Nézd ÉLŐBEN a 2022-es Budapest-Bamako startját

A mezőny Budaörsről vág neki a 9400 kilométeres kalandnak, amelyre idén 247 csapat nevezett, így összesen 547 fő indul a minden eddiginél hosszabb afrikai versenyre. A Vezess és a Budapest-Bamako szervezői a start helyszínéről élő közvetítést sugároznak, így ha nem tudtál kimenni az egyébként nyilvános eseményre, legalább egy kicsit részese lehetsz a startnak és az őrületnek.

NÉZD AZ ÉLŐ ADÁST:

A szerdán megtartott sajtótájékoztató alapján a 2022-es Bamako Rally résztevőinek fele magyar, a másik fele főleg európai országokból érkezik, de vannak indulók Ausztráliából, az Egyesült Államokból és Kanadából is. Különleges indulókból és járművekből az idén sem lesz hiány. A futam továbbra is hű marad mottójához: “Bárki. Bármivel. Bárhogy.” A futam legidősebb résztvevője a 70 éves Julian Obrocki, aki 1988-ban a Dakar-ralit egy kamionnal teljesítette. Most, 34 évvel később ismét nekivág a Szaharának.

További érdekes részleteket alábbi cikkünkben olvashatsz:

GARLÉRIA A HELYSZÍNRŐL