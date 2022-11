A régi idők hírei érdekességként hatnak gyorsan változó világunkban. Hírturkáló rovatunkban évtizedenként tekintünk vissza az adott év aktuális hónapjának eseményeire, és kiválasztjuk az általunk legfontosabbnak vélt információt.

1992 – Olcsó, egyszerű autó búcsúzik, lesz még ilyen a XXI. században?

A francia autóipar rút kiskacsája, a Citroen kisautója után búcsúzik egy másik “őskori” -bár mindmáig sokaknak kedves autó is: az év végén Franciaországban megszűnik a Renault gyár rendkívül népszerű típusa, az R 4-es gyártása.

A 31 évvel ezelőtt megkezdett gyártás azonban még mindig nem tűnik el a világból: egy üzem folytatja a kocsi előállítását Marokkóban, egy pedig Szlovéniában. A Renault 4 a csúcstartó a

francia gépkocsik között: több mint 8,1 millió készült belőle, ebből két és fél millió a francia üzemben.

A kocsi azonban már nem felel meg a korszerű közlekedési előírásoknak, megfelelő átalakítása túlzottan is sokba kerülne a gyárnak, amely egyébként azóta sok kiskocsit dobott a piacra, köztük a tavaly az év európai autójává választott Cliót, jövőre pedig elkezdi az idei párizsi autószalonon bemutatott Twingo sorozatgyártását. Egyik sem pótolja azonban az R 4-es típust, amely egyaránt volt alkalmas személyszállításra vagy kisteherautónak. Aki – nosztalgiából, vagy szükségből – hozzá akar jutni, igyekezzék: az utolsó ezer példány decemberben kerül a francia autóüzletekbe.

2002 – Indításgátlót nyelt a baba, de indult az autó

Szinte tökélyre fejlesztette autója biztonságos megőrzését egy brit anyuka: a slusszkulcs indításgátló csipjét egyéves fiában “tárolta”. A sajátos megőrzés nem volt szándékos: a kisfiú az

indítókulcsot szopogatta, míg anyukája bevásárolt. Miután visszaültek az autóba, a gyermek engedelmesen visszaadta a kulcsot, ám a kocsi nem indult, mert – mint utólag kiderült, és ahogy azt az

anyuka megsejtette -, a fiú szopogatás közben lenyelte azt az eletronikai alkatrészecskét, amelynek “kulcsszerepe” van a kulcs

működésében.

A 34 éves hölgy ölébe kapta kisfiát, nekinyomta a gyermek pocakját a slusszkulcsnak, miközben elfordította az utóbbit, és az autó beindult!

Ezek után otthon már csak várni kellett és az eleven slusszkulcscsip-tartó emésztésére hagyatkozni, hogy napvilágra kerüljön az alkatrészecske, ami be is következett, kellő tisztogatás után pedig visszakerült a slusszkulcsra, amely tökéletesen működött – jelentette a Reuters a The Daily Telegraph című brit lapra hivatkozva.

Lapos rekorderek eladó sorban

Eladják a világ leglaposabb, legkisebb és “legasztalibb” autóit. A három különleges jármű árverését decemberben tartják Nagy-Britanniában. Mindhárom jármű Perry Watkins ötletességét, játékosságát és humorát dicséri. Az 50 éves férfi azért akar megválni különleges kocsijaitól, mert kell a hely garázsában újabb autóálmainak.

A három portéka közül a lapos autó magassága mindössze 50 centi, hosszra és szélességre viszont normális a kocsi. 2008-ban lett lapossági világrekorder. A legkisebb kocsi hosszra pöttöm, csupán 130 centis. Egyszemélyes, de csak azoknak ajánlják, akik nagyon szeretnek kuporogni.

A harmadik autó új jelentést ad a gyorsételeknek: karosszériája ugyanis megterített asztal. Igen gyors ételekkel szolgálhat, mivel az étkezőkocsi csúcssebessége 202 kilométer óránként. A leggyorsabb bútor címét birtokolja 2007 óta, egy kanapét előzött meg, amely “csak” 150-nel tudott száguldani.

Az autók együttes kikiáltási ára 40 ezer font – adta hírül a brit Metro újság.