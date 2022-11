Akaratlanul is Ferrari-rajongóvá válsz, ha ide elmész

1 /52 Nem lehetett nem észrevenni, hol az imolai pálya főbejárata. Zászlók nélkül is könnyű megtalálni a toronyépület miatt, tetején az ágaskodó lóval - utóbbi állandó kellék, ugyanis az aszfaltcsík Enzo és Dino Ferrari nevét viseli Nem lehetett nem észrevenni, hol az imolai pálya főbejárata. Zászlók nélkül is könnyű megtalálni a toronyépület miatt, tetején az ágaskodó lóval - utóbbi állandó kellék, ugyanis az aszfaltcsík Enzo és Dino Ferrari nevét viseli Fotó megosztása:

2 /52 Pénteken kezdődött az igazi móka: a paddock előtti parkolókban egy 296 GTS-ekből álló flotta várt az újságírókra Pénteken kezdődött az igazi móka: a paddock előtti parkolókban egy 296 GTS-ekből álló flotta várt az újságírókra Fotó megosztása:

3 /52 Nagyjából 43 km jutott nekem a 830 lóerős sportkocsi volánja mögött. Főként szerpentines, szűk, de gyér forgalmú útszakaszok, élmény volt minden métere Nagyjából 43 km jutott nekem a 830 lóerős sportkocsi volánja mögött. Főként szerpentines, szűk, de gyér forgalmú útszakaszok, élmény volt minden métere Fotó megosztása:

4 /52 Kellenek a karbon-kerámia fékek, hogy megálljon időben a V6-os hibrid erőforrással szerelt autó. A gyorsulás mellett a lassulás is mellbevágó élmény olyan embereknek, akik nem vezettek hasonló kaliberű járművet. Ha hajtós, sportosan vezető sofőr mellé sodor az élet, utasként helyenként ijesztő is tud lenni az élmény Kellenek a karbon-kerámia fékek, hogy megálljon időben a V6-os hibrid erőforrással szerelt autó. A gyorsulás mellett a lassulás is mellbevágó élmény olyan embereknek, akik nem vezettek hasonló kaliberű járművet. Ha hajtós, sportosan vezető sofőr mellé sodor az élet, utasként helyenként ijesztő is tud lenni az élmény Fotó megosztása:

5 /52 Életemben először vezettem Ferrarit, ez egy bakancslistás tétel volt nálam. Amikor üvölt a nyakadban a motor, nincs tető a fejed felett és elsuhan melletted az olasz táj, önkéntelenül is mosolyogsz. Felejthetetlen élmény, és ez csak az egyik első program volt Életemben először vezettem Ferrarit, ez egy bakancslistás tétel volt nálam. Amikor üvölt a nyakadban a motor, nincs tető a fejed felett és elsuhan melletted az olasz táj, önkéntelenül is mosolyogsz. Felejthetetlen élmény, és ez csak az egyik első program volt Fotó megosztása:

6 /52 Ez már az imolai versenypálya. Balra a fontos vendégek edédlője/társalgója, jobbra gumik és alkatrészek lerakata, melyeket a garázs és a bokszutca követ. Ritkán volt ilyen jól járható ez a folyosó, tömegekben vonultak az emberek a hétvége mindkét napján Ez már az imolai versenypálya. Balra a fontos vendégek edédlője/társalgója, jobbra gumik és alkatrészek lerakata, melyeket a garázs és a bokszutca követ. Ritkán volt ilyen jól járható ez a folyosó, tömegekben vonultak az emberek a hétvége mindkét napján Fotó megosztása:

7 /52 Az egyik bal oldali sátor minden paddock-belépésre jogosult számára látogatható volt. Itt a Ferrari jelenkori kínálatát gyűjtötték össze, középen a Purosangue-gal. Minden modellbe be lehetett ülni, meg lehetett tapogatni. Egyik látogatásom alkalmával valakinek véletlenül sikerült is beindítania az SUV-t, volt is nagy riadalom és riasztózás Az egyik bal oldali sátor minden paddock-belépésre jogosult számára látogatható volt. Itt a Ferrari jelenkori kínálatát gyűjtötték össze, középen a Purosangue-gal. Minden modellbe be lehetett ülni, meg lehetett tapogatni. Egyik látogatásom alkalmával valakinek véletlenül sikerült is beindítania az SUV-t, volt is nagy riadalom és riasztózás Fotó megosztása:

8 /52 Amikor péntek délelőtt egy török kollégámmal az ebédlő felé igyekeztünk, azt javasolták, menjünk át ezen az épületen. Nem számítottam arra, amit bent láttam Amikor péntek délelőtt egy török kollégámmal az ebédlő felé igyekeztünk, azt javasolták, menjünk át ezen az épületen. Nem számítottam arra, amit bent láttam Fotó megosztása:

9 /52 Na ez az a rész, ahol úgy leesett az állam, hogy alig találtam meg. Az egyik oldalon csak F1-es autók, a másikon főként endurance-versenyzésre alkotott történelmi és modern versenygépek. Előtérben az első és a jelenlegi Ferrari Challenge-versenyautó: 30 éve 348 Berlinettákkal indult a széria, ma 488 Challenge Evók a főszereplők Na ez az a rész, ahol úgy leesett az állam, hogy alig találtam meg. Az egyik oldalon csak F1-es autók, a másikon főként endurance-versenyzésre alkotott történelmi és modern versenygépek. Előtérben az első és a jelenlegi Ferrari Challenge-versenyautó: 30 éve 348 Berlinettákkal indult a széria, ma 488 Challenge Evók a főszereplők Fotó megosztása:

10 /52 A rend kedvéért elhoztak egyet-egyet minden Ferrari Challenge-autóból. Jobb szélen a 348 utódja, az F355 Challenge, eggyel balra a 360 Challenge, majd az F430 Challenge és a 458 Challenge a bal szélen A rend kedvéért elhoztak egyet-egyet minden Ferrari Challenge-autóból. Jobb szélen a 348 utódja, az F355 Challenge, eggyel balra a 360 Challenge, majd az F430 Challenge és a 458 Challenge a bal szélen Fotó megosztása:

11 /52 1973-as volt a legkorábbi Forma-1-es autó a sorban, de főként a 2000-es évek versenygépei domináltak a 100 méter hosszú csarnok egyik oldalán 1973-as volt a legkorábbi Forma-1-es autó a sorban, de főként a 2000-es évek versenygépei domináltak a 100 méter hosszú csarnok egyik oldalán Fotó megosztása:

12 /52 Olasz felirattal ellátott mérőműszerek a 312 B3-ban. Nagyon más világ a ma megszokott csúcstechnológiához képest. Kormányán látni, hogy ezt olyan emberek vették kezükbe 50 évvel ezelőtt, akik elfogadták, hogy otthagyhatják a fogukat valamelyik versenyhétvégén Olasz felirattal ellátott mérőműszerek a 312 B3-ban. Nagyon más világ a ma megszokott csúcstechnológiához képest. Kormányán látni, hogy ezt olyan emberek vették kezükbe 50 évvel ezelőtt, akik elfogadták, hogy otthagyhatják a fogukat valamelyik versenyhétvégén Fotó megosztása:

13 /52 Gilles Villeneuve 312T4-ese 1979-ből. A pilóta épp Imolában teljesítette utolsó Forma-1-es versenyét 1982-ben tragikus balesete előtt Gilles Villeneuve 312T4-ese 1979-ből. A pilóta épp Imolában teljesítette utolsó Forma-1-es versenyét 1982-ben tragikus balesete előtt Fotó megosztása:

14 /52 Sorban a Schumacher-éra versenygépei. Mindegyiknek van gazdája, de a Ferrari erre szakosodott részlege, az F1 Clienti tartja karban őket Maranellóban Sorban a Schumacher-éra versenygépei. Mindegyiknek van gazdája, de a Ferrari erre szakosodott részlege, az F1 Clienti tartja karban őket Maranellóban Fotó megosztása:

15 /52 Messziről nehezebben szúrja ki az ember, közelről azonban látszik a nem kívánatos orosz szponzor a matrica alatt. Nem szedték le az eredeti logót, inkább átragasztották, ahogy a legtöbb Marlboro-embléma esetében is. Maga az autó egyébként Fernando Alonso 2012-es Ferrarija Messziről nehezebben szúrja ki az ember, közelről azonban látszik a nem kívánatos orosz szponzor a matrica alatt. Nem szedték le az eredeti logót, inkább átragasztották, ahogy a legtöbb Marlboro-embléma esetében is. Maga az autó egyébként Fernando Alonso 2012-es Ferrarija Fotó megosztása:

16 /52 A kiállított modern Forma-1-es autók mindegyikében ilyen buta kormány volt, nem a millió funkciós méregdrága eredeti példányok. A csere oka épp a drágaságuk: itt beindítani úgysem kell a kocsikat, az irányváltáshoz pedig ezek is elegendőek, amikor letolják őket a trélerről és beállítják őket a kiállítótérbe A kiállított modern Forma-1-es autók mindegyikében ilyen buta kormány volt, nem a millió funkciós méregdrága eredeti példányok. A csere oka épp a drágaságuk: itt beindítani úgysem kell a kocsikat, az irányváltáshoz pedig ezek is elegendőek, amikor letolják őket a trélerről és beállítják őket a kiállítótérbe Fotó megosztása:

17 /52 Úgy elkalandoztunk a kiállított F1-es versenygépek között, hogy el is felejtettük, hova indultunk. Hát ebédelni! Óriási méretű terem ez is, számos külön pulttal. Helyben készült friss olasz pizza, tészta, rizottó, mindenféle hús- és halételek, felvágottak, sajtok, vega és vegán ételopciók és desszertek széles választéka várt az ebédjeggyel rendelkezőkre. Az újságírók mellett itt ettek a csapatok szerelői és a vendégek többsége is Úgy elkalandoztunk a kiállított F1-es versenygépek között, hogy el is felejtettük, hova indultunk. Hát ebédelni! Óriási méretű terem ez is, számos külön pulttal. Helyben készült friss olasz pizza, tészta, rizottó, mindenféle hús- és halételek, felvágottak, sajtok, vega és vegán ételopciók és desszertek széles választéka várt az ebédjeggyel rendelkezőkre. Az újságírók mellett itt ettek a csapatok szerelői és a vendégek többsége is Fotó megosztása:

18 /52 A Forma-1-es autókkal szemben a Mille Migliák és más hosszútávú versenyek hősei sorakoztak egészen az 1950-es évek elejétől. Ezeket az autókat a Ferrari rakta rendbe, sokszor úgy, hogy helyre kellett hozniuk a korábbi tulajdonosok által eszközölt jó szándékú, ám az összképen rontó módosításokat, javításokat is. Szerencsére Maranellóban megvannak az eredeti tervrajzok, ez jelentősen könnyebbé teszi a feladatot A Forma-1-es autókkal szemben a Mille Migliák és más hosszútávú versenyek hősei sorakoztak egészen az 1950-es évek elejétől. Ezeket az autókat a Ferrari rakta rendbe, sokszor úgy, hogy helyre kellett hozniuk a korábbi tulajdonosok által eszközölt jó szándékú, ám az összképen rontó módosításokat, javításokat is. Szerencsére Maranellóban megvannak az eredeti tervrajzok, ez jelentősen könnyebbé teszi a feladatot Fotó megosztása:

19 /52 Az utolsó Ferrari, ami győzött Le Mans-ban, egy 250 LM volt. A hátsó kerék felett látható légbeömlő megihlette a 296 GTS tervezőit is, bevallottan innen nyúlták a dizájnt Az utolsó Ferrari, ami győzött Le Mans-ban, egy 250 LM volt. A hátsó kerék felett látható légbeömlő megihlette a 296 GTS tervezőit is, bevallottan innen nyúlták a dizájnt Fotó megosztása:

20 /52 Le Mans-t ugyan nem nyert a Ford ellenében, de a daytonai 24 órás versenyen hármas győzelmet aratott a Ferrari 330 P4. 330 köbcentis hengerekből tizenkettőt is kapott ez a versenygép V alakba rendezve, így jön ki a közel 4 literes űrtartalom Le Mans-t ugyan nem nyert a Ford ellenében, de a daytonai 24 órás versenyen hármas győzelmet aratott a Ferrari 330 P4. 330 köbcentis hengerekből tizenkettőt is kapott ez a versenygép V alakba rendezve, így jön ki a közel 4 literes űrtartalom Fotó megosztása:

21 /52 A képen ugyanaz a terem látható, mint az előzőeken, egy nap eltéréssel. Szombat este itt rendezték meg a gálavacsorát: az autókat félretolták, egy részük itt, más részük a koktélbárrá alakuló ebédlő dekorációja lett. Csodás terítés, középen pedig egy rámpa az este fontos eseményéhez, meghívásunk apropójához,... A képen ugyanaz a terem látható, mint az előzőeken, egy nap eltéréssel. Szombat este itt rendezték meg a gálavacsorát: az autókat félretolták, egy részük itt, más részük a koktélbárrá alakuló ebédlő dekorációja lett. Csodás terítés, középen pedig egy rámpa az este fontos eseményéhez, meghívásunk apropójához,... Fotó megosztása:

22 /52 ...a 499P bemutatójához. Tisztán elektromos üzemmódban gurult fel a színpadra a legfontosabb emberek, többek között a Ferrari elnöke, illetve alelnöke, John Elkann és Piero Ferrari szemei előtt ...a 499P bemutatójához. Tisztán elektromos üzemmódban gurult fel a színpadra a legfontosabb emberek, többek között a Ferrari elnöke, illetve alelnöke, John Elkann és Piero Ferrari szemei előtt Fotó megosztása:

23 /52 Jövőre lesz a századik Le Mans-i 24 órás verseny, trófeája pedig járja a világot az egynapos megmérettetésig. Naná, hogy ide is elhozták, mégiscsak egy potenciális kihívó hivatalos bemutatóját láttuk Jövőre lesz a századik Le Mans-i 24 órás verseny, trófeája pedig járja a világot az egynapos megmérettetésig. Naná, hogy ide is elhozták, mégiscsak egy potenciális kihívó hivatalos bemutatóját láttuk Fotó megosztása:

24 /52 Elég szabadon bejárható volt a paddock, így láthattam a sátorvárost, ahol a versenyzésben érdekelt csapatok készültek az eseményekre. Nincsenek féltve őrzött titkok és takargatások, ahogy arról az egyik pilóta beszélt nekünk, sőt: a tapasztaltabbak szívesen segítenek az úrvezetőknek és a tanulni vágyóknak, családias a közösség Elég szabadon bejárható volt a paddock, így láthattam a sátorvárost, ahol a versenyzésben érdekelt csapatok készültek az eseményekre. Nincsenek féltve őrzött titkok és takargatások, ahogy arról az egyik pilóta beszélt nekünk, sőt: a tapasztaltabbak szívesen segítenek az úrvezetőknek és a tanulni vágyóknak, családias a közösség Fotó megosztása:

25 /52 Megy a mosás - az nem volt egyértelmű, hogy a gépek egy versenycsapathoz vagy éppen a konyhai kiszolgáló személyzethez tartoztak, de ez is hozzátartozik az összképhez Megy a mosás - az nem volt egyértelmű, hogy a gépek egy versenycsapathoz vagy éppen a konyhai kiszolgáló személyzethez tartoztak, de ez is hozzátartozik az összképhez Fotó megosztása:

26 /52 Amikor a versenynaptár engedte, mindig eljöttek a Finali Mondialira a Ferrari aktuális Forma-1-es pilótái, Felipe Massa így a közönségtől is elköszönhetett 2013-ban. Akadtak azonban F1-szempont ismerős arcok, mint például Giancarlo Fisichella, a Scuderia utolsó olasz pilótája. Emellett a paddockban többször is összefutottam Adrian Sutillal Amikor a versenynaptár engedte, mindig eljöttek a Finali Mondialira a Ferrari aktuális Forma-1-es pilótái, Felipe Massa így a közönségtől is elköszönhetett 2013-ban. Akadtak azonban F1-szempont ismerős arcok, mint például Giancarlo Fisichella, a Scuderia utolsó olasz pilótája. Emellett a paddockban többször is összefutottam Adrian Sutillal Fotó megosztása:

27 /52 Pénteken a premier előtti Le Mans-leleplezés még épp az előtt véget ért, mielőtt ellepték a pályát az F1 Clienti autói. Nekik is van egy "versenynaptáruk", amikor a Ferrari szakembereivel együtt elutazhatnak versenypályákra és autózhatnak Forma-1-es gépeikkel, melyek egyébként Maranellóban töltik az év java részét. A képen Michael Schumacher 2004-es autója halad az imolai célegyenesben, nagyjából 300 km/órával Pénteken a premier előtti Le Mans-leleplezés még épp az előtt véget ért, mielőtt ellepték a pályát az F1 Clienti autói. Nekik is van egy "versenynaptáruk", amikor a Ferrari szakembereivel együtt elutazhatnak versenypályákra és autózhatnak Forma-1-es gépeikkel, melyek egyébként Maranellóban töltik az év java részét. A képen Michael Schumacher 2004-es autója halad az imolai célegyenesben, nagyjából 300 km/órával Fotó megosztása:

28 /52 Az F1 Clienti-körözések hangulata leginkább egy Forma-1-es szabadedzéséhez hasonlítható. Vannak, akik több kört is megtesznek egyhuzamban, míg mások vissza-visszatérnek egyeztetni valamit a mérnökökkel. A különbség annyi, hogy itt csak Ferrarik vannak, V6-tól V12-ig mindenféle motorral Az F1 Clienti-körözések hangulata leginkább egy Forma-1-es szabadedzéséhez hasonlítható. Vannak, akik több kört is megtesznek egyhuzamban, míg mások vissza-visszatérnek egyeztetni valamit a mérnökökkel. A különbség annyi, hogy itt csak Ferrarik vannak, V6-tól V12-ig mindenféle motorral Fotó megosztása:

29 /52 Minden pályára lépő autóra a Pirelli hozta a gumikat, még azokra az F1-esekre is, melyek eredetileg Bridgestone vagy Goodyear gumikon száguldottak. Az olasz gyártó 15 kamionban 5 ezer különféle abroncsot hozott összesen 220 versenygépnek. A képen Felipe Massa 2008-as Ferrariját tolják éppen Minden pályára lépő autóra a Pirelli hozta a gumikat, még azokra az F1-esekre is, melyek eredetileg Bridgestone vagy Goodyear gumikon száguldottak. Az olasz gyártó 15 kamionban 5 ezer különféle abroncsot hozott összesen 220 versenygépnek. A képen Felipe Massa 2008-as Ferrariját tolják éppen Fotó megosztása:

30 /52 Ezek a versenyautók egytől egyig eredetiek, azaz semmilyen téren nem modernizálták őket például elektronikai szempontból. Ha nem is az eredeti számítógépek, de az eredeti szoftverek segítségével töltik le és elemzik például Gerhard Berger 1995-ös Ferrarijából az adatokat. Ez az utolsó V12-es motorral szerelt Forma-1-es autó a történelemben, a hangja pedig őrjítően jó! Ezek a versenyautók egytől egyig eredetiek, azaz semmilyen téren nem modernizálták őket például elektronikai szempontból. Ha nem is az eredeti számítógépek, de az eredeti szoftverek segítségével töltik le és elemzik például Gerhard Berger 1995-ös Ferrarijából az adatokat. Ez az utolsó V12-es motorral szerelt Forma-1-es autó a történelemben, a hangja pedig őrjítően jó! Fotó megosztása:

31 /52 Ez volt az a határ, ameddig bárki elmehetett a garázsoknál. Már ez is impresszív, de mi bemehettünk a pályáról frissen visszatért autók közé is! Ez volt az a határ, ameddig bárki elmehetett a garázsoknál. Már ez is impresszív, de mi bemehettünk a pályáról frissen visszatért autók közé is! Fotó megosztása:

32 /52 Egymás mellett látva igazán megdöbbentő a méretkülönbség a Schumacher-éra Ferrarijai és a csak néhány éves autók között. A borítás alatti V10-es motor kis túlzással az ölünkben elférne Egymás mellett látva igazán megdöbbentő a méretkülönbség a Schumacher-éra Ferrarijai és a csak néhány éves autók között. A borítás alatti V10-es motor kis túlzással az ölünkben elférne Fotó megosztása:

33 /52 Még az avatatlan szemeknek is feltűnik, hogy sokkal komplexebb a hibrid erőforrás, mely Sebastian Vettel 2017-es autójában dolgozik. A hétvége során a legmodernebb F1-es autó 2018-as volt Még az avatatlan szemeknek is feltűnik, hogy sokkal komplexebb a hibrid erőforrás, mely Sebastian Vettel 2017-es autójában dolgozik. A hétvége során a legmodernebb F1-es autó 2018-as volt Fotó megosztása:

34 /52 Az XX-program garázsában folytatódott exkluzív túránk: ezek az autók limitált szériás példányok, melyekkel utcán már nem lehet legálisan közlekedni, de nem homologizálták őket egyetlen sorozatba sem. A kép előterében két FXX: összesen 30 készült belőlük, alapjuk az Enzo, 6,3 literes V12-es motorjuk 800 lóerős Az XX-program garázsában folytatódott exkluzív túránk: ezek az autók limitált szériás példányok, melyekkel utcán már nem lehet legálisan közlekedni, de nem homologizálták őket egyetlen sorozatba sem. A kép előterében két FXX: összesen 30 készült belőlük, alapjuk az Enzo, 6,3 literes V12-es motorjuk 800 lóerős Fotó megosztása:

35 /52 Itt épp egy FXX-K Evo bontogatja szárnyait szerelők segítségével. Adataival sokkol a LaFerrari-alapra épített pályaautó: 6262 köbcenti, V12, 1050 lóerő, 900 Nm Itt épp egy FXX-K Evo bontogatja szárnyait szerelők segítségével. Adataival sokkol a LaFerrari-alapra épített pályaautó: 6262 köbcenti, V12, 1050 lóerő, 900 Nm Fotó megosztása:

36 /52 Ezt az FXX-K Evót még "becsomagolt" állapotban találtuk, ez az egyik a létező 40-ből. Kívánatos darab Ezt az FXX-K Evót még "becsomagolt" állapotban találtuk, ez az egyik a létező 40-ből. Kívánatos darab Fotó megosztása:

37 /52 A Ferrari vendégeiként azt is láttuk, hogyan készül a közvetítés, melyet a helyszíni kivetítőkön, az egyik olasz sportcsatornán, illetve az interneten lehetett követni. Ezen a tévén egyszerre láttuk a működő kamerákat élőben, ezekből rakta össze a stáb a műsort. A rendező és munkatársai Imolában dolgoztak, de nem a pályán, hanem egy stúdióban pár kilométerrel arrébb A Ferrari vendégeiként azt is láttuk, hogyan készül a közvetítés, melyet a helyszíni kivetítőkön, az egyik olasz sportcsatornán, illetve az interneten lehetett követni. Ezen a tévén egyszerre láttuk a működő kamerákat élőben, ezekből rakta össze a stáb a műsort. A rendező és munkatársai Imolában dolgoztak, de nem a pályán, hanem egy stúdióban pár kilométerrel arrébb Fotó megosztása:

38 /52 Az Autodromo Enzo e Dino Ferrari helyzetét leginkább úgy lehetne leírni, mintha a Hungaroring a Városliget körül futna. Helyenként egészen közel lehet kerülni az aszfaltcsíkhoz, 5-10 méterre húznak el az embertől az autók Az Autodromo Enzo e Dino Ferrari helyzetét leginkább úgy lehetne leírni, mintha a Hungaroring a Városliget körül futna. Helyenként egészen közel lehet kerülni az aszfaltcsíkhoz, 5-10 méterre húznak el az embertől az autók Fotó megosztása:

39 /52 Van, akinek nem elég az extrém közelség, ő egy kapu tetejére mászott fel. Így még a két sor kerítés sem zavarja őt a kilátásban Van, akinek nem elég az extrém közelség, ő egy kapu tetejére mászott fel. Így még a két sor kerítés sem zavarja őt a kilátásban Fotó megosztása:

40 /52 A parkot, ahol a versenypálya is található, az évek során bekebelezte a város. Vannak olyan házak, melyek erkélyéről vagy tetőjéről is lehet látni a futamokat, de a helyi focicsapat stadionja is a vonalvezetésen belül fekszik. Van, akinek a vasárnap és az október végi 25 fok inkább kutyasétáltatós vagy játszóterezős idő, és kevésbé izgatja őket a Ferrari-féle rendezvény A parkot, ahol a versenypálya is található, az évek során bekebelezte a város. Vannak olyan házak, melyek erkélyéről vagy tetőjéről is lehet látni a futamokat, de a helyi focicsapat stadionja is a vonalvezetésen belül fekszik. Van, akinek a vasárnap és az október végi 25 fok inkább kutyasétáltatós vagy játszóterezős idő, és kevésbé izgatja őket a Ferrari-féle rendezvény Fotó megosztása:

41 /52 Ha már Imola, nem lehet szó nélkül elmenni Ayrton Senna mellett, aki 1994-ben itt vesztette életét. Az imolai bokszkomplexum falát például egy hatalmas kép díszíti, alatta pedig múzeum található Ha már Imola, nem lehet szó nélkül elmenni Ayrton Senna mellett, aki 1994-ben itt vesztette életét. Az imolai bokszkomplexum falát például egy hatalmas kép díszíti, alatta pedig múzeum található Fotó megosztása:

42 /52 A korábbi képeket a Senna-szobor felé vezető úton készítettem, mely azzal a ponttal szemben található, ahol utolérte a végzete a háromszoros világbajnokot. Nem lehet eltéveszteni a helyszínt: egyfelől ki van táblázva, másrészt már messziről látszik a megemlékezők zászlóinak sokasága a kerítésen A korábbi képeket a Senna-szobor felé vezető úton készítettem, mely azzal a ponttal szemben található, ahol utolérte a végzete a háromszoros világbajnokot. Nem lehet eltéveszteni a helyszínt: egyfelől ki van táblázva, másrészt már messziről látszik a megemlékezők zászlóinak sokasága a kerítésen Fotó megosztása:

43 /52 A szobornál mindenki elcsendesedik egy kicsit. Megérinti az embert ez a miliő, leül az emlékművet körbevevő padokra, csendben nézi a bronzformát és a zászlókat, illetve a mögötte elsuhanó Ferrarikat, melyek ugyan hangosak, de valahogy válik autentikussá a valaha volt egyik legnagyobb autóversenyző emlékhelye A szobornál mindenki elcsendesedik egy kicsit. Megérinti az embert ez a miliő, leül az emlékművet körbevevő padokra, csendben nézi a bronzformát és a zászlókat, illetve a mögötte elsuhanó Ferrarikat, melyek ugyan hangosak, de valahogy válik autentikussá a valaha volt egyik legnagyobb autóversenyző emlékhelye Fotó megosztása:

44 /52 Közelről megmutatták nekünk az év korábbi részében már bemutatkozó, futamon jövőre debütáló GT3-as versenygépet, a 296 GT3-at is. A fényviszonyok nem kedveztek az itteni fotóknak, de többünknek feltűnt ez a részlet: fából lenne az autó? És mi ez a rész? Közelről megmutatták nekünk az év korábbi részében már bemutatkozó, futamon jövőre debütáló GT3-as versenygépet, a 296 GT3-at is. A fényviszonyok nem kedveztek az itteni fotóknak, de többünknek feltűnt ez a részlet: fából lenne az autó? És mi ez a rész? Fotó megosztása:

45 /52 A fa hatású elem az egyik fényszórópárt takarja, mely a 296 GT3 orrán található. Azokon a versenyeken, ahol nincs rá szükség, ott egy ilyen elemmel elég csak letakarni A fa hatású elem az egyik fényszórópárt takarja, mely a 296 GT3 orrán található. Azokon a versenyeken, ahol nincs rá szükség, ott egy ilyen elemmel elég csak letakarni Fotó megosztása:

46 /52 Vasárnap a nagy show előtt két Eurofighter vadászgép mellett többször is elrepült a fejünk felett annak a biplánnak a replikája, melynek a Ferrari ágaskodó lovát köszönhetjük Vasárnap a nagy show előtt két Eurofighter vadászgép mellett többször is elrepült a fejünk felett annak a biplánnak a replikája, melynek a Ferrari ágaskodó lovát köszönhetjük Fotó megosztása:

47 /52 Elképesztően lelkes volt a közönség, egyszer csak a semmiből előkerült egy óriási szív alakú Ferrari-logó. Szinte mindenkinél volt egy vörös papírzászló, ezt a helyszínen osztogatták, de a legtöbben az elmúlt tíz év hivatalos Forma-1-es versenyruházatában jöttek Elképesztően lelkes volt a közönség, egyszer csak a semmiből előkerült egy óriási szív alakú Ferrari-logó. Szinte mindenkinél volt egy vörös papírzászló, ezt a helyszínen osztogatták, de a legtöbben az elmúlt tíz év hivatalos Forma-1-es versenyruházatában jöttek Fotó megosztása:

48 /52 Voltak vendégek, akik egészen közel kerülhettek a Forma-1-es autókhoz Voltak vendégek, akik egészen közel kerülhettek a Forma-1-es autókhoz Fotó megosztása:

49 /52 Egy kép a show-ról, Forma-1-es Ferrariból egyszerre négy is a pályán volt, hogy gumit égessen Egy kép a show-ról, Forma-1-es Ferrariból egyszerre négy is a pályán volt, hogy gumit égessen Fotó megosztása:

50 /52 A vasárnap délutáni show fő attrakciója az volt, amikor a 499P-t először lehetett látni álcafestés nélkül, harci díszében körözni. A háttérben a bemelegítésként felvonultatott autók, melyek a célegyenes melletti sikánban parkoltak le A vasárnap délutáni show fő attrakciója az volt, amikor a 499P-t először lehetett látni álcafestés nélkül, harci díszében körözni. A háttérben a bemelegítésként felvonultatott autók, melyek a célegyenes melletti sikánban parkoltak le Fotó megosztása:

51 /52 Elkészült a kötelező, szokásos csoportkép is, ezúttal az endurance-versenyzésbe magát belevető két éltanuló, a 296 GT3 és a 499P került a tornasor élére Elkészült a kötelező, szokásos csoportkép is, ezúttal az endurance-versenyzésbe magát belevető két éltanuló, a 296 GT3 és a 499P került a tornasor élére Fotó megosztása: