél az egyenlegen.

Nem fizetés, szüneteltetés után sem nehéz újraaktiválni a szerződést: elég csak néhány érintéssel végigmenni a már korábban megadott adatokat tartalmazó képernyőkön, elkészíteni pár képet az új szemléhez, és újra él is a biztosítás.

Na persze, majd egy kis magyar startup fizeti a kárt…

Való igaz, hogy a Cristo egyelőre csak körülbelül 6000 aktív felhasználóval rendelkezik, ami mind a pénzforgalom szempontjából, mind a kockázati kalkulációhoz igen alacsony szám, joggal int tartózkodásra, ám a biztosítás szakmai és pénzügyi oldalát nem ők intézik, ehhez igen komoly partnert találtak.

A korábbi konstrukcióban egy, a magyar piacon is közismert, fajsúlyos szereplő nyújtotta a biztosítási szolgáltatást, míg a megújított termék mögött az egyik legnagyobb osztrák hátterű biztosítócsoport áll, a Cristo pedig digitális vezérügynökként intézi az ügyeket az árazástól, a szerződéskötéstől a kockázatvállaláson át a szerződéskezelésig és a kárrendezésig.

A keretes írásban már említett assistance-szolgáltatást a Mapfre nyújtja – a hazai biztosítók egy része is velük, míg a többiek a másik nagy európai szereplővel, az Europ-Assistance-szal dolgoznak –, a Cristo velük tudott rugalmasabb, jobb árazású megállapodást kötni.

Az assistance-nál két csomag választható, a csak Magyarországra kiterjedő évi 4900 Ft, az egész Európára szóló háromszor ennyibe kerül. Az új casco indulásától a Pro előfizetést választók ajándékba kapják az előbbit.

Kell ez nekem?

Ha rendszeresen sokat vezetsz, ha 23 évnél fiatalabb vagy, esetleg a család ifjoncai is vezetik az autót, biztosan nem, azonban ha ezek nem állnak, lehet, hogy spórolhatsz a használatalapú casco választásával.